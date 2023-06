Pekka Toverilta murska-arvio Kahovkasta – ”Se on venäläisten parasta osaamista valitettavasti”

Vallatun omaisuuden tuhoaminen kuvaa sitä, miten ahtaalla venäläiset sodassa ovat, arvioi kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Ukraina ja Venäjä ovat syytelleet toisiaan Kahovkan padon räjäytyksestä, mutta kenraalimajuri evp, kansanedustaja (kok) Pekka Toverin mukaan syyllisestä ei ole epäselvyyttä.

– Kun pato on venäläisten hallussa, niin mitenköhän ukrainalaiset olisivat sen räjäyttäneet? Toveri kysyy.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti jo lokakuussa Eurooppa-neuvostoa, että Venäjä oli miinoittanut Kahovkan padon ja suunnittelee terroritekoa, josta se syyttäisi myöhemmin Ukrainaa.

Varhain tiistaiaamuna uutisoitiin, että Venäjä on räjäyttänyt yön aikana osan Hersonin alueella sijaitsevasta padosta.

Toverin mukaan Venäjällä on monta syytä padon räjäytykselle, mutta yksi olisi Ukrainan vastahyökkäyksen vaikeuttaminen.

– Heidän tarkoituksena on tulvittaa Dnipro-joen alajuoksu Kahovkasta merelle asti. Se tekee mahdottomiksi ukrainalaisten operaatiot Dnipron ylitse. Se tarkoittaa sitä, että venäläisillä on parisataa kilometriä pitkä rintamalinja valvottavissa aika pienillä joukoilla ja he voivat irrottaa voimaa muihin suuntiin, Toveri kommentoi.

Ukrainalaiset ovat varautuneet siihen, että Venäjä tuhoaa padon. Siksi Toveri ei usko, että tuhotyö kääntää sodankulkua merkittävästi.

– Tämän venäläiset osaavat. Rikotaan kaikki ja se on venäläisten parasta osaamista valitettavasti.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö arvioi, että padon räjäytys kielii Venäjän epätoivosta: se pyrkii nyt vain roikkumaan niissä alueissa, jotka se on varastanut Ukrainalta.

– Tämä kuvaa sitä, miten ahtaalla venäläiset ovat. He hurmaisissa unissaan kuvittelevat, että nämä neljä maakuntaa – oblastia, jotka he ovat liittäneet alueisiinsa, mutta joista pääosa on edelleen Ukrainan hallussa – tullaan ottamaan. Tämä osoittaa, että he ovat antaneet sen suhteen periksi, Toveri analysoi.

– He tietävät, ettei heillä ole mitään saumaa hyökätä Dnipron ylitse ja ottaa haltuun loppuja oblastien alueista. Sen vuoksi ollaan valmiita tuhoamaan jopa sitä omaisuutta, joka olisi ihan mukava olla omassa hallussa.

Kaiken kaikkiaan Venäjän teko kertoo siitä, että hyökkääjät ovat antaneet periksi taas uudesta tavoitteesta sodassa.

– Nyt venäläiset vain linnoittautuvat, tulittavat ja yrittävät roikkua kiinni siinä, jonka he ovat onnistuneet varastamaan. Nyt he yrittävät tarttua kaikkiin mahdollisiin keinoihin, joilla saisivat pysäytettyä Ukrainan vastahyökkäyksen.

Venäjä pyrkii siihen, että sota pitkittyisi, länsi antaisi periksi Ukrainan tukemisessa ja Ukraina suostuisi neuvottelemaan.

– Ukrainalaiset ovat tähän varmasti varautuneita ja tietävät, että venäläiset rikkovat kaiken, minkä käsiinsä saavat. Todennäköisesti teko vain nostattaa ukrainalaisissa vihaa: tämäkin meidän pitää korjata sodan jälkeen, paskiaiset.

Padon räjäytys aiheuttaa Ukrainalle taloudellisia menetyksiä ja kasvattaa maan jälleenrakennusurakkaa. Lisäksi se estää Zaporizzjan ydinvoimalan reaktoreiden jäähdyttämisen. Tulva-alueen asukkaita joudutaan evakuoimaan.

– Käsittääkseni padot ovat suojeltuja kohteita. Tässä ei olisi mitään uutta, koska Venäjä rikkoo kaikkia sodan oikeussääntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia. Minun mielestä tämä voidaan laskea sotarikokseksi.

STT uutisoi, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on kutsunut Kahovkan padon tuhoamista sotarikokseksi, josta EU pitää vastuussa Venäjää.

Venäjä syyttää padon räjäytyksestä Ukrainaa, koska se on rikollista toimintaa, joka aiheuttaa vaaraa paikallisille väestölle ja vaarantaa ydinturvallisuutta. Venäjä syyttää mieluummin vastapuolta kuin ottaa vastuun omista rikoksistaan.

– He yrittävät hämmentää tilannekuvaa, koska Ukraina on sanonut, että tämä on Venäjän teko. He yrittävät syödä Ukrainan mainetta lännen silmissä väittämällä, että se on vastuuton ja vaarallinen toimija.

Omalle väestölleen väite toimii hyvänä jatkeena Venäjän propagandalle, jonka mukaan ukrainalaiset ovat ”hulluja vastuuttomia natseja, satanisteja ja mitä kaikkea ovatkaan”.

– Venäjän tapoihin ei kuulu ottaa vastuuta teoistaan. He eivät ole tehneet sitä yhdessäkään sodassa, eivät Tshetsheniassa, eivät Georgiassa, eivätkä Syyriassa, vaikka kaikissa ovat tehneet lukemattoman määrän sotarikoksia.

