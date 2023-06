Kommentti: Sota kiihtyy Ukrainassa – ja samalla valheiden sota verkossa

Valhe on aina sodan ase. Seuraavina viikkoina ja kuukausina valheiden suhteen pitää olla erityisen varovainen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kesäkuun alussa 2023 Venäjän Ukrainassa aloittama sota tuntuu siirtyvän uuteen vaiheeseen. Ainakin jossain mitassa tuntuu alkaneen Ukrainan yritys työntää venäläiset miehittämiltään alueilta. Tätä on odotettu kuukausia.

Sotaa ei taaskaan käydä vain tykeillä ja kivääreillä. Informaatio on asevalikoimassa.

Maanantaina ensimmäinen todellinen merkki sodan uudesta vaiheesta oli, kun venäläiset väittivät tuhonneensa suuren määrän ukrainalaisia sotilaita ja kalustoa hyökkäysyrityksessä. Ukrainalaiset kiistävät tämän tapahtuneen.

Tiistaina uutisoitiin Kahovkan padon tuhosta. Sen vesimassat uhkaavat siviiliasutuksia.

Pato on ollut venäläisten hallussa. Heidän tiedetään kuukausia valmistautuneen sen räjäyttämiseen ukrainalaisten etenemisen vaikeuttamiseksi. Silti he eivät nyt halua ottaa vastuuta teosta.

Venäjällä kuuluvalla Belgorodin alueella on päiviä käyty taisteluja, joiden osapuoleksi väitetään Ukrainan puolella toimivia venäläiskapinallisia. Kiistellään siitä, käyttävätkö he länneltä saatuja aseita.

Oikeat ja väärät tiedot sinkoilevat nyt. Tehokkain tie valheille on jälleen sosiaalinen media, jossa tietoja ei tarkista kukaan.

Sodassa propagandaa käyttävät kaikki, niin hyökkääjät kuin puolustautujatkin. Se on välttämättömyys.

Ukrainalaisia on kiitelty heidän viestintänsä tehokkuudesta. Uudet kanavat ovat hallussa. Mahdottomien väittämistä vältetään.

Venäjän propaganda on karkeampaa. Se on suurelta osin kotiyleisölle suunnattua. Kansainvälisiä lakeja rikkovaa hyökkäyssotaa on vaikea selittää hienovarovaisesti, vaikka kuinka sanoja vääntelisi.

Propagandan teho on aina kiinni siitä, mitä muuta tietoa vastaanottajilla on saatavissa. Venäjälle se on hyvin rajoitettua. Silloin sakeakin keitos voi toimia.

Propagandaa suunnataan myös kauas taistelukentiltä. Tästä on joskus kummallisia seurauksia.

Sota Ukrainassa herättää suuria tunteita, koska Venäjän hyökkäys on täysin perustelematon ja epäoikeudenmukainen. Monet kaukaisissakin maissa seuraavat sitä hetki hetkeltä.

Länsimaissa sodan seuraaminen on välillä saanut kummallisia piirteitä, joiden pelätään ulottuvan poliittisiin päätöksiinkin.

On esitetty, että jos Ukrainan vastahyökkäys ei pikaisesti tuota merkittäviä voittoja, kiinnostus lännessä herpaantuu. Tuki vähenee ja lopulta Ukrainaa voidaan jopa painostaa epäedulliseen pakkorauhaan.

Ajatusketju on kummallinen. Ukrainaahan tuetaan siksi, että se taistelee demokratian puolesta venäläistä imperialismia vastaan. Länsijohtajille lienee selvää, että pitkässä sodassa menestys aina vaihtelee. Tavoitteita ei saavuteta taikakeinoilla hetkessä. Tukea Ukrainalle on tarpeen jatkaa niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.

Kyseessä ei ole urheilukilpa, jossa kanavaa voi vaihtaa, kun alkaa kyllästyttää.

