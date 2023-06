Turkki todennäköisesti jatkaa Ruotsin hallituksen painostamista, arvioi asiantuntija.

Turkkia autoritaarisin ottein hallitseva Recep Tayyip Erdogan voitti presidentinvaalien toisen kierroksen toukokuun lopussa. Erdogan vannoi virkavalansa uudelle viisivuotiskaudelle lauantaina ja teki heti merkittäviä ministerinvaihdoksia uuteen hallitukseensa.

IS arvioi seuraavassa, mitä vaihdokset merkitsevät.

Recep Tayyip Erdogan teki heti merkittäviä ministerinvaihdoksia uuteen hallitukseensa.

1. Kuka on uusi ulkoministeri?

Virkaan nousee Mevlüt Cavusoglun tilalle Hakan Fidan, entinen Turkin kansallisen tiedustelupalvelun MIT:n johtaja. Fidania on jo pitkään pidetty Erdoganin luottomiehenä ja Turkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä taustavaikuttajana. Fidan on muun muassa käynyt Erdoganin toimeksiannosta rauhanneuvotteluja Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kanssa.

Forbes-lehden mukaan MIT on Fidanin virkakaudella kasvanut kooltaan nelinkertaiseksi ja laajentanut sekä kykyään kerätä tiedustelutietoa että analysoida sitä.

– Tiedustelutoiminnan ja poliittisen johtamisen yhdistelmä Turkissa Fidanin alaisuudessa edustaa uutta lukua maan kehittyvässä ulkopolitiikassa, ja se on mahdollinen haaste sekä ystäville että vihollisille, arvioi analyytikkko Guney Yildiz artikkelissaan Forbes-lehdessä.

Opposition piirissä Fidan on vähintäänkin kiistelty hahmo. Turkkia seuraava ja Erdogania vastustava Nordic Monitor -verkkojulkaisu väitti maaliskuussa, että MIT olisi Fidanin johdolla vakoillut ja häirinnyt muun muassa Saksassa ja Ruotsissa asuvia turkkilaisia journalisteja. Saksan poliisi pidätti Düsseldorfissa lokakuussa 2021 turkkilaisen agentin, jolta löytyi pistooli, ammuksia ja lista Erdoganin vastustajana tunnetun Fetullah Gülenin kannattajista.

MIT:n uusi päämaja avattiin tammikuussa 2020 lähellä Ankaraa. Alaturka TV esitteli valtavan kompleksin YouTubessa.

Fidan oli mukana, kun Suomi ja Ruotsi neuvottelivat Turkin kanssa solmittavasta niin sanotusta kolmenvälisestä yhteisymmärrysasiakirjasta. Se avasi tien maiden Nato-jäsenyyshakemusten hyväksymiselle Naton huippukokouksessa viime vuoden kesällä.

Turkki vaati neuvotteluissa Suomea ja Ruotsia hyväksymään vaatimuksen Syyrian kurdien YPG-järjestön ja niin sanottujen gülenistien julistamisesta terroristisiksi ryhmiksi. Suomen ja Ruotsin edustajien kieltäydyttyä Fidan keksi ongelmaan ratkaisun, kertoo verkkojulkaisu Midlle East Eye. Fidan esitti, että Suomi ja Ruotsi ilmaisisivat yhteisesti, etteivät ne anna järjestöille tukeaan. Se avasi solmun, ja Erdogan suostui allekirjoittamaan kolmikantasopimuksen.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Harri Ohra-aho kertoi viikonvaihteessa Twitterissä pitävänsä Fidanin valintaa hyvänä Ruotsin Nato-jäsenyyden kannalta.

Ruotsalaiset arviot Fidanin nimityksestä ovat toistaiseksi olleet varovaisia.

– Hakan Fidan on hyvin lähellä Erdogania, ja hän on Turkin tiedustelupalvelun johtajana ollut jo monia vuosia mukana käsittelemässä ulkopoliittisia kysymyksiä, kommentoi Ruotsin ulkopoliittisen instituutin tutkija Aras Lindh uutistoimisto TT:lle.

– Mitä tulee Ruotsin Nato-jäsenyyshakemukseen sanoisin, että (nimitys) ei edistä asiaa mutta ei myöskään haittaa sitä.

Turkkilainen journalisti Yavuz Baydar arvioi Svenska Dagbladetille, että Turkin ulkopoliittinen linja todennäköisesti pysyy ennallaan – mikään ei muutu ellei Erdogan niin päätä.

– Voidaan odottaa, että Ruotsin hallituksen painostus henkilöiden luovuttamiseksi Turkkiin jatkuu. Halutaan uhreja – kurdeja tai gülenistejä. Näin varmaankin jatkuu kunnes amerikkalaiset keksivät jonkin ratkaisun, Baydar kommentoi.

Uusi hallitus ryhmäkuvassa. Mukana on vain yksi nainen: perhe- ja sosiaaliministeri Mahinur Özdemir Göktas.

2. Miten Ruotsin Nato-tie etenee?

Ruotsin, Suomen ja Turkin kolmikantaryhmän odotetaan kokoontuvan ensi viikolla. Neuvotteluja tässä ryhmässä käydään virkamiestasolla. Suomi tukee neuvotteluissa Ruotsin tavoitetta päästä Natoon mahdollisimman pian.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Ankarassa viikonvaihteessa edistämässä Ruotsin jäsenyysasiakirjojen ratifiointia Turkin parlamentissa.

Stoltenbergin tavoitteena on saada ratifiointi maaliin Turkissa ja Unkarissa ja toivottaa Ruotsi täysjäseneksi Vilnan Nato-huippukokouksessa heinäkuussa. Tämä on myös Ruotsin keskeinen toive. Ulkoministeri Tobias Billström on sanonut, ettei Ruotsilla ole ”suunnitelma B:tä”.

Stoltenbergin mukaan Ruotsi on jo täyttänyt Turkin vaatimukset, sillä Ruotsin uusittu terrorismilainsäädäntö tuli voimaan kesäkuun alussa. Turkkilaislähteistä on kuitenkin kuultu lausuntoja, joiden mukaan Ruotsin pitää yhä tehdä ”konkreettisia toimia” saadakseen Turkin ratifioimaan Nato-jäsenyysasiakirjat.

Turkkia hiertävät myös Erdoganin vastustajien järjestämät mielenosoitukset, jotka Ruotsin viranomaiset ovat sallineet.

Lue lisää: Tukholmassa Natoa vastustava mielen­osoitus – mukana Erdoganin vihaaman järjestön kannattajia

Kenraali Yasar Güler.

3. Puolustusministeri vaihtui

Turkin uusi puolustusministeri on asevoimien komentaja, kenraali Yasar Güler. Hän korvaa tehtävänsä jättävän Hulusi Akarin. Myös Akar toimi aiemmin asevoimien komentajana.

Sekä Cavusoglu että Akar tulivat suomalaisille ja ruotsalaisille virkaveljilleen tutuiksi Nato-prosessin aikana. Nyt tilalla ovat uudet miehet.

Turkin etelä- ja kaakkoisosaan sekä Syyriaan iskenyt maanjäristys surmasi noin 60 000 ihmistä viime helmikuussa. Asevoimia syytettiin hitaasta reagoinnista pelastustöissä. On mahdollista, että kritiikki johti Akarin lähtöpasseihin puolustusministerin tehtävästä.

Uusi valtiovarainministeri Mehmet Simsek (vas.) otti tehtävän vastaan edeltäjältään Nureddin Nebatilta.

4. Talouspolitiikkaan täyskäännös?

Uudeksi valtiovarainministeriksi valittu Mehmet Simsek on luvannut kääntää Turkin ”rationaalisen” talouspolitiikan tielle. Simsek on entinen investointipankki Merrill Lynchin strategi. Hän jätti tehtävänsä hallituksen varapääministerinä vuonna 2018, sen jälkeen kun Erdogan nimitti vävynsä Berat Albayrakin valtiovarainministeriksi. Albayrakin yritykset oikaista Turkin talouden syöksykierre epäonnistuivat pahasti.

Erdoganin johdolla Turkki on tehnyt epätavanomaista politiikkaa, joka on entisestään syventänyt maan talousahdinkoa. Keskuspankki on laskenut korkoja ja hallitus on nostanut julkisen sektorin palkkoja. Financial Timesin mukaan Turkin inflaatio on näiden toimien vuoksi tällä hetkellä yli 40 prosenttia, liiran kurssi on pudonnut 67 prosenttia verrattuna dollariin ja maan valuuttavaranto on lähes tyhjentynyt.

Simsek korosti pyrkimystä makrotalouden vakauttamiseen puhuessaan tehtävien vaihtoseremoniassa sunnuntaina.

– Läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ennustettavuus ja kansainvälisten normien noudattaminen ovat perusperiaatteita, kun me yritämme parantaa hyvinvointia, Simsek sanoi.

FT arvioi, että Simsekin teesit joutuvat jo pian koetukselle. Kysymys kuuluu, suostuuko alhaisia lainakustannuksia kannattava Erdogan korkojen nostoihin.