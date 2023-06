Näin Venäjä yrittää vedättää kaikkia – asiantuntijat arvioivat Putinin likaiset temput

Ydinsodalla pelottelu ja väärennettyjen videoiden levitys ovat osa Kremlin psykologista peliä. Asiantuntijat avaavat, millaiset huijaukset kuuluvat Kremlin likaisten temppujen pelikirjaan.

Kiinalaisdiplomaatti Li Huin vierailu Moskovassa viikko sitten perjantaina iski silmään seuraavan vaihteen presidentti Vladimir Putinin puppugeneraattorissa.

Näin varoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Sen mukaan Lin vierailun tarkoitus oli keskustella neuvotteluratkaisusta Venäjän sytyttämään sotaan – ja Kreml käyttänee sitä vipuvartena uskotellakseen länsimaille olevansa valmis neuvottelemaan rauhasta.

ISW:n mukaan Putin laskee, että syötin nieltyään Ukrainan tukijat painostaisivat suojattinsa neuvottelupöytään taipumaan Venäjän vaatimuksiin.

Li Hui ja Sergei Lavrov tapasivat Moskovassa toukokuussa.

Hämäys ei olisi ensimmäinen laatuaan – eikä varmasti viimeinen.

IS kävi läpi Putiniin liitettyjä huijauksia ja huijausepäilyjä brittiläisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Edward Lucasin ja tutkijatohtori Teemu Oivon kanssa.

1. Palvelunestohyökkäykset ja Pietarin trollitehdas

Suomessa ilmoitettiin lukuisia palvelunestohyökkäyksiä samana päivänä, kun liittyminen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoon sai sinetin.

Kyberturvallisuuskeskuksen raportin mukaan kohteiden joukossa olivat niin Ylen verkkopalvelut, Teknologian Tutkimuskeskus, Helsingin seudun liikenne kuin eduskuntakin.

Vastuun viimeksi mainitusta otti nopeasti venäläinen hakkeriryhmä Noname 057(16).

– ”Johdamme” Suomen Natoon sarjalla kyberhyökkäyksiä, koska maan russofobiset viranomaiset liittyivät tänään Natoon, Noname 057(16) ilmoitti pian Telegram-kanavallaan.

Ryhmän yhteydet Kremliin ovat kaikkea muuta kuin selkeät, mutta Putinin hallinnolla on pitkä kokemus internetin syövereihin ulottuvissa disinformaatio- ja häirintäkampanjoista.

Suomen ulkoministeriön ja puolustusministeriön verkkosivuille tehtiin palvelunestohyökkäys samana päivänä kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui eduskunnalle.

Sähköpostikohu varjosti Hillary Clintonin presidenttiehdokkuutta.

– Nähdäkseni Kremlillä on hyvin laaja työkalupakki tällä alalla. Ja yksi tärkeimmistä ”kentistä”, joilla he operoivat, on yksityisen ja julkisen rajamaa, sanoo Center for European Policy Analysis -ajatuspajan (CEPA) vanhempi tutkija Edward Lucas.

– Siinä kuvaan tulevat hakkeroinnit ja vuotamiset, joita on nähty vuosikausien ajan, kuten esimerkiksi Hillary Clintonin sähköpostien vuotaminen ja demokraattipuolueen tietokoneiden hakkerointi.

Sähköpostikohu varjosti Clintonin presidenttiehdokkuutta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalissa, jonka Donald Trump voitti.

Alettiin puhua Pietarin trollitehtaasta, valtavasta organisaatiosta, jonka epäiltiin luovan sosiaaliseen mediaan valetilejä ja lietsovan eripuraa nettikeskusteluissa ympäri maailmaa.

– Kreml käy sotaa yksityisyyttä vastaan. Yksityisyyden loukkaaminen on yksi Kremlin toimintatavoista, ja kaikella tällä pyritään hämärtämään rajaa julkisen ja yksityisen välillä, Lucas sanoo.

Liian paksu värikynä ei olekaan koskaan ollut este ulostuloille Venäjällä sen enempää analogisessa kuin digitaalisessakaan maailmassa.

– Venäjä on harjoittanut tasaista ja volyymiltaan osittain internetin meteliin himmenevää, joskaan ei kuitenkaan katoavaa, informaatiovaikutusta jo hyvin pitkään, joten ISW käsittääkseni odottaa erityisempää operaatiota, jollaiseksi esimerkiksi drooni-iskut voisi teoriassa laskea, arvioi tutkijatohtori Teemu Oivo Itä-Suomen yliopistosta.

– Tämä vaihtoehto kuitenkin epäilyttää, koska Venäjä ei ainakaan toistaiseksi näytä näitä iskuja hyödyntäneen.

2. Lennokit Moskovan yllä

Tiistaina sodan näkivät myös varakkaat moskovalaiset omilta parvekkeiltaan: liuta drooneja lensi yläluokkaisen Rublevkan asuinalueen yli pääkaupungin lounaispuolella.

– Kaikki tulivat parvekkeilleen tai menivät ulos, kukaan ei ymmärtänyt mitä on tekeillä, Zhukovkan aidatuissa luksuskortteleissa työskennellyt turvamies kuvaili The Guardianille.

Rublevkassa asuu paljon Kremlin eliittiä, ja siellä sijaitsee myös Putinin Novo-Ogaryovo-residenssi.

Lopulta uutiskuvissa näytettiin vähemmän loistokkaan tornitalon mustunutta seinää ja särkyneitä ikkunoita, joihin osan drooneista kerrottiin osuneen.

Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kaksi henkilöä loukkaantui iskuissa. Venäläisten arviot droonien määrästä vaihtelivat kahdeksasta 32:een.

Alasammutut lennokit tai niiden osat hajottivat ikkunoita ja aiheuttivat vähäisiä julkisivuvaurioita Moskovassa.

Putin syytti luonnollisesti heti Ukrainaa, mutta oliko kyseessä sittenkin venäläinen valeoperaatio?

– Emme voi tietenkään sanoa varmasti. On mahdollista, että kyseessä on virallisen Ukrainan isku tai sitten takana on epävirallinen ukrainalainen toimija, Lucas sanoo.

– On myös mahdollista, että sen teki joku Venäjällä, jonka tavoite on aiheuttaa sekasortoa tai nöyryyttää Putinia. Tai sitten venäläiset viranomaiset haluavat teolla viestiä kansalle: tänne hyökätään, meidän pitää ottaa kovemmat keinot käyttöön.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi, ettei Ukraina ollut ”suoraan osallinen” iskuihin.

Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmatorjunta pudotti kaikki lennokit. Putin väitti Ukrainan ”terrorisoivan” siviilejä ja totesi, että Venäjän asevoimien oli ”pakko vastata” iskemällä Ukrainaan.

3. Väärennösvideot

– Pyydän teitä laskemaan aseenne ja palaamaan perheidenne luo. Tämä sota ei ole kuolemisen arvoinen. Suosittelen, että jatkatte elämäänne, ja minä aion tehdä samoin.

Lauseita, joita ei olettaisi kuulevan presidentti Zelenskyin suusta. Niin vain kuului – väärennetyllä videolla.

Zelenskyistä lähti sodan alkumetreillä maaliskuussa 2022 leviämään syväväärennösvideo eli niin sanottu deepfake, joka onnistuttiin hakkeroimaan Ukraine 24 -uutiskanavalle. Lisäksi se levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa.

Kömpelöllä videolla liikkui lähinnä presidentin pää, vartalo näytti epäluonnollisen jäykältä. Lisäksi hänen äänensä kuulosti särkyvältä.

– Olemme vasta alussa tällaisten videoiden näkemisessä. Meidän pitää olla hyvin varovaisia sellaisten tallenteiden suhteen, jotka eivät tule luotettavasta lähteestä, Lucas sanoo.

– Tarvitsemme jatkossa videoihin järjestelmän, jolla niiden aitous voidaan todentaa; ”leiman”, joka varmistaa digitaalisen videon eheyden ja sen, ettei sitä ole peukaloitu.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Väärennös katosi nopeasti läntisiltä sosiaalisen median alustoilta, mutta nousi suureen suosioon venäläisessä VKontaktessa.

Oikea Zelenskyi iski nopeasti takaisin.

– Menkää kotiin. Me olemme jo kotonamme. Puolustamme maatamme, lapsiamme ja perheitämme. Emme laske aseitamme, kunnes olemme voittaneet, hän sanoi Telegram-kanavallaan.

Syväväärennösvideot eli deepfaket tarkoittavat, että tuttuun kuvaan tai ääneen ei voikaan välttämättä enää luottaa henkilöllisyyden todentamisessa.

– Isojen uutisorganisaatioiden ja julkishallinnon tahojen pitäisi nyt aloittaa keinojen kehittäminen, jotta voimme jatkossa varmistaa tallenteen tulevan sieltä, mistä sen sanotaan tulevan, Lucas sanoo.

4. Raivokas taistelupari

Venäjän entinen presidentti, nykyinen turvallisuusneuvoston varajohtaja Dmitri Medvedev ja ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova: taistelupari venäläisittäin.

Toisin kuin takavuosien suositussa brittiläisessä poliisisarjassa, Kremlin ”Dempsey” on ulkoministeriön ”Makepeacea” lyhyempi – ja haluaa rauhaa vielä vähemmän kuin aisaparinsa.

Medvedev on uhkaillut suu vaahdossa milloin ketäkin niin kostolla, murhilla kuin ydinaseilla.

Kuluneella viikolla hän reagoi Twitterissä Britannian ulkoministerin James Cleverlyn puheisiin tavalla, joka tulkittiin sosiaalisessa mediassa suoraksi uhkaukseksi brittiviranomaisia kohtaan.

– Nyt kun Britannia toimii Ukrainan liittolaisena toimittaen sille sotilasapua kaluston ja asiantuntijoiden muodossa, se käytännössä johtaa julistamatonta sotaa Venäjää vastaan. Näin ollen ketä tahansa sotaa edistävää viranomaista voidaan pitää oikeutettuna sotilaskohteena, Medvedev kirjoitti.

Dmitri Medvedev toimii Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtajana.

Maria Zaharova puolestaan pitää pokerinsa silloinkin, kun komppaa Medvedeviä.

– Barbaarien ei pidä edustaa Ukrainan kansaa neuvottelupöydässä, Zaharova kuittasi Telegram-viestissään Ukrainan turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle Oleksii Daniloville joulukuussa sen jälkeen, kun Medvedev oli ehdottanut kyseisen ”natsipaskiaisen” likvidoimista.

– Zaharovan ja Medvedevin räikeät puheet ovat institutionalisoitunut osa Kremlin pelikirjaa, jossa kansainvälisellä viestinnällä usein harhautetaan suuren yleisön huomiota ja sekoitetaan päätöksentekijöiden tilannekuvaa, Oivo sanoo.

Edward Lucas pitää Zaharovan ja Medvedevin roolia merkkinä hermosodasta, joka on suunnattu niin rajojen ulko- kuin sisäpuolellekin.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.

– Tämä on osa psykologista peliä, ja siihen kuuluu myös ydinsodalla pelottelu, jota viljelevät etenkin jotkut Venäjän television kommentaattorit sekä enemmän tai vähemmän Putin itse.

– Tämä psykologinen informaatiokampanja on osittain suunnattu myös venäläisille, jotta he kokisivat maansa mahtavana toimijana, jota muu maailma pelkää ja jonka toimia joudutaan arvuuttelemaan.

Lucasin mukaan psykologisen pelin tarkoituksena on myös saada muita maita vaikenemaan ja vetäytymään.

– Saada ajattelemaan, että Venäjä nappaa meidät, jos ärsytämme sitä, joten paras lopettaa aseiden lähettäminen Ukrainaan. En kyllä näe, että tällainen toimisi kovin hyvin tällä hetkellä.

5. Käytännön pilat

Aina kiusantekoon ei tarvita viimeisintä tekniikkaa.

Venäjän turvallisuuspalvelun FSO:n kerrottiin jo vuosikymmen takaperin korvanneen tietokoneita vanhoilla sähkökirjoituskoneilla tietovuotojen pelossa. Tässä valossa ei ole yllätys, että ”informaatiovaikuttamista” on aika ajoin yritetty myös puhelimella.

Britanniassa käynnistyi viime vuonna tutkinta, kun Ukrainan pääministerinä Denys Shmyhalina esiintynyt soittaja onnistui saamaan puolustusministeri Ben Wallacen langan päähän.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal (vas.) ja Britannian puolustusministeri Ben Wallace.

The Guardianin mukaan sisäministeri Priti Patel kertoi vastaavanlaisesta tapahtumasta, kun Wallace oli julkistanut asian.

– Teknologia on tehnyt myös äänen muokkaamisesta helpompaa. Vaara siitä, että tällaista tapahtuu, on ollut koko ajan olemassa, mutta nykyään se on paljon pahempaa, Lucas sanoo.

– Nämä ovat niin sanottuja käytännön piloja, joita on tehty jo ennen puhelimien yleistymistä ja niinkin varhain kuin 1910, jolloin Oxfordin yliopiston opiskelijat naamioituivat Albanian kuninkaaksi ja tämän seurueeksi ja onnistuivat livahtamaan brittiläiseen sotalaivaan.

– Nyt vain on käynyt niin, että Kreml on muuttanut vitsin aseekseen, jolla se yrittää mahdollisesti mehustaa tietoa, nöyryyttää muita tai saada Kreml näyttäytymään paremmassa valossa.

6. Krimin hivutus

Putinin ovelimpana – ja onnistuneimpana – huijauksena pidetään Krimin niemimaan anastamista Ukrainalta yhdeksän vuotta sitten.

Tunnuksettomat venäläisjoukot, ”pienet vihreät miehet”, saartoivat ja eristivät Ukrainan maavoimien ja merijalkaväen tukikohtia kevättalvella 2014, ja yhtäkkiä kokonainen niemimaa oli vaihtanut ”omistajaa”.

– Krimin miehitys oli todella iso menestys, mutta osin sen takia, että Ukraina valtiona oli niin huonossa kunnossa presidentti Viktor Janukovitshin vuosien jälkeen, Lucas sanoo.

Tunnuksettomia venäläisjoukkoja Krimillä maaliskuussa 2014.

Kremlin suuntaan kallistunut Janukovitsh oli Ukrainan presidentti helmikuusta 2010 helmikuuhun 2014, jolloin hän pakeni maasta ja parlamentti erotti hänet virastaan.

– Maan armeija, tiedusteluelimet ja turvallisuuspalvelut olivat lannistuneita, joten Ukraina oli hyvin helppo kohde. Muutoin se olisi ollut paljon vaikeampaa venäläisille.

– Se näytti upealta Putinin kannalta, koska Ukraina oli silloin niin heikko.

Teemu Oivo arvioi, että Krimin menestys saattaa jäädä Putinin viimeiseksi suureksi puhallukseksi.

– Voidaan spekuloida, että voiko tällaisen huijauskortin pelata vain kerran. Viimeistään ”pienten vihreiden miesten” jälkeen Putinin puheisiin on osattu ainakin länsimaissa suhtautua niin varautuneesti, että vastaavia temppuja on enää vaikeaa tehdä.

– Toki Putinin tai Venäjän hallinnon suora osallisuus eri sumutuksiin kerrotaan tavanomaisesti vain silloin, kun ne ovat paljastuneet menestyksiksi.

Vladimir Putin Moskovassa 30. toukokuuta.

7. Mitä seuraavaksi?

Venäjän hyökkäys on jatkunut jo 15 kuukautta. Molemmat asiantuntijat odottavat Kremlin likaisten temppujen osastolta jatkossakin vähintään videoväärennöksiä.

– Juuri sellaista tulee lisää, Edward Lucas sanoo.

– Tällainen teknologia ei ole mitään uutta, mutta se on uutta, että sellaisen käyttäminen on paljon edullisempaa ja helpompaa kuin ennen.

Teemu Oivo odottaa Kremliltä tuttua vilunkia – mutta ehkä uusilla mausteilla.

– Aina välillä Venäjältä tulee odotettua jotain mielikuvituksellisen arvaamatonta, mutta vaikka yllätyksiäkin tulee, ovat keinot pysyneet pitkällä aikavälillä verrattain samanlaisina.

– Toisaalta esimerkiksi drooneille ja tekoälylle saatetaan keksiä uudenlaisia käyttötarkoituksia. Myös suurempien muutosten sota- tai kotirintamalla voisi olettaa rikkovan tuttuja kaavoja.