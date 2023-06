Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai kyydin Yhdysvaltoihin vastaavalla ilmavoimien C-40-koneella.

Helsinki-Vantaalle laskeutuu pian lentokone, joka on bongarien listoilla yleensä korkealla: Yhdysvaltain ilmavoimien operoima Boeing C-40 -suihkukone, joita on käytössä vain 11 kappaletta.

C-40-kone laskeutui Travisin lentotukikohtaan Kaliforniassa 2017. Nyt vastaava harvinainen konemalli saapuu Helsinkiin.

”Lentäväksi toimistoksi” kutsuttu kone on harvinaisuudestaan huolimatta suihkinut Suomessa aiemminkin tänä vuonna maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Viimeksi sellainen nähtiin Helsinki-Vantaalla toukokuun alussa, jolloin koneen käyttötarkoitus jäi kuitenkin epäselväksi.

Nyt koneen kyydissä on Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, joka saapuu ulkoministeri Pekka Haaviston isännöimälle vierailulle. Virallinen ohjelma alkaa perjantaiaamuna, mutta Blinkeniä odotetaan Suomeen jo torstain puolella.

C-40 on käytännössä sotilasversio maailman yleisimmästä konemallista Boeing 737:stä. Se on erikoisvarusteltu niin sisustuksensa kuin viestintävälineidensä puolesta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken asteli ulos C-40-koneestaan keskiviikkona Oslossa, jossa hän osallistui Nato-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen. Oslosta Blinken lentää Suomeen.

Sisustuksesta saa hyvän kuvan Yhdysvaltain ilmavoimien nettisivuilla julkaistusta videosta, jossa esitellään täsmälleen sama yksilö kuin millä Pohjoismaiden turneella oleva Blinken on matkustanut Ruotsiin ja Norjaan tällä viikolla. Tämä käy ilmi koneen perän rekisteritunnuksesta 10015.

Videon koneesta voi katsoa jutun pääkuvan paikalta.

Koneen sisätilat on varusteltu kokoustiloin sekä sohvilla.

Kone on vip-varustelussa sisätiloiltaan avara, pöydillä ja sohvilla varusteltu muutaman kymmenen matkustajan kone.

Koneessa on lepotilat niin miehistölle kuin vip-matkustajillekin, sekä kaksi keittiötä.

Sisätiloihin voidaan asentaa ääntä eristävä verho, jonka takana varamiehistö voi levätä matkan aikana. Näin koneella voidaan tehdä pitkiä matkoja kerralla.

Merkittävimmät koneen erikoisuudet eivät kuitenkaan näy päälle.

Näkymä koneen ohjaamoon.

Koneen viestintälaitteistot mahdollistavat Yhdysvaltain hallinnon tai asevoimien johtohenkilöille tehokkaat, turvatut yhteydet heidän matkoillaan missä päin maailmaa tahansa. Kommunikaatio voi tapahtua data-, ääni- tai videoyhteydellä koneen tietokoneita, puhelimia tai tv-näyttöjä hyödyntäen.

Nämä varusteet löytyvät vain koneen C-40B-versiosta. Jos kyseessä on C-40C-versio, viestintäyhteyksistä on tingitty mutta kone voidaan modifioida suuremmalle matkustajamäärälle, jopa 111 ihmiselle.

Blinkenin kone Suomen-matkalla on nimenomaan C-40B-versiota. Niitä on Yhdysvaltain ilmavoimilla vain neljä kappaletta, ja kaikkia operoidaan Andrewsin lentotukikohdasta, joka on myös Yhdysvaltain presidentin Air Force One -lentokoneen tukikohta.

Ulkoministeri Blinkenille levitettiin punaista mattoa kiitotielle, kun hän saapui Ruotsiin Luulajaan tiistaina. Avoinna olevan oven sisäpuolelle sen yläosaan oli kiinnitetty ulkoministerin tunnus, joka kertoi kuka C-40-koneella tällä kertaa matkustaa.

C-40-kone on rakennettu kaupallisen 737-700-koneen rungolle, mutta sen siivet ja laskutelineet ovat raskaammasta 737-800-mallista, ja esimerkiksi siipien kärjissä on lisäsiivekkeet, kerrotaan ilmavoimien sivuilla.

C-40-konetyyppi voidaan luokitella Yhdysvaltain johdon käyttämien koneiden epävirallisessa arvojärjestyksessä kolmanneksi heti presidentin ja varapresidentin käyttämien erikoisvarusteltujen konemallien jälkeen.

C-40:llä tarjottiin kyyti Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, kun tämä matkusti ensi kertaa sodan aikana Yhdysvaltoihin viime joulukuussa. Tuolloin koneen matkaa pystyttiin seuraamaan Flightradar24-nettisivustolta.

C-40 bongattiin myös Suomesta toukokuun alussa samaan aikaan, kun Zelenskyi oli Helsingin-vierailulla. Koneen käyttötarkoituksesta ei saatu tuolloin selvyyttä, mutta ainakaan Zelenskyin ei tiedetä sillä liikkuneen.

Konemallia nähtiin Suomessa myös esimerkiksi vuonna 2018, kun Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huippukokous toi Suomeen runsaasti Yhdysvaltain johtoa.