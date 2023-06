Maapallon tilaa tutkittiin vuosien ajan usealla eri osa-alueella. Tulokset antavat selkeitä raja-arvoja ihmisen toiminnalle ja maapallon sietokyvylle. Monet merkittävät kynnysarvot ovat jo ylittyneet.

Kymmenet huippututkijat tunnistavat Earth Commissionin tuoreessa tutkimuksessa useita eri osa-alueita, joiden on määrä suojata elämää ja tulevaisuutta maapallolla. Maapallon terveystarkastuksen loppuraportti on varsin synkkää luettavaa. Vertaisarvioidusta tutkimuksesta ovat kirjoittaneet muun muassa Nature-tiedejulkaisu ja The Washington Post.

– Tuloksemme ovat varsin huolestuttavia. Viidellä analysoidulla alueella on jo ylitetty useita maailmanlaajuisia ja paikallisia rajoja. Tämä tarkoittaa, että ellei muutosta tapahdu ajoissa, on hyvin todennäköistä, että peruuttamattomat käännekohdat ja laajat vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ovat väistämättömiä, kertoo professori Johan Rockström, Earth Commissionin toinen puheenjohtaja.

Tutkimusraportissa käydään läpi maapallon tilaa ja kestokykyä hyvin laaja-alaisesti – ei ainoastaan ilmastonmuutoksen tai -lämpenemisen näkökulmista. Lisäksi tutkimus antaa selkeitä raja- tai kynnysarvoja, joiden takana seisoo laaja tutkijaryhmä.

Edellä esitetyn skenaarion välttäminen olisi tietenkin ratkaisevan tärkeää, jotta voimme turvata turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden nykyisille ja tuleville sukupolville, Rockström muistuttaa.

Etelämantereesta irtosi toukokuussa 2021 massiivinen jäävuori A-76. Tuolloin se oli suurin irrallaan lipunut jäävuori maailmassa. Kaksi vuotta myöhemmin otetuista satelliittikuvista selviää, että jäljellä on enää osia.

Osa-alueet tutkimuksessa olivat seuraavat: ilmastonmuutos, aerosolit eli ilmansaasteet, pintavedet, pohjavedet, typpilannoitteet, fosforilannoitteet, luonnollisten ekosysteemien säilyminen (suurelta osin) koskemattomina ja ekosysteemien toiminnallinen eheys.

Mikäli rajojen ylittäminen ja nykyisenlainen kehitys jatkuu, edessä on äärimmäisiä tapahtumia: kuivuutta, tulvia, elintarviketurvan heikkenemistä, ekosysteemien romahtamista, kalakantojen katoamista ja koralliriuttojen tuhoa. Tilanne ei ole epätoivoinen, mutta meillä on kiire, tutkijat arvioivat.

Olosuhteiden muuttumisen vuoksi zooksantellilevät jättävät koralleja tai menettävät väriään. Kuvassa on vaalentunutta korallia Filippiinien suurimmalla koralliriutalla.

Mies ui kohti kuivaa maata tulvavesissä Charsaddassa Pakistanissa elokuun lopussa 2022.

Oikeudenmukaisilla raja-arvoilla tarkoitetaan tutkimuksessa sellaista tasoa, jolla pystymme varmistamaan lajien, valtioiden ja yhteisöjen välisen oikeudenmukaisuuden.

Ympäristön ja kehityksen professori sekä Earth Commissionin toinen puheenjohtaja Joyeeta Gupta Amsterdamin yliopistosta kertoo, että oikeudenmukaisuus on välttämättömyys, jotta ihmiset voivat elää maapallon tarjoamissa rajoissa myös tulevaisuudessa.

– Johtopäätökseen on päädytty koko tiedeyhteisössä – useissa painavissa ympäristöarvioinneissa. Se ei ole poliittinen valinta. Ylivoimaiset todisteet osoittavat, että oikeudenmukainen ja tasapuolinen lähestymistapa on olennaisen tärkeä planeetan vakauden kannalta.

Ilmastonmuutoksen näkökulmasta planeetta on jo painellut ohi oikeudenmukaisen rajan, mutta turvallinen raja on vielä rikkoutumatta. Oikeudenmukainen raja-arvo on tutkijoiden mukaan yhden asteen nousu esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vaikka tämä kynnys on jo ylitetty, se ei ole vielä uhannut koko maapallon vakautta. Turvalliseksi rajaksi on määritetty tutkimuksessa 1,5 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna, eikä se ole enää kaukana. Kynnysarvo on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa.

Sulamisvedet ovat synnyttäneet suuren jääluolan Alaskassa, kun Castnerin jäätikkö on vetäytynyt. Nyt jääluola on hiljalleen romahtamassa kohonneiden lämpötilojen vuoksi.

Kansainvälinen YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC totesi maaliskuussa julkaistussa laajassa raportissaan, että kasvihuonekaasujen päästöt tulisi saada puolitettua vuoteen 2030 mennessä, jotta enintään 1,5 celsiusasteen tavoite ilmaston lämpenemisestä esiteolliseen aikaan verrattuna olisi mahdollista saavuttaa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tiivisti asian seuraavasti.

– Ilmaston aikapommi tikittää.

Maapallon keskilämpötila on noussut tähän mennessä noin 1,1 celsiusastetta esiteolliseen aikaan (1850–1900) verrattuna. IPCC:n arvion mukaan 1,5 celsiusasteen raja – joka on myös Earth Commissionin tutkimuksen turvallinen kynnysarvo – ylitetään nykytahdilla 2030-luvun alkupuolella.

Lue lisää: Jättimäinen ilmasto­­raportti julkaistiin – ”ilmaston aikapommi tikittää”

Pintavesien virtausten muuttaminen on aiheuttanut vahinkoa ekosysteemeille. Tutkimuksessa todetaan, että korkeintaan 20 prosenttia jokien ja purojen virtaamasta saisi olla tukittuna koko valuma-alueella. Virtausten muuttaminen heikentää veden laatua, ja vähitellen makean veden lajien elinympäristö häviää.

Turvallinen pintavesien muuttamisen raja on ylitetty kolmanneksella maailman maa-alueista esimerkiksi patojen, kuivatusjärjestelmien ja rakentamisen takia.

Pohjavedet taas ovat kuluneet nopeammin kuin niitä on korvattu, tutkimuksessa todetaan. Lisäksi typpi- ja fosforilannoitteiden käytöllä on ollut haitallisia vaikutuksia vesistöihin.

IPCC on todennut omassa raportissaan, että maapallon maapinta-alasta ja makeista vesistä sekä meristä pitäisi suojella tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti noin 30–50 prosenttia, jotta planeetan hyvinvointi voitaisiin varmistaa.

Kanaali oli täyttynyt muovista ja muusta jätteestä Kalkutassa Intiassa 4. kesäkuuta.

Biosfäärissä eli maapallon elokehässä – alueella, jolla elämä on mahdollista – on tutkijaryhmän mukaan rikottu sekä turvallinen että oikeudenmukainen raja-arvo. Luonnontilaisten ekosysteemien osuuden koskemattomissa luonnonympäristöissä tulisi olla tutkijoiden mukaan 50–60 prosenttia. Tällä hetkellä osuus on noin 45–50 prosenttia.

Ihmisen ”työmaakäytössä” olevilla alueilla luonnontilaisia ekosysteemejä tulisi olla tutkijoiden mukaan vähintään 20–25 prosenttia pinta-alasta, mikä toteutuu vain noin kolmasosassa tällaisista alueista.

Aerosolit ovat tutkimuksessa ainoa laaja osa-alue, jolla oikeudenmukaisia tai turvallisia rajoja ei ole maailmanlaajuisessa mittakaavassa rikottu. Komissio kuitenkin varoittaa, että paikallisesti ilma voi olla hyvinkin saastunutta. Lisäksi ilmansaasteiden vaikutusten arviointi on hankalaa, sillä saastunut ilma saattaa vaikuttaa esimerkiksi sateisiin toisella pallonpuoliskolla.

Tutkimusta tehtiin neljän vuoden ajan. Muun muassa Maailman talousfoorumi on jo kiitellyt tutkijoita selkeistä mittareista, jotka laajentavat näkökulmaa ilmastonmuutoksesta muihin ilmastoon vaikuttaviin alueisiin.