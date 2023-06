Putinin uusi päätös herättää huolta – ”Perusteeton riski”

Vladimir Putin määräsi mittaamattoman arvokkaan ikonin siirrettäväksi taidegalleriasta Kristus Vapahtajan katedraaliin. Arvellaan, että Putin yrittää saada sotavoittoa ikonin avulla ja kirkon tuella.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lauantaina toteutettu päätös herättää ristiriitaisia tunteita Venäjällä.

Putin määräsi, että Pyhä Kolminaisuus -ikoni siirretään Tretjakovin taidegalleriasta Kristus Vapahtajan katedraaliin vuoden ajaksi.

Pyhä Kolminaisuus on tunnetuin ja yksi pyhimmistä ikoneista Venäjällä.

Teos esittää kolmea enkeliä, jotka ilmestyivät Abrahamille Mamren tammistossa.

Teos on ollut ihailtavana Tretjakovin taidegalleriassa lähes vuosisadan ajan, mutta nyt Putin päätti ”lahjoittaa” teoksen vuodeksi ortodoksikirkolle.

Ikonin siirto toteutettiin lauantaina. Venäläiset taidehistorioitsijat ovat vastustaneet siirtoa.

Epäilijät pelkäävät, ettei Andrei Rubljovin arviolta vuonna 1422 maalaama mittaamattoman arvokas ikoni kestä siirtoa. Vuosisatoja vanhasta puusta tehdyllä ikonilla ovat Tretjakovin taidegalleriassa olleet tarkasti määrätyt lämpötila ja ilmankosteus. Pelkona on, ettei hauras teos kestä olojen vaihtumista ja ikoni tuhoutuu.

Pyhä Kolminaisuus -ikoni siirrettiin Kristus Vapahtajan katedraaliin lauantaina.

– Venäläisen ikonimaalauksen mestariteoksia ja kansallisesti pyhiä teoksia ei pidä altistaa perusteettomalle riskille. Ainoa paikka, joka sopii Andrei Rubljovin Pyhä Kolminaisuus -ikonin sijoittamiseen, on Tretjakovin galleria. Sen todistaa lähes vuosisadan käytäntö, Venäjän tiedeakatemian kulttuurineuvoston jäsenet kirjoittivat avoimessa kirjeessään Venäjän kulttuuriministerille Olga Ljubimovalle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Taidehistorioitsija Lev Lifshits vertasi ikonin siirtoa hyvin sairaaseen ihmiseen.

– Mitä luulette, että tapahtuisi, jos kriittisesti sairas henkilö otetaan pois tehohoidosta? Lifshits kysyi Moscow Timesin mukaan.

Venäjällä arvellaan, että ikonin siirtomääräyksen taustalla on Putinin tukeutuminen entistä enemmän kirkkoon ja että ortodoksikirkko liitetään politiikkaan ja sotaan yhä syvemmin. Ikonin avulla yritettäisiin ikään kuin kääntää jumissa oleva sotatilanne Venäjälle suotuisaksi.

Moskovan patriarkka Kirill piti jumalanpalveluksen Kristus Vapahtajan katedraalissa sunnuntaina. Pyhä Kolminaisuus -ikoni oli näkyvästi esillä.

– Putinin on näytettävä, ettei kyse ole mistään henkilökohtaisesta sodasta vaan taustalla on korkeampi tehtävä, jonka Putin yrittää toteuttaa. Putinilla on intressi pitää kirkko omalla puolellaan sodassa, ja tällä teolla hän osoittaa, että hän kunnioittaa kirkkoa, Venäjän ortodoksisen kirkon tutkija Regina Elsner Itä-Euroopan ja kansainvälisten tutkimusten keskuksesta Berliinistä sanoi Reutersille.

Venäjän propagandassa käytetään kristillistä symboliikkaa taistelussa ”paholaista ja antikristusta” vastaan. Kirkon voimalla yritetään saada muun muassa kansan tuki pitkittyneelle sodalle.

Ikonin siirto nähdään samanlaisena temppuna.