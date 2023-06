Forbes: Ukrainan armeijan ”erikoisesta” yksiköstä paljastui yllättävä Suomi-kytkös

Eräällä Ukrainan armeijan yksiköllä vaikuttaa olevan hallussaan suuri osa Suomen lähettämistä Leopard 2 -raivauspanssarivaunuista.

Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes uutisoi ”erikoisesta” ukrainalaisesta rynnäkköprikaatista, joka vaikuttaa pitävän hallussaan suurta osaa Suomen Ukrainaan lähettämistä Leopard 2 -raivaus­panssarivaunuista.

Lehden mukaan 47. rynnäkköprikaati on täysin vapaaehtoisista koostuva yksikkö, jolla on epätavallisen vahva aliupseerijoukko. Sen joukkojen sotakalustoon kuuluu näyttävä määrä panssarivaunuja: 99 amerikkalaisvalmisteista M2 Bradley-rynnäkköpanssarivaunua ja 27 entistä slovenialaista M–55S-tankkia.

Tämän lisäksi yksikön sotakalustoon vaikuttaa kuuluvan ainakin neljä Suomen Ukrainaan lähettämää Leopard 2 -raivaus­panssarivaunua. Lehti perustaa tietonsa Leopard-vaunuista toukokuun alussa sosiaaliseen mediaan levinneeseen videoon, jolla näkyy ukrainalainen juna kuljettamassa kyseistä sotakalustoa.

Leopard 2 -raivauspanssarivaunun tehtävä on raivata tieltään pois miinat ja muut esteet

Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi, että videolla näkyvä sotakalusto voi hyvinkin kuulua 47. rynnäkköprikaatille, mutta itse prikaatin sotilaskaluston määrää on kuitenkin vaikea arvioida.

Mäkelä kertoo, että 47. rynnäkköprikaati on käytännössä pelkästään länsimaisella sotakalustolla varustettu yksikkö, jonka joukot ovat saaneet sodan aikana koulutuksensa länsimaisten kouluttajien kautta. Myös Forbes kertoo, että yksikkö on harjoitellut Naton taktiikoita ja kantaa Natolle tyypillisiä pienaseita.

Erikoisen kyseisestä rynnäkköprikaatista tekee Mäkelän mukaan sen ”kohtuullisen tehokas” paljon tulivoimaa omaava sotakalusto. Hän vertaa 47. prikaatia Ukrainan 3. rynnäkköprikaatiin.

– Tämä 3. rynnäkköprikaati on pitkälti sotaan koulutettua kevyttä jalkaväkeä – tämä taas on ihan spektrin toisessa päässä. Se on kohtuullisen tehokkaan panssarivoiman omaava prikaati, joka on mekanisoitu puolustuslinjan murtamiseen ja läpimurtoihin.

Suomi lähetti keväällä Ukrainaan kuusi Leopard 2 -raivaus­panssarivaunua. Forbesin uutisen mukaan 47. rynnäkköprikaatilla voisi olla näistä hallussaan mahdollisesti neljä.

Vaunujen tehtävä on raivata tieltään pois miinat ja muut esteet. Ukrainalle nämä ajoneuvot voivat muodostua ensisijaisen tärkeäksi kevään vastahyökkäystä ajatellen.

IS uutisoi aiemmin, kuinka kyseiset vaunut on rakennettu Leopard 2A4 -vaunun alustalle. Taistelupanssarivaunusta on poistettu torni, joka on korvattu kiinteällä rakenteella. Muutostyöt on tehnyt Patria.

Niiden eteen on asennettu raivaustyökaluja tai puskuteriä, joilla esteet työnnetään sivuun ja miinakenttä avataan. Vaunun kylkeen on asennettu lisäpanssarointi suojaamaan miehistöä.

– Se on sopivassa maaperässä erittäin hyvä vehje etenemään. Se kestää osumia suhteellisesti sen, mitä panssarivaunut voivat kestää.

Leopard 2 ei kuitenkaan sovellu jokaiseen ympäristöön. Mäkelän mukaan sen eteneminen on esimerkiksi kivikkoisessa ja juurakkoisessa maaperässä hankalaa. Ukrainassa on paljon peltoalueita, joissa panssarivaunu voi edetä paremmin.

– Siitä voitiin luopua suhteellisen helposti, eikä se ole pois oman puolustuksen tehokkuudesta – kuin jos lähettäisi taistelupanssarivaunuja.

Yhdysvaltalainen M2 Bradley -rynnäkköpanssarivaunu kuuluu jalkaväen taisteluajoneuvoihin.

Prikaatin yhdeksi panssarivaunuksi kuvattua entistä slovenialaista M–55S-tankkia Mäkelä kuvailee hyväksi modernisoiduiksi panssarivaunuksi, vaikka se ei ylläkään esimerkiksi Leopard 2:n tasolle.

– Ne ovat niin modernisoituja, kuin voi olla. Niissä on uudet tykit ja ammunnanhallinta on nykyaikaista tasoa. Tulivoimaltaan ne ovat kohtuullisen hyviä vaunuja, ja niiden panssarointia on paranneltu.

– Huollon puolesta niitä on helppo hoitaa, ne ovat yksinkertaisia vanhoja neuvostoliiton aikaisia autoja. Ukraina osaa niiden kanssa kyllä toimia.

Yhdysvaltalainen M2 Bradley-rynnäkköpanssarivaunu kuuluu jalkaväen taisteluajoneuvoihin.

– Se on jokseenkin vanha, mutta edelleen maailman parhaita rynnäkkövaunuja. Sen konetykki ja ohjukset pystyvät kyllä taistelemaan sekä jalkaväkeä että panssareita vastaan tehokkaasti.