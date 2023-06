Venäläisen oppositiopoliitikon sallittiin pitää valtiollisella tv-kanavalla harvinainen puheenvuoro, jossa hän vaati Vladimir Putinin korvaamista uudella presidentillä.

Hyökkäystä Ukrainaan näkyvästi vastustanut poliitikko Boris Nadezhdin esiintyi valtiollisen NTV-kanavan lähetyksessä viime lauantaina ja ehdotti, että presidentiksi valitaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa uusi henkilö, joka voisi rakentaa uudelleen suhteet Euroopan kanssa.

Britannian sotilastiedustelun mukaan kyseessä oli ilmeisesti ensimmäinen kerta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, kun valtiollisella kanavalla on puhuttu Putinin korvaamisesta.

– Kuluneen 15 kuukauden aikana on Venäjällä rajoitettu sananvapautta enemmän kuin sitten Neuvostoliiton aikojen, todetaan sotilastiedustelun torstaisessa päiväkatsauksessa.

Brittitiedustelun mukaan on oletettavasti mahdollista, että nationalistien, kuten Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin, viime aikoina esittämä äänekäs kritiikki Venäjän johtoa kohtaan rohkaisee myös opposition edustajia haastamaan julkisuudessa aiemmin vaiettuja aiheita.

Liberaalipoliitikko Nadezhdin on tosin aiemminkin päässyt ääneen NTV-kanavalla. Syyskuussa 2022 hän sanoi valtion tv:ssä, että Venäjän kansaa on johdettu harhaan, kun sen on annettu olettaa, että Ukrainan 44 miljoonan asukkaan kansa vain makaisi paikallaan ja luovuttaisi alueensa Venäjälle.

– On täysin mahdotonta voittaa Ukrainaa, Nadezhdin sanoi ohjelmassa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi tuolloin Ilta-Sanomille, että Nadezhdinin kaltainen vastaväittäjä otetaan mukaan Kremlin ennalta kirjoittamaan näytelmään, koska Kreml tietää, että yhteiskunnassa velloo virallisen totuuden vastaisia mielipiteitä ja ne täytyy huomioida.