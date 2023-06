Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi venäläissotilaille oman versionsa Suomen Nato-jäsenyydestä, kun hän vieraili Dushanben venäläisessä sotilastukikohdassa Tadzhikistanissa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on parhaillaan vierailulla Tadzhikistanissa. Hän vieraili maanantaina Dushanbessa sijaitsevassa Venäjän sotilastukikohdassa ja piti puheen siellä palveleville venäläissotilaille.

Lavrov valoi sotilaisiin uskoa, että nämä puolustavat Venäjää taistelussa koko Natoa, Eurooppaa ja vieraita arvoja vastaan.

– Monet teidän tovereistanne ovat juuri tällä hetkellä suorittamassa taistelutehtäviä (Ukrainan) erikoisoperaatiossa ja he antavat henkensä sen puolesta, ettei kukaan häiritsisi meidän elämäämme, ei opettaisi meille kuinka meidän pitää elää ja rakentaa maatamme, kuinka kasvattaa lapsiamme ja millä kielellä puhua, Lavrov maalaili puheessaan.

– Meidän ulkopolitiikkamme konseptissa on sanottu yksinkertaisesti ilmaistuna, että Eurooppa on valinnut sodan meitä vastaan. Ja jos se on sotaa, meidän on saavutettava omat määränpäämme. Ne ovat meillä paljon jalompia kuin eurooppalaisilla, Lavrov selitti.

Lavrovin mukaan eurooppalaiset havittelevat toisten omaa, kun taas Venäjä haluaa takaisin vain omansa, mutta ei koskaan havittele vierasta.

– Kaikki ne, jotka ovat liittyneet meidän maahamme Venäjän tsaarin ajoista alkaen ovat tehneet sen vapaaehtoisesti. Me emme ole koskaan jauhaneet ketään meidän venäläisen kulttuurimme alle, toisin kuin Yhdysvallat omansa. Venäjän kulttuuri on ollut aina vieraanvarainen kaikille kansoille, jotka ovat liittyneet niin tsaarin imperiumiin kuin myös Neuvostoliittoon. Kielet on aina säilytetty, Lavrov julisti venäläissotilaille.

Lienee turha mainita, että monilla tsaarin Venäjään ja Neuvostoliittoon kuuluneilla kansoilla ja mailla olisi varmasti aivan toinen käsitys Lavrovin väittämästä ”vapaaehtoisesta liittymisestä” ja venäläisen kulttuurin sallivasta ”vieraanvaraisuudesta” pienten kansojen kielen ja kulttuurin säilyttämisen suhteen.

Sergei Lavrov kuvattuna laskemassa seppelettä Dushanbessa tiistaina.

Lavrov käsitteli puheessaan myös Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon.

– Länsimaalaiset sanovat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin halusi mukamas estää Naton laajenemisen, mutta itse asiassa hän nopeuttikin sitä. Sillä ei ole yhtään mitään tekemistä asian kanssa, Lavrov ilmoitti.

Lavrovin mukaan Suomi ja Ruotsi olivat Naton ulkopuolella ainoastaan muodollisesti.

– Käytännössä ne ovat osallistuneet jo kymmenen vuoden ajan aktiivisesti kaikkiin liittokunnan toimintoihin: harjoituksiin, manöövereihin sekä ohjemaan, jonka Nato määräsi jo muutamia vuosia sitten Euroopan unionille sitä varten, että maat suostuvat antamaan alueensa sotilastarvikkeiden kuljettamista varten mahdollisten sotatoimien koittaessa, Lavrov selitti.

Lavrov oli sisällyttänyt Suomea ja Ruotsia koskevan osuuden omaan viralliseen puheeseensa eli hän otti asian esille itse ilman, että olisi esimerkiksi vastannut toimittajan esittämään kysymykseen. Toisin sanoen Venäjän ulkoministeriössä pidetään mitä ilmeisimmin tärkeänä vakuuttaa Venäjän omille sotilaille, että Putin ei ole tehnyt mitään virhettä eikä ole aiheuttanut omilla toimillaan Naton laajenemista.

– Tärkeintä on, että nämä maat (Suomi ja Ruotsi) oli jo aikaa sitten jauhettu amerikkalais-natolaisen jyrän alle, Lavrov ilmoitti.

Lavrovin mukaan todellisuudessa tapahtui niin, että Venäjää vastaan käynnistettiin sota eikä Venäjälle jätetty muuta vaihtoehtoa puolustaa itseään ja venäläiseen historiaan sekä kulttuuriin kuuluvia ihmisiä.

– Se, mitä he tekivät, yhdisti meitä yhä enemmän, Lavrov vakuutti venäläissotilaille.

Lavrov esitti puheessaan myös toiveen, että Tadzhikistanin ja Venäjän yhteistyö tiivistyy tulevaisuudessa. Hän myös kiitteli Tadzhikistania Dushanben sotilastukikohdan toiminnan mahdollistamisesta.

– Toivomme, että meidän tadzhikistanilaiset isäntämme, jotka tarjoavat meille tämän vieraanvaraisen alueen, vakuuttuvat pian eduista, jotka tarjoutuvat sille liittymisestä Euraasian talousunioniin, Lavrov sanoi.

Tadzhikistan ei ole vielä Euraasian talousunionin jäsen, mutta Venäjä haluaisi sen liittyvän.