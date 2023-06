Stoltenberg: Turkin ja Unkarin on aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Stoltenberg matkustaa lähiaikoina Turkkiin edistämään Ruotsin jäsenyyttä.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Turkin ja Unkarin on tullut aika ratifioida Ruotsin jäsenyys sotilasliitossa. Stoltenberg sanoi Naton epävirallisen ulkoministerikokouksen päätteeksi Oslossa, että Ruotsi on täyttänyt kaikki viime vuonna antamansa lupaukset Turkille, ja viittasi torstaina Ruotsissa voimaan tulleeseen uuteen terrorismilakiin.

– On siis tullut aika ratifioida Ruotsin jäsenyys. Teen kovasti töitä, jotta se tapahtuu mahdollisimman pian, Stoltenberg sanoi.

– Unkarin osalta ei ole merkkejä siitä, että he olisivat muuttaneet linjaansa siitä, etteivät he aio olla viimeinen maa, joka ratifioi. Olen luottavainen, että kun Turkki ratifioi, myös Unkari ratifioi.

Stoltenberg matkustaa lähiaikoina Turkin pääkaupunkiin Ankaraan edistämään Ruotsin jäsenyyttä. Hän kertoo pitäneensä koko prosessin ajan tiivistä yhteyttä presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallintoon.

– Turkissa on ollut vaaliaika, joten yhteydenpito ei ole ollut sen aikana niin tiivistä. Mutta nyt vaalit ovat ohi ja jatkamme taas vuoropuhelua.

Pääsihteeri totesi, ettei Turkilla periaatteen tasolla ole mitään Ruotsin jäsenyyttä vastaan, koska se oli mukana kutsumassa Ruotsia jäseneksi viime kesänä.

Ruotsin tavoitteena on ollut päästä Naton täysjäseneksi ennen Vilnassa heinäkuussa pidettävää Naton huippukokousta. Vilnassa on tarkoitus tehdä myös uusia päätöksiä Ukrainan aseellisesta tukemisesta ja Ukrainan Nato-jäsenyyden pohjustamisesta.

Stoltenbergin mukaan Oslon tapaamisessa käytiin hyviä keskusteluja Vilnan huippukokousta ajatellen, ja hän uskoo että yhteinen linja löytyy huippukokoukseen mennessä.

– Päähuomio on siinä, miten voimme lisätä tukea Ukrainalle ja auttaa heitä vapauttamaan lisää miehitettyjä alueita, Stoltenberg sanoi.

Pääsihteeri kertoi Naton tekevän samalla kuitenkin myös pitkän tähtäimen suunnitelmia Ukrainan saamiseksi Nato-yhteensopivaksi. Ukrainaa halutaan tukea monivuotisella rahoituspaketilla.

– Vaikka pitkän tähtäimen asiat eivät tunnu yhtä kiireellisiltä, niillä on väliä. Pitkän aikavälin sitoutuminen lähettää Putinille viestin siitä, että hän ei voi voittaa meitä väsytystaktiikalla. Hän luulee, että demokratiat ovat laiskoja, mutta me osoitamme, että asia on päinvastoin.