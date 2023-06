Ukrainan presidentti on antanut Odessassa haastattelun The Wall Street Journalille.

Presidentti Volodymyr Zelenskyillä on painava viesti: Ukraina on valmis vastahyökkäykseen, joka voi kuitenkin viedä aikaa ja tulla hyvin kalliiksi.

Zelenskyi antoi kommenttinsa yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalin lauantaina julkaistussa artikkelissa.

– Uskomme vahvasti onnistuvamme, Zelenskyi sanoi Odessassa tehdyssä haastattelussa.

– En tiedä kauanko se [vastahyökkäys] kestää. Rehellisesti sanottuna se voi mennä monilla ja täysin erilaisilla tavoilla. Mutta me aiomme tehdä sen, ja olemme valmiita.

Venäjä miehittää noin 20 prosenttia Ukrainan pinta-alasta. Zelenskyin mukaan Ukrainan maavoimat ovat ”vahvempia ja paremmin motivoituneita” kuin Venäjän puolustusasemiin kaivautuneet joukot.

WSJ kuvailee vastahyökkäystä ”ratkaisevaksi hetkeksi” Zelenskyille. Hyökkäyksen lopputulos määrittää lehden mukaan sitä, paljonko Ukrainan liittolaiset ovat valmiita tukemaan sitä tulevaisuudessa: todennäköisyys rauhanneuvotteluvaatimuksille nousee, jos Ukraina ei onnistu hyökkäyksessään.

Zelenskyi on huolissaan Yhdysvaltain tulevista presidentinvaaleista. Marraskuussa 2024 käytävät vaalit voivat hänen mukaansa tuoda muutoksen Ukrainan saamaan tukeen, vaikka hän myös kiitteli poikkipuolueellista yhdysvaltalaistukea.

– Tilanteessa, jossa saa tukea, pelkää muutoksia, Zelenskyi kuvaili.

– Ja rehellisesti sanottuna, kun puhutaan [Yhdysvaltain] hallinnon vaihtumisesta, minusta tuntuu samalta kuin kenestä tahansa muustakin ihmisestä – haluan muutoksia parempaan, mutta muutosta voi tapahtua myös toiseen suuntaan.

Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa noin 37 miljardilla dollarilla sodan alkamisen jälkeen. Maan entinen presidentti Donald Trump on julkaissut ehdokkuuteensa tuleviin vaaleihin, mutta on kieltäytynyt lupaamasta tukea Ukrainalle – sen sijaan hän on väittänyt, että kykenisi ratkaisemaan Venäjän hyökkäyssodan vuorokauden aikana.

Zelenskyi ja Trump kuvattuna tapaamisessa vuonna 2019. Zelenskyi ei usko Trumpin kykyyn ratkaista sotaa.

Zelenskyi kertoi WSJ:lle ettei hän ymmärrä Trumpin väitettä, koska tämä ei kyennyt ratkaisemaan Ukrainan ja Venäjän välistä konfliktia edellisellä presidenttikaudellaan. Trumpin kauden aikana Venäjä miehitti Krimiä ja Donbasia.

Yhdysvaltain nykyisellä presidentillä Joe Bidenilla hän kuvailee olevan tunneside Ukrainaan, mikä edesauttaa sotilaallisen tuen saamista.

– En ole varma, miten Trump olisi toiminut [Venäjän hyökkäyksen alkaessa], Zelenskyi sanoi.

Presidentti kommentoi myös Ukrainan Nato-polkua. Ukraina on tehnyt selväksi halunsa päästä Naton täysjäseneksi, ja asiaa on määrä käsitellä Naton huippukokouksessa Vilnassa 11.–12. heinäkuuta.

Zelenskyi kertoo ymmärtävänsä, ettei Ukrainasta voi tulla Naton jäsen sodan aikana. Hän kuitenkin haluaa sotilasliitolta lupauksen jäsenyydestä sodan päätyttyä.

– Jos emme saa Vilnassa signaalia, niin uskon, että Ukrainan on turha osallistua kokoukseen, Zelenskyi kommentoi.

– En tiedä. Rehellisesti, en tiedä, Zelenskyi vastasi toimittajan kysymykseen tuollaisen signaalin todennäköisyydestä.

Lisäksi Zelenskyi painotti Kiinan merkitystä rauhan saavuttamisessa.

– En haluaisi, että sellainen maa katselee sivusta, kun ihmisiä kuolee. Tämä ei ole maalaus tai museo: tämä on todellinen, verinen sota.