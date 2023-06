Karmaiseva löytö Meksikossa: Rotkosta löytyi 45 säkkiä, joiden sisältö järkyttää

Säkit löytyivät, kun seitsemää kadonnutta nuorta etsittiin.

Meksikon viranomaiset ovat löytäneet Guadalajaran kaupungin pohjoispuolella olevasta rotkosta 45 säkkiä, joissa on miesten ja naisten ruumiinosia.

Säkit löytyivät, kun viranomaiset etsivät seitsemää kadonnutta nuorta. Puhelinkeskuksessa työskentelevät nuoret ilmoitettiin kadonneiksi viime viikolla.

Yleisövihjeiden jälkeen viranomaiset aloittivat etsinnät vaikeakulkuisessa Mirador del Bosquen rotkossa.

Ensimmäinen säkki löytyi tiistaina. Keskiviikkona säkkejä löytyi lisää.

Vielä ei tiedetä, liittyvätkö säkeistä löytyneet ruumiinosat kadonneisiin nuoriin. Viranomaiset ryhtyvät selvittämään kuolemansyitä ja sitä, kuinka monen ihmisen jäänteitä säkeissä on ollut.

Katoamisrikokset ovat suhteellisen yleisiä Meksikossa, uutisoi BBC.

Meksikon hallituksen mukaan yli 100 000 ihmistä on kateissa. Monet ovat järjestäytyneen rikollisuuden uhreja.

Miljoonakaupunki Guadalajara on Jaliscon osavaltion pääkaupunki. Jalisco on väkivaltaisen huumesodan keskuspaikka ja osavaltiossa on eniten kadonneita. Kadonneeksi ilmoitettuja on lähes 15 000.