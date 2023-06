Levada-keskuksen tutkimusjohtaja Aleksei Levinson vakuuttaa, että venäläiset eivät edelleenkään pelkää vastata hänen mielipide­tutkimus­laitoksensa kysymyksiin. Levinson itse ei kuitenkaan uskaltanut vastata IS:n kysymyksiin ”jännittyneen tilanteen” takia, Arja Paananen kirjoittaa.

Tallinna, Viro

Tunteet kuumenivat toden teolla Tallinnassa vastikään järjestetyssä Lennart Meri -konferenssissa vain muutamissa paneelikeskusteluissa.

Panelistien ja yleisö välille aiheutui suukopua joka kerta, kun puheenaiheina olivat venäläisten nykyiset mielialat sekä heidän näkemyksensä Vladimir Putinista ja Ukrainan sodasta.

Venäjän virallisia mielipidetutkimuslaitoksia edusti keskusteluissa ”riippumattomaksi” kuvatun Levada-keskuksen tutkimusjohtaja Aleksei Levinson. Hän esitteli sinnikkäästi tutkimustuloksia, joiden mukaan ylivoimainen enemmistö venäläisistä kannattaa sekä Putinin toimia presidenttinä että Venäjän armeijan toimia Ukrainassa.

Levadan mukaan Putinin henkilökohtainen kannatus ampaisi nousuun heti hyökkäyssodan alettua ja on ollut viimeiset puoli vuotta tasaisesti 81–83 prosentissa. Pieni notkahdus nähtiin ainoastaan viime syksynä, jolloin niin kutsuttu osittainen liikekannallepano pudotti Putinin kannatuksen muutamaksi kuukaudeksi 77–79 prosentin välimaastoon.

Venäjän armeijan toimia Ukrainassa kertoo puolestaan kannattavansa tuoreimman Levadan kyselyn mukaan 72 prosenttia venäläisistä, ja tämäkin luku on pysytellyt koko ”erikoisoperaation” ajan vakaasti välillä 70–80.

Venäjän viranomaiset järjestävät säännöllisesti suuria tukitapahtumia Vladimir Putinille. Kuva on vuodelta 2018.

Levinsonia oli kuuntelemassa yleisön joukossa useita maanpakoon joutuneita Venäjän opposition edustajia – joko poliittisia aktivisteja tai oppositiomielisiä toimittajia. Heistä useampi käytti suorasanaisen puheenvuoron ja kyseenalaisti Levadan tutkimustulosten aitouden.

Venäjän opposition mielestä Levada ei raportoi avoimesti tietoja siitä, kuinka kyselytutkimus on tehty, miten ihmisiä on lähestytty ja kuinka moni venäläinen kieltäytyy vastaamasta tutkijoiden kysymyksiin.

Olennaista olisi myös verrata, kuinka ihmisten vastaamishalukkuus on muuttunut sitten Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Tai kuinka Levada varmistaa sen, että heidän haastattelijansa eivät täytä omin päin vastaajien lomakkeita?

Levinson puolusti kiivaasti Levadan tutkimusten luotettavuutta eikä myöntänyt, että ihmisten vastaamishalukkuus olisi romahtanut sodan ja Venäjän kiristyneiden sortolakien takia.

Levada-keskuksen virallisilla sivuilla julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että vuonna 2022 keskimääräinen vastausprosentti koko Venäjän valtakunnan alueella tehdyissä ovelta-ovelle-kyselyissä oli 27 prosenttia. Luvun kerrotaan olevan hieman alempi kuin 2021 (31 %), mutta silti korkeampi kuin 2020 (25 %) ja 2019 (20 %). Eli toisin sanoen: venäläiset päästävät väitetysti mielipidetutkijat nyt koteihinsa jopa huomattavasti hanakammin kuin he päästivät aikana, jolloin koronaviruksesta ja Ukrainan suursodasta ei ollut tietoakaan.

Levada-keskus on viralliselta statukseltaan riippumaton, sillä se ei ole Venäjän valtion omistama – toisin kuin on toinen johtava tutkimuslaitos Vtsiom. Kaiken lisäksi Levada on leimattu Venäjällä viranomaisten toimesta ”ulkomaalaiseksi agentiksi”, joka saa edelleen toimia maassa, mutta sen on lisättävä kaikkiin julkaisuihinsa näyttävä huomautus agenttistatuksestaan.

Entäpä mitä sanovat valtiollisen Vtsiomin kyselyt? Niissä Putinin kannatusluvut ovat yllättäen hieman alemmat kuin Levadalla. Viime kuukausina ja viikkoina Putinin kannatus on pysynyt Vtsiomin mukaan tasaisesti 80–81 prosentissa, mutta jonnekin väliin mahtuu jopa lukuja 78–79.

Tästä pääsemmekin yhteen venäläiseen paradoksiin. Ulkomaalaiseksi agentiksi – eli toisin sanoen epäilyttäväksi ulkovaltojen intressien ajajaksi – leimattu Levada raportoi säännönmukaisesti Putinille korkeampia kannatuslukuja kuin valtiollinen Vtsiom.

Eikö olekin vaikuttavaa? Että Putinin kannatus on siis niin jättimäistä, että jopa Levadan agentit ovat pakotettuja kertomaan murskaluvuista! Pakko on myös ihailla Venäjän viranomaisten kekseliäisyyttä, sillä joidenkin venäläisten silmissä agentti-Levadan luvut näyttävät näin ikään kuin vieläkin uskottavammilta kuin ovat valtiollisen Vtsiomin luvut.

Venäläisille luodaan mielipidetutkimusten avulla illuusio kaikkien kanssakansalaisten suuresta Vladimir Putinin kannatuksesta, kun taas vankilaan suljetun Aleksei Navalnyin kannatusta ei mitata.

On toki mahdollista, että sen paremmin Levadan kuin Vtsiominkaan luvut eivät sisällä sinänsä mitään varsinaista vilppiä. Varmaa on kuitenkin, että totalitaariseksi sotayhteiskunnaksi muuttuneella Venäjällä vain täydellinen idiootti tilittäisi kaikkia Putinin vastaisia ajatuksiaan jollekin satunnaiselle soittajalle tai ovikelloa rimputtavalle kyselijälle.

The Insider -uutissivusto kuvaili vastikään, että Venäjän vallanpitäjät hyödyntävät mielipidetutkimuksia taitavasti pitääkseen kansalaiset passiivisina.

– Kremlille ei ole tärkeintä vakuuttaa venäläisiä siitä, että Putin tekee kaiken oikein. Sen sijaan tärkeintä on vakuuttaa yksittäiset venäläiset siitä, että kaikki muut ihmiset hänen ympärillään kannattavat Putinia.

– Levadan mystiset 80 prosentin kannatusluvut auttavat Kremliä pitämään kansan lojaalina. Se riittää siihen, että venäläiset eivät ryhdy ajattelemaan protestoimista, The Insider kirjoitti.

Levada-keskuksen johtaja Denis Volkov myöntää auliisti omassa artikkelissaan, että venäläiset mielipidetutkimukset eivät kerro venäläisten syvimmistä ajatuksista eikä niitä tehtäessä edes yritetä selvittää ihmisten todellisia ajatuksia.

– Me emme tee koskaan kyselyitä valheenpaljastustestin kanssa, ja me merkitsemme muistiin vain sen, mitä ihmiset haluavat jakaa haastattelijan kanssa. Näin ollen haastattelijat eivät saa tietoa ihmisten sisimmistä ajatuksista, vaan heidän julkisista asenteistaan, Volkov kirjoittaa.

Volkovin mukaan tämä riittää siihen, että venäläisten julkista käytöstä voi selittää ja heidän käyttäytymistään julkisuudessa voi ennustaa. Hän myöntää myös, että Venäjän valtio yrittää muuttaa ihmisten käyttäytymistä erilaisilla painostustoimilla, ja painostustoimet heijastuvat puolestaan suoraan ihmisten vastauksiin mielipidekyselyissä.

– Painostuksen päätehtävä on muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja lannistaa heidän haluaan kritisoida viranomaisia tai osallistua protesteihin. Se toimii, ja mielipidetutkimusten tulokset osoittavat juuri sitä samaa, Volkov perustelee.

” On parempi, että minä en kommentoi mitään Nato-maasta lähtöisin olevalle toimittajalle.

Levada-keskuksen Aleksei Levinson puhui Tallinnan Lennart Meri -konferenssissa ainoastaan paneelikeskusteluissa, joiden suora siteeraaminen oli kielletty toimittajilta ilman kulloisenkin puhujan erillistä lupaa. IS pyysi Levinsonilta Tallinnassa myös haastattelua, mutta hän kieltäytyi välittömästi ja kehotti tutkimaan ainoastaan heidän virallisten nettisivujensa antia.

– Suomi on nyt Nato-maa. Tilanne on niin jännittynyt, että on parempi, että minä en kommentoi mitään Nato-maasta lähtöisin olevalle toimittajalle, Levinson perusteli kieltäytymistään.

Jäi vähän outo olo. Vasta myöhemmin ymmärsin, että Levinsonin kieltäytyminen oli oikeastaan paljon kuvaavampaa kuin olisi ollut yksikään hänen mahdollisista varsinaisista haastatteluvastauksistaan.

Levinson reagoi juuri siten, miten venäläiset nykyisin reagoivat: pelolla. Ja jos Levinson itse pelkää vastata suomalaiselle toimittajalle, niin kuinka paljon mahtavatkaan pelätä tavalliset venäläiset venäläistä mielipidetutkijaa, joka kyselee heiltä Putinista?