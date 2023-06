Venäläisten olohuoneessa on nyt ”näkymätön kuollut mies” – näin Putin sai läpi suuren valheensa

Vladimir Putinin sota on vienyt venäläisten elämästä ilon, sanoo moskovalainen sosiologi ja poliittisen filosofian professori Grigori Judin, 40. Venäläisiä yhdistää enää vain Kremlin propagandan levittämä pelko, joka tiivistyy kauhukuvaan ”koko Venäjän kansan” joutumisesta tuomiolle Haagiin.

Tallinna, Viro

Politiikantutkija Grigori Judin ei usko Venäjän virallisia mielipidetiedusteluja, joiden mukaan jopa 75–83 prosenttia venäläisistä kannattaa yhä edelleen Vladimir Putinin toimia presidenttinä ja hänen valloitussotaansa Ukrainassa.

Judin vaikuttaa tällä hetkellä Yhdysvalloissa Princetonin yliopistossa vierailevana tutkijana ja käyttää kansainvälisissä yhteyksissä itsestään myös etunimeä Greg. Hän työskentelee kuitenkin yhä osan ajastaan Moskovassa, jossa hän kävi vastikään aistimassa tunnelmia.

– Törmäsin Moskovassa ensi kertaa siihen, että ihmiset tajuavat Venäjän olevan umpikujassa Ukrainan sodan takia. He eivät ole enää onnellisia, ja he pohtivat, onko tästä enää mitään tietä ulos, Judin kuvaili vastikään Tallinnassa Lennart Meri konferenssissa.

Judinin mukaan Kremlin propaganda on tehonnut kuitenkin uskomattoman hyvin siinä mielessä, että aivan tavalliset venäläiset pelkäävät heidän koko maansa joutuvan tuhotuksi ja koko kansan tuomituksi, mikäli Venäjä ei voita sotaa.

– Putinia auttaa se, että venäläiset pelkäävät koko kansan joutuvan tuomiolle. Venäjän propagandassa on luotu mielikuva, että suunnilleen kaikki 140 miljoonaa kansalaista laitetaan junavaunuihin ja viedään suoraan Haagin sotarikostuomioistuimeen, jos Venäjä häviää sodan, Judin kuvailee.

Tällaista kauhukuvaa on levittänyt muun muassa RT-kanava päätoimittaja Margarita Simonjan. Häneltä muistetaan videolausunto, jonka mukaan Haag odottaa jopa ”Kremlin katukivien lakaisijaa”, jos Venäjä ei jostain syystä voittaisikaan Ukrainassa.

Greg Judin esiintyi Tallinnassa Lennart Meri -konferenssissa.

Judinin mukaan Kremlin propaganda on onnistunut vakuuttamaan venäläiset myös siitä, että koko läntinen maailman vihaa venäläisiä.

Putin on saanut kansansa uskomaan, että venäläisiä on vihattu lännessä aina – ja että nyt venäläisiä vihataan vieläkin enemmän Ukrainan sodan takia. Tämä johtaa puolestaan siihen, että venäläiset eivät edes uskalla ajatella muuta kuin pakotettua voittoa Ukrainan sodasta.

– Jopa ne venäläiset, jotka eivät tukeneet alkujaan sotaa ajattelevat nyt, että meidät on tuomittu olemaan ikuisesti lännen vihollisia, joten meidän on pakko yrittää voittaa nyt tämä sota tai meille kaikille käy muuten huonosti.

Virallisissa ja julkisissa yhteyksissä venäläiset tukevat yhä Putinin sotaa, mutta yksityisesti ja kotioloissa tunnelmat ovat paljon synkemmät. Monet Lennart Meri -konferenssiin osallistuneet venäläiset kertoivat, että heidän tuttavapiirissään ihmiset turvautuvat yhä useammin masennuslääkkeisiin jaksaakseen elämässä eteenpäin.

Judinin mukaan Putinin sodasta on tullut venäläisille kuin se kuuluisa virtahepo olohuoneessa, mutta Judin havainnollistaa vertauskuvaansa puhumalla virtahevon sijaan ”kuolleesta miehestä”.

– Venäläisillä on nyt kuollut mies olohuoneessaan, mutta kaikkien on teeskenneltävä, että sitä ei näy eikä sitä ole olemassa. Venäläisten olisi sen sijaan korkea aika haudata se kuollut mies.

Greg Judin uskoo näkevänsä vielä sen päivän, jolloin Venäjän johto pyytää sotaa anteeksi Ukrainalta.

Judinin mukaan lännen kannattaisi puolestaan kehittää suunnitelma, kuinka venäläisille saisi läpi viestin, että vastuun kantaminen, syyllisyyden tunnustaminen ja menneiden rikosten läpikäynti kannattaa, sillä vasta se on avain koko Venäjälle kohti parempaa tulevaisuutta.

– Venäläisille pitäisi tarjota näkymä tulevaisuuteen ja ulospääsyn mahdollisuus. Heille pitää kertoa, että Venäjän kanssa voidaan neuvotella, mikäli he ovat valmiit kantamaan poliittisen vastuun ja vaihtamaan maansa johdon, Judin kuvailee.

Judin sanoo olevansa myös täsmälleen samaa mieltä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa siitä, että Venäjän nykyisen johdon kanssa ei voi olla neuvotteluja.

– Nykyisen kanssa ei, mutta seuraavan kanssa voi ja täytyy jo neuvotella.

Vladimir Putinia ja Venäjän tsaarillisia symboleja esittävä taulu oli esillä 2017 Moskovassa näyttelyssä nimeltä Superputin.

Judinin mukaan Venäjällä on kolme asia perustavanlaatuisesti pielessä.

Ensimmäinen on venäläisiin iskostettu usko siitä, että tavallisten ihmisten kuuluu olla passiivisia. Että he eivät voi eivätkä he saa vaikuttaa maansa politiikkaan, jolloin heidän ei myöskään tarvitse kantaa vastuuta johtajiensa teoista.

Toinen on venäläisten luonnollisena pitämä imperialismi, jolla oikeutetaan myös täysin oikeudettomat sodat kuten nyt Putinin hyökkäys Ukrainaan.

Kolmas on se, että koko Venäjä on juuttunut menneisyyteen. Ihmisille opetetaan, että tulevaisuudesta ei kannata unelmoida, vaan kaikki tavoittelemisen ja ylpeilyn arvoinen on historiassa – joko Venäjän vanhojen rajojen palauttamisessa tai toisen maailmansodan voiton ihannoinnissa.

– Nämä kaikki asiat ovat niin kauhistuttavalla tavalla väärin minun kotimaassani.

Taideteos Moskovassa vuonna 2017 näyttelyssä nimeltä Superputin.

Kun koko maailma vasta arvuutteli helmikuussa 2022 Putinin aikeita, Judin kirjoitti artikkelin, jossa hän ilmoitti Putinin aikovan aloittaa Venäjän kaikkien aikojen järjettömimmän sodan. Artikkeli julkaistiin Open­Democracyn sivuilla 22. helmikuuta 2022 eli kaksi päivää ennen Putinin antamaa hyökkäyskäskyä. Siinä Judin ennusti myös jo, että Ukrainan sota tulisi johtamaan Ruotsin ja mitä ilmeisimmin myös Suomen liittymiseen Natoon.

Ukrainan suursodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta 2022 Judin osallistui Moskovassa sodanvastaiseen mielenosoitukseen ja joutui poliisin pahoinpitelemäksi. Hän sai aivotärähdyksen ja hänet vietiin tajuttomana sairaalaan, mikä järkytti suuresti hänen kollegojaan ja oppilaitaan Shaninka-nimellä tunnetussa yksityisessä moskovalaisessa yhteiskunta- ja taloustieteiden yliopistossa.

Judin pääsi pois sairaalasta seuraavana päivänä ja kirjoitti Facebook-sivuilleen näin:

– Ääretön kiitos teille kaikille tuestanne, tajuan vasta nyt sen laajuuden. Jos maailmassa on näin paljon rakkautta ja hyvyyttä, pimeyden on väistyttävä. Sen on väistyttävä.

Maaliskuussa 2022 Judin sai puolestaan tietää, että Venäjän syyttäjänvirasto etsi tietoja hänen rahasiirroistaan ja vierailijoista, joita oli käynyt hänen luonaan yliopistolla.

Princetonissa Judin viimeistelee nyt toista tohtorintutkintoaan, mutta hän haluaa asettua jatkossa pysyvästi Venäjälle. Hänen ajatuksensa on, että Venäjä tarvitsee pian hänenlaisiaan tiedemiehiä auttamaan korjaamaan niitä tuhoja, joita maan nykyhallinto on saanut aikaan yhteiskunnassa.

Judin uskoo myös näkevänsä vielä päivän, jolloin toteutuu yksi hänen suurimmista tulevaisuudenutopioistaan.

– Tulee vielä päivä, jolloin minun kotimaani hallitus pyytää ukrainalaisilta anteeksi tätä sotaa.