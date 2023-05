Venäjä vapautti Azovstal-komentajan ankarin ehdoin – nyt hänen äitinsä kertoo, millaista elämää poika elää Turkissa

Viisi Azovstalin taistelun komentajaa vapautettiin sotavankeudesta viime syyskuussa, mutta vapautumisehtojen mukaan heidän on pysyttävä Turkissa sodan loppuun saakka. Nyt heidän oloistaan on tihkunut tietoja ulkomaailmaan.

Toukokuussa 2022 Azovstalin terästehdasta puolustaneet ukrainalaisjoukot antautuivat neljä kuukautta kestäneen piirityksen päätteeksi Mariupolin satamakaupungissa. Taistelun pitkittymisen on katsottu vaikuttaneen merkittävästi Ukrainan sodan kulkuun, sillä se sitoi suuren määrän venäläisjoukkoja kuukausiksi.

Merkittävässä osassa Azovstalin taistelussa oli Azovin rykmentti, nykyinen prikaati, jonka tunnetuista komentajista tuli Venäjälle korkean profiilin sotavankeja.

Syyskuussa 2022 Venäjän ja Ukrainan välillä toteutui Turkin myötävaikutuksella vankienvaihto, jossa Ukrainaan pääsi palaamaan 215 Azovstalin taisteluun osallistunutta sotilasta. Yllättävää uutisessa oli se, että vapautettujen joukossa oli myös kolme Azovin komentajaa: Denys Prokopenko, Svjatoslav Palamar ja Oleh Homenko.

Juuri aiemmin sotavankeudesta vapautuneet Azovstalin taistelun komentajat Svjatoslav Palamar (vas.), Denys Shleha sekä Denys Prokopenko kuvattiin Turkissa viime syyskuussa. Etualalla Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov.

Lisäksi vapautettiin kaksi muuta Azovstalin taistelun keskeistä johtajaa, 36. merijalkaväen prikaatin komentaja Serhi Volynskyi sekä kansalliskaartin 12. prikaatin komentaja Denys Shleha.

Vankienvaihtoon sisältyi kuitenkin ehto. Komentajaviisikko ei pääsisi palaamaan kotimaahansa, vaan heidän olisi pysyttävä Turkissa sodan loppuun saakka.

Lokakuun alussa maailmalle levisi onnentäyteisiä kuvia ja videoita, joissa Azovstalin komentajat tapasivat Turkkiin matkustaneita perheenjäseniään. Sen jälkeen heidän tilanteestaan on tihkunut tietoa niukasti, jos lainkaan.

Video komentajien ja perheiden kohtaamisesta lokakuussa Turkissa on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Nyt Azovstalin komentajien tilannetta on valottanut Svjatoslav Palamarin äiti Lidija Palamar, joka on kertonut poikansa kanssa käymästään puhelinkeskustelusta Radio Free Europelle/Radio Libertylle.

Azovin rykmentin varakomentajan Svjatoslav Palamarin kasvot tulivat keväällä 2022 tutuiksi myös monelle Ukrainan sotaa seuraavalle suomalaiselle. Hän päivitti piiritetyn tehdasalueen tilannetta usein sosiaalisessa mediassa julkaisemillaan videoilla.

Lidija Palamarin kertoma viittaa siihen, että Azovstalin komentajia pidetään Turkissa mahdollisesti tiukassa uutispimennossa.

– Hän kysyi: ”Äiti, vieläkö Ukraina taistelee?” Minä vastasin: ”Kyllä. He taistelevat edelleen. Me tiedämme, että me voitamme”, Lidija Palamar kertoi.

Komentajien olinpaikkaa Turkissa ei ole kerrottu julkisuuteen.

– Heidät vaihdettiin, mutta he pysyvät vankeudessa. Heille ei annettu takaisin heidän vapauttaan. Me emme tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eivätkä tiedä hekään, Lidija Palamar kertoi.

Hänen mukaansa Palamar sanoi puhelimessa komentajien ymmärtäneen, että he ovat edelleen vankeja. Olinpaikkansa olosuhteita Palamar kuvaili kuitenkin hyviksi. Päivät täyttyvät lukemisella ja toisinaan myös ulkoilulla.

– Vartiointi on jatkuvaa. He eivät voi mennä ulos vapaasti, äiti kuvaili poikansa tilannetta.

Miesten kerrottiin asuvan omissa huoneissaan samassa rakennuksessa sekä myös ruokailevan yhdessä. Terveydenhuoltoa on tarjolla sitä pyydettäessä.

– Geneven sopimuksia kunnioitetaan, Lidija Palamar totesi.

Viime lokakuussa Palamarin puoliso ja poika pääsivät matkustamaan tämän luokse Turkkiin. Sen jälkeen hän ei tiettävästi ole tavannut perhettään kasvotusten.

Myös Palamar tapasi perheensä Turkissa viime lokakuussa. Sittemmin komentajaviisikko on kuitenkin kieltäytynyt läheistensä vierailuista.

Syyksi on kerrottu solidaarisuus Venäjällä sotavankeina olevia ukrainalaisia kohtaan, sillä näillä ei ole mahdollisuutta nähdä perheitään. Myös Lidija Palamar katsoo olevansa etuoikeutettu muiden sotavankien omaisiin nähden, koska voi kuulla poikansa äänen puhelimessa.

Haastattelussa kysyttiin myös sitä, pyysikö Palamar puhelimessa äidiltään mitään.

– Hän pyysi minua auttamaan Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Kerroin hänelle: ”Svjatoslav, me kudomme naamiointiverkkoja. Se on rauhoittavaa ja ymmärrän, että ne voivat auttaa pelastamaan ihmishenkiä.”