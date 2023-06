”Putinin kokilta” jälleen raivoisa avautuminen Kremlin eliitistä – asiantuntija: tämän takia Putin ei vaienna häntä

Kremlin sisäinen taistelu on avannut ”erimielisyyksien Pandoran lippaan”, sanoo Prigozhin.

Palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin avasi sanaisen arkkunsa lehdistöpalvelunsa julkaisemassa viestissä, kertoo Reuters.

Prigozhinin mukaan Kremlin valtaryhmittymät tuhoavat Venäjän valtiota, kun ne pyrkivät kylvämään eripuraa hänen ja tshetsheenitaistelijoiden välille.

Prigozhinin mukaan eripura hänen ja Venäjän armeijan rinnalla taistelevien tshetsheeni­joukkojen välillä on nyt soviteltu, mutta Kremlin sisäinen taistelu on avannut ”erimielisyyksien Pandoran lippaan”.

– Pandoran lipas on jo avattu – me emme ole niitä, jotka sen avasivat. Joku Kremlin torneista päätti pelata vaarallisia pelejä. Niistä on tullut yhä yleisempiä Kremlin torneissa. He yksinkertaisesti tuhoavat Venäjän valtiota, Prigozhin sanoi Reutersin mukaan.

Prigozhin ei määritellyt tarkemmin ”Kremlin torneiksi” kutsumiaan valtaryhmittymiä. Hänen mukaansa presidentti Vladimir Putin olisi joutunut nuhtelemaan ihmisiä turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smithin mukaan viittaus Kremlin torneihin jää arvailujen varaan. Prigozhin ajaa ensisijaisesti omia etujaan, ja kyseessä oleva lausunto kielii erimielisyyksistä. Smithin mukaan Prigozhinin lausuntoja lukiessa se kannattaa ottaa huomioon.

– Kun kaikki menee yhteen Venäjän poliittisen eliitin kanssa, kaikki on hyvin. Siinä kohdassa, kun on erimielisyyksiä, Prigozhin tulee ulos erilaisten lausuntojen kautta, mikä herättää lännessä kiinnostusta, Smith arvioi.

Smithin mukaan usein ihmetellään, miksi Prigozhin saa esittää kritiikkiä kärkkäästi.

– Hän ei loppujen lopuksi sano mitään sellaista, mitä joku muu ei olisi sanonut jo eri sanoin. Hän sanoo asiansa raflaavasti: tulee Pandoran lipasta ja Kremlin torneja. Siitä tulee sellainen olo, että olisi meneillään jotain uutta. Se ei pidä paikkaansa ollenkaan, Smith kertoo.

Viime päivinä useat näkyvät tshetsheeniviranomaiset ovat kohdistaneet sanallisia hyökkäyksiään Prigozhiniin. Yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon mukaan on mahdollista, että kritiikki on Kremlin väline mustamaalata Prigozhinia ja heikentää tämän asemaa.

Prigozhin sanoi lausunnossaan, että tshetsheenien kommentit tuovat hänen mieleensä 1990-luvun alun, jolloin konfliktit riivasivat Venäjän kaupunkeja Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

– Selvästi nämä lausunnot olivat melko provokatiivisia, ja niiden tarkoitus oli satuttaa ja järkyttää minua, Prigozhin sanoi.

Prigozhin on pitkään ollut vastakkain Venäjän puolustusministeriön ja armeijan kanssa. Lauantaisessa tiedotteessaan hän myös syytti sotatilanteesta puolustusministeri Sergei Shoigua sekä asevoimien komentajaa Valeri Gerasimovia.

– Puolustusministeriö ei ole sellaisessa tilassa, että se voisi tehdä yhtään mitään, sillä itse asiassa sitä ei ole olemassa. Se on kaaoksessa, Prigozhin väitti.

Smith sanoo, että Venäjän poliittisen valtion eliitin intressit ovat kietoutuneet yhteen, mutta näkemyseroja on. Hänen mukaansa Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhtenäisyyttä jatkui noin puoli vuotta, kunnes kysymykset eri asioiden hoitamisesta alkoivat kärjistymään esimerkiksi siitä, miten sotaa viedään eteenpäin tai kenen kanssa Venäjän pitäisi tehdä yhteistyötä.

Smith muistuttaa, että valtaa autoritäärisessä hallinnossa on Venäjällä aina – ja erityisesti Putinin aikana – pidetty niin, että keskushallinnolla on ”suosikkeja” jonkin aikaa, kunnes se vaihtuu toiseen suuntaan. Tämän ansiosta yhdestä ryhmittymästä ei tulisi liian vahva.

Smith mainitsee, että tshetsheenit ja Wagner ovat valtiollisia toimijoita, joita valtio tukee eri tavoin ja käyttää eri tavalla riippuen tilanteesta.

– Prigozhin on vain yksi toimijoista ja sattuu olemaan hyvin kovaääninen, Smith sanoo.