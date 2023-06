Asiantuntija: Ukrainan hyökkäyksessä tapahtunut selkeä muutos

Sunnuntaina ja maanantaina Ukraina on hyökännyt voimakkaasti muun muassa Donetskin länsipuolella.

Ukrainan armeija toimii monin paikoin merkittävästi aiempaa aktiivisemmin. Näin arvioi muun muassa Ukrainan tilanteen karttapalvelun ylläpitäjä John Helin. Hänen mukaansa Ukraina on hyökännyt sunnuntaina ja maanantaina merkittävästi aiempaa enemmän varsinkin Velyka Novosilkan kaupungin lähistöllä Donetskin länsipuolella.

– Siellä Ukraina on hyökännyt useassa suunnassa vahvemmilla osastoilla eli voidaan puhua kunnon hyökkäyksistä.

Sosiaalisen median väitteiden mukaan Ukraina on lisäksi hyökännyt maanantain aikana ainakin Bahmutin pohjoispuolella ja Donetskin eteläosissa.

Helinin mukaansa varsinaisesta päähyökkäyksestä ei toistaiseksi kannata puhua, ja kyseessä on luultavasti tunnustelu, jolla Ukraina pyrkii selvittämään Venäjän puolustuksen heikkoja kohtia.

– Selkeä muutos aikaisempaan, hän kuvailee.

Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu pitkään, ja siitä tiedetään hyvin vähän. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantaina julkaistussa Wall Street Journalin artikkelissa, että Ukraina on valmis vastahyökkäykseen.

Sotaa seuraavien ei kannata odottaa juhlavaa ilmoitusta vastahyökkäyksen alkamisesta, sillä Ukrainan armeija on pyytänyt kansalaisiaan ja sotilaitaan noudattamaan tiukkaa operaatiohiljaisuutta – siis pitämään kaiken vastahyökkäykseen liittyvän omana tietonaan.

– Suunnitelmat rakastavat hiljaisuutta. (Vastahyökkäyksen) alkamisesta ei anneta ilmoitusta, Ukrainan puolustusministeriö sanoi sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla.

Operaatiohiljaisuuden vuoksi tapahtumista rintamalla tiedetään hyvin vähän mitään varmaa.

Ukrainalaissotilaita Zaporizzjan alueella toukokuussa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Venäjä väitti torjuneensa Donetskin alueella Itä-Ukrainassa suuren ukrainalaishyökkäyksen ja tappaneensa satoja ukrainalaissotilaita. Venäjän väitteitä ei ole pystytty vahvistamaan.

Ukrainan armeijan edustaja sanoi maanantaina, että Ukrainan armeijalla ei ole tietoa, että Venäjä olisi pysäyttänyt suuren hyökkäyksen.

Jonkinlaisia tappioita Ukraina on varmasti kokenut, koska sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, joilla näkyy tuhoutunutta ukrainalaiskalustoa. Helin sanoo, että tappioista huolimatta venäläisväitteet ukrainalaisten tappioista vaikuttavat ylimitoitetuilta.

– Merkittävistä varmistetuista tappioista ei voi puhua tässä vaiheessa.

– Venäjän väitteet 250 kuolleesta eivät välttämättä vielä kuulosta realistisilta, mutta tulevien viikkojen aikana tullaan näkemään merkittäviäkin tappioita.

Ukrainalaissotilaat ampuivat ohjuksen kohti venäläisiä toukokuussa.

Helin muistuttaa, että suuretkaan tappiot eivät tarkoita, että Ukrainan vastahyökkäys epäonnistuisi. Hän muistuttaa myös, että odotettu vastahyökkäys kestää kauan.

– Se tulee luultavasti jatkumaan kesän loppuun asti.

Helin on kiinnittänyt huomiota siihen, että toistaiseksi Zaporizzjan alueella on ollut varsin rauhallista. Hän odottaa, että taistelut aktivoituvat myös siellä, sillä Ukrainan päähyökkäystä odotetaan joko sieltä tai jonkin verran idempää kohti etelää. Ukrainan tavoitteena on katkaista maayhteys Krimin niemimaalle.

John Helin muistuttaa, että suuretkaan tappiot eivät tarkoita, että Ukrainan vastahyökkäys epäonnistuisi.

– Mikäli Ukraina pääsisi lähemmäs Melitopolin kaupunkia, maasillan katkaisu olisi logistiikan, huoltoyhteyksien ja Venäjän reagointikyvyn kannalta helpointa.

– Eteneminen ja tilan haltuunotto Krimiä kohti olisi poliittisesti melko tärkeää Ukrainalle.