Rakoilevatko Venäjän liittolais­rivit? Erityisesti yksi maa on alkanut ottaa etäisyyttä

Suurin osa valtioista tuomitsee periaatteessa Venäjän toimet, mutta tekee silti yhteistyötä maan kanssa, sanoo Tuomas Forsberg.

Vaikka länsimaat ovat laajalti tuominneet Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan ja katkaisseet suhteensa sodan aloittajamaahan, seisoo presidentti Vladimir Putinin takana vielä uskollisia liittolaisia ja hiljaisia tukijoita.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg jakaa sotaa seuraavat maailman valtiot neljään luokkaan: Venäjän tuomitsemista vastustavat, tuomitsemisesta pidättäytyvät, Venäjän toimet tuomitsevat mutta sanktioihin osallistumatta jättävät sekä tuomitsevat ja pakotteita asettavat.

Länsimaat ovat nähneet vaivaa kääntääkseen Vladimir Putinin johtaman Venäjän tuomitsemista vastustavien päät.

Tuomitsemista vastustaviin Venäjän tukijoihin lukeutuvat Forsbergin mukaan muun muassa Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Eritrea, Syyria ja Nicaragua. Tuomitsemasta pidättäytyvät muun muassa Kiina, Intia, Etelä-Afrikka ja Iran sekä osa entisistä Neuvostoliiton maista, kuten Armenia ja Uzbekistan. Länsimaat tiedetysti suhtautuvat Venäjän tekoihin tuomitsevasti.

Suurin osa maista periaatteessa tuomitsee Venäjän toimet, mutta tekee silti yhteistyötä ja käy kauppaa maan kanssa.

Forsbergin mukaan länsimaat ovat yrittäneet ahkerasti saada tuomitsemista vastustavat maat kääntämään kelkkansa. Työ ei ole kuitenkaan tuottanut tulosta. Forsberg ei usko muutosta tapahtuvan, ellei tilanne Ukrainan taistelukentillä muutu.

– Niin kauan kuin pattitilanne jatkuu, Venäjän toimiin suhtautumisessa tuskin tulee suurta muutosta. Voittajan kärryyn hypätään todennäköisesti vasta sitten, jos sota alkaa kallistua toisen osapuolen voitoksi.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.

Yksi poikkeus Putinin liittolaisten joukosta kuitenkin löytyy: Neuvostoliiton hajottua itsenäistyneen Kazakstanin kanta on alkanut hiljalleen muuttua.

– Kazakstan on ottanut monissa asioissa etäisyyttä Venäjästä ja kritisoinut sotaa suullisesti. Maa pelkää, että Venäjä voi käyttää voimakeinoja myös sitä kohtaan, jos Ukrainan sotaa katsotaan läpi sormien, Forsberg avaa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila muistuttaa, että Venäjältä saattaa tarvittaessa löytyä yksi ässä hihastaan Kazakstanin suhteen: jos maan autoritaarisen johdon asema heikkenee demokraattisen liikehdinnän kiihtyessä, voi Venäjä tarjota maan johdolle suojaa.

Täysin varma keino ei kuitenkaan ole, sillä Lassilan mukaan Kazakstan voi saada samanlaista apua tarvittaessa myös Kiinalta.

Lassilan mukaan poliittisen hajuraon kasvaminen Venäjän ja myös muiden maata jollakin tavalla tukevien valtioiden välillä on ilmeistä.

– Esimerkiksi Kazakstanin suunnalta on merkittävä viesti, ettei se ole tunnustanut Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyttä ja roolia osana Venäjää. Putin on oletettavasti lähtenyt siitä ajatuksesta, että tällaisissa kysymyksissä Kazakstanilta tulisi automaattisesti tukea, mutta sellaista ei nyt nähty. Monet maat katsovat varmasti Venäjää uudesta näkökulmasta sodan jälkeen, Lassila arvioi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Myös Venäjän ”mini-Naton” eli Kollektiivisen turvallisuusjärjestön rivit alkavat rakoilla. Järjestön jäsenistö koostuu Venäjän lisäksi Armeniasta, Valko-Venäjästä, Kirgisiasta, Tadzhikistanista ja Venäjästä pesäeroa tekevästä Kazakstanista.

Foundation for Defence of Democracies -ajatushautomon tutkija Ivana Stradner kirjoittaa The Telegraphissa Armenian suunnittelevan vetäytymistä turvallisuusjärjestöstä.

Päätöksen taustalla on Venäjän viimevuotinen kyvyttömyys tarjota Armenialle maan kaipaamaa apua väkivaltaisessa kiistassa Azerbaidzanin kanssa. Kollektiivisella turvallisuusjärjestöllä on Naton viidennen artiklan kaltainen sopimus, joka sitouttaa jäsenvaltioita puolustamaan tarvittaessa toisiaan ulkopuolelta tulevilta hyökkäyksiltä.

Tilannetta ei ole helpottanut se, ettei turvallisuusjärjestö ole lähettänyt joukkojaan yli 30 vuoteen Armenian ja Kirgisian konfliktialueille maiden lukuisista pyynnöistä huolimatta.

Forsberg muistuttaa, että Kollektiivinen turvallisuusjärjestö on aina ollut Natoa heikompi eikä siinä ole ollut Naton kaltaista integroitua puolta. Forsberg kuvaa järjestöä ”yhteistoiminnan hyvin karkeaksi kehikoksi”.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kazakstanin presidentti Kasym-Zhomart Tokajev ja Kirgisian presidentti Sadyr Zhaparov Euraasian talousneuvoston kokouksessa 25. toukokuuta.

Kuohunta ei rajoitu ainoastaan turvallisuusjärjestön sisälle. Georgiassa ja Moldovassa on joukkoprotestoitu Venäjän toimintaa vastaan, ja jopa Venäjän tunnettu liittolaismaa Serbia suunnittelee asettavansa pakotteita Venäjälle.

Lassilan mukaan Serbian johto on asteittain eurooppalaistunut ja päätynyt tasapainottelemaan Euroopan ja Venäjän välillä.

– Tällaisessa tilanteessa tulee eteen valinnan paikka, joka on varmasti vaikea, sillä Serbiassa on huomattava määrä Venäjä-sympatiaa. Tilanne osoittaa, ettei Venäjä osaa kääntää liittolaisiaan pysyvämmin puolelleen tällaisessakaan maassa, jossa yhteiskunnassa vallitsee laaja tuki Venäjälle, Lassila sanoo.

– Pakotteiden asettaminen kertoo siitä, että valintatilanteessa Serbia näkee lännen Venäjää vetovoimaisempana.

Kim Jong Unin johtama Pohjois-Korea lukeutuu maihin, jotka vastustavat Venäjän tuomitsemista.

Jos eriytymistä Venäjästä on tahoillaan alkanut jo hiljalleen tapahtua, miksi osa maista seisoo edelleen vankasti Putinin takana?

Forsbergin mukaan muun muassa Syyrialla ja Valko-Venäjällä on selkeät ideologiset kytkennät Venäjään ja ne ovat maasta riippuvaisia. Osa taas katsoo asiaa globaalin valtakamppailun näkökulmasta: kuinka Venäjän voisi tuomita, kun esimerkiksi Yhdysvallatkin on rikkonut kansainvälistä oikeutta?

– Osa taas ajattelee, että Venäjälle aiheutetut sanktiot aiheuttavat heille itselleenkin hankaluuksia. Siinä ajatellaan omaa etua, Forsberg selventää.

Lassila lisää listaan taloudelliset intressit, viisumivapauden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden. Ne ovat suuri syy siihen, miksi suuri osa maista on haluttomia suoraviivaisesti tuomitsemaan Venäjän toimet tai lähtemään pakoterintamalle.