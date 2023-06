Tuore tutkimus valaisee miehittämättömien ilma-alusten tekniikkaa ja taktiikkaa Venäjän hyökkäyssodassa. Dronet ovat muuttaneet sodan kuvaa molemmin puolin rintamalinjaa.

Venäjän puolustusministeriön julkaisema tuore propagandavideo näyttää, kuinka ryhmä sotilaita purkaa miehittämättömän Orlan-30-dronen kuljetuslaatikosta, kokoaa laitteen ja laukaisee sen katapultin avulla taivaalle. Kaikki näyttää käyvän kuin Strömsössä.

Ministeriön mukaan video on kuvattu ”sotilaallisen erikoisoperaation” rintamalla Ukrainassa.

– Lennokin avulla maaston tarkkailu onnistuu yöllä ja päivällä. Siinä on molemmat ominaisuudet, videolla esiintyvä naamioitunut sotilas sanoo.

Sotilaan kypärässä on kangasmerkki, jossa yhdistyvät Venäjän ja Neuvostoliiton liput.

Sotilas kertoo, että Venäjän tykistön käyttämä, siivekkein ohjautuva Krasnopol-ammus hakeutuu maaliinsa Orlanin laser­osoittimen avulla.

– Minä osoitan, ammus löytää kohteen ja tuhoaa sen sadan prosentin tarkkuudella, sotilas kehuu.

Videon kuvauspaikkaa ja sotilaan väitteitä ”täydellisestä tarkkuudesta” ei voida varmentaa riippumattomista lähteistä.

Venäläissotilaat laittavat Orlan-30-lennokkia lentokuntoon Venäjän puolustusministeriön tuoreella videolla.

Orlan-30 on venäläinen miehittämätön ilma-alus, jonka tehtävänä on tiedustelu, valvonta, maalinetsintä ja täsmäaseiden maalinosoitus laserin avulla. Se on yksi esimerkki ilmailuteknologiasta, jonka tuotannon Venäjä polki kasaan lähes tyhjästä vuoden 2008 Georgian sodan kokemusten herättämänä.

Orlan-10- ja Orlan 30 -lennokit valmistetaan Pietarissa sijaitsevassa STC-yhtiössä. Ne ovat Venäjän menestyksekkäintä droneteknologiaa – ja erittäin vaarallisia vastustajalle. Lentäessään yli 150 kilometrin tuntivauhtia yli 4 000 metrin korkeudessa ne ovat useimpien olalta laukaistavien ilmatorjuntaohjusten ulottumattomissa. Ukraina joutuu käyttämään niiden tuhoamiseen olkapääohjuksia raskaampia ja kalliimpia ilmatorjuntajärjestelmiä.

Orlan-30:ssa on kameroiden lisäksi elektronisen tiedustelun ja sodankäynnin kykyjä. Se ilmeisesti pystyy havaitsemaan ja paikantamaan viestiliikennettä.

Tiedustelu- ja maalinosoituslennokkien lisäksi Venäjän asevoimilla on myös muun muassa räjähteitä kuljettavia niin sanottuja kamikaze- tai rynnäkködroneja, jotka hakeutuvat maaliin itsenäisesti eri suunnistusmenetelmiä käyttäen. Niiden joukossa on niin halpoja, kaupan hyllyltä saatavia laitteita, sotilaskäyttöön suunniteltuja vaanivia ammuksia kuin Iranista hankittuja Shahed-ilma-aluksiakin, joilla Venäjä on iskenyt muun muassa Kiovaan.

Droneja käyttää laajasti myös Ukraina, jonka epäillään iskeneen niiden avulla jo useita kertoja syvälle Venäjälle – viimeksi Moskovaan varhain tiistaina.

Ukrainalaiset sotilaat tuhosivat venäläisen Orlan-10-lennokin viime elokuussa elektronisen sodakäynnin keinoin, kertoi Ukrainan puolustusministeriö.

Yhdysvaltalaisen CNA-tutkimuslaitoksen uuden raportin mukaan dronet ovat vaikuttaneet ratkaisevasti sodan luonteeseen molemmin puolin rintamalinjaa. Miehittämättömien lentolaitteiden käyttöä Venäjän hyökkäyssodassa rajoittaa kuitenkin usea tekijä:

”Vaikka tiedustelulennokit näyttelevät keskeistä osaa suurimmassa osassa Venäjän maalinetsintää, vaikuttaa siltä että vasteaika niiden käytössä on pitkä. Se tekee liikkuviin maaleihin vaikuttamisesta haastavaa”, kirjoittavat CNA:n raportin laatineet Jeffrey A. Edmonds ja Samuel Bendett.

”Viive kohteen havaitsemisen ja sen maalittamisen välillä osoittaa, että Venäjän arsenaalista puuttuu sotilaskäyttöön suunniteltuja miehittämättömiä taistelulennokkeja. Nämä järjestelmät lyhentäisivät aikaa, joka kuluu maalin havaitsemisesta sen tuhoamiseen.”

Raportin käyttämien venäläislähteiden mukaan sekä ukrainalaiset että venäläiset käyttävät runsaasti kaupan hyllyltä saatavia droneja. Ero niiden käytössä on kuitenkin selvä: Venäjä operoi niillä pataljoonan tasolla ja siitä alaspäin. Ukrainalaiset yksiköt sen sijaan lähettävät dronen keräämän datan reaaliaikaisesti ylöspäin komentoketjussa. Sen vuoksi Ukrainan tykistö kykenee iskemään tunnistettuihin maaleihin nopeammin kuin Venäjän.

Vaikka Venäjä on havainnut miehittämättömien järjestelmien merkityksen, maalla on vaikeuksia niiden tuotannossa, raportti arvioi.

”Osa tuotannon aukoista johtuu todennäköisesti kotimaisen teollisuuden puuttuvista kyvyistä, eri organisaatioiden välisestä kilpailusta ja niiden välisen viestinnän puuttumisesta sekä siitä, ettei Venäjän keskushallinnolla ole ollut johtajuutta tässä asiassa.”

Myös länsimaiden asettamilla teknologian vientipakotteilla on suuri vaikutus.

Raportin kirjoittajat arvioivat, että Venäjällä käytössään joitakin satoja Orlan-10-lennokkeja mutta todennäköisesti vain pieni määrä Orlan-30-lennokkeja.

Iranilaisvalmisteisen Shahed-lennokin aiheuttamia tuhoja Kiovassa 28. toukokuuta.

Puutteitaan Venäjä on paikannut hankkimalla Iranista Shahed-sarjan lennokkeja ja Mohajer-6-lennokkeja.

Raportti siteeraa läntisiä tiedustelulähteitä ja kertoo, että Venäjä ja Iran suunnittelevat Jelabugaan tuotantolaitosta. Se voisi valmistaa ainakin 6 000 Iranissa suunniteltua dronea.

Iranilaiset Shahed-dronet ovat tuoneet Venäjälle etuja: ne ovat suhteellisen halpoja, ne sietävät jonkin verran elektronista häirintää, niiden kantomatka on pitkä ja ne kykenevät voimakkaisiin iskuihin varsinkin parvina.

Mitään superaseita nekään eivät ole. Raportti kertoo tapauksesta, jossa Shahed-131 eksyi suunnastaan saavuttuaan alueelle, jossa gps-signaalia oli heikennetty. Poikkeama suunnasta saattaa raportin mukaan olla viiden prosentin luokkaa. Laite kykenee kuitenkin korjaamaan suuntansa, kun se vastaanottaa gps-signaalin uudelleen.

Teknologiaa Venäjä on saanut myös Israelista. Venäjä on kopioinut kaksi Israelista hankittua miehittämätöntä järjestelmää ja siirtänyt ne tuotantoon Forpost-R- ja Zastava-nimillä. Forpost on suurikokoinen lentolaite, joka pystyy kuljettamaan jopa sadan kilon hyötykuorman.

Ukrjet esitteli UJ-22-dronea puolustusalan näyttelyssä viime vuonna.

Miehittämättömillä ilma-aluksilla ja pienillä tiedustelulennokeilla on keskeinen rooli myös Ukrainan puolustussodassa Venäjän hyökkäystä vastaan.

– Ne säästävät ihmishenkiä. Joko etenet sokkona ja kävelet ansaan tai saat opastusta ilmasta, sanoo Nadiiaksi esittäytyvä ukrainalainen drone-operaattori saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa.

Ukrainan hallitus kertoi keväällä lisäävänsä miehittämättömien ilma-alusten tuotantoa, sillä niiden tarve rintamalinjoilla kasvaa jatkuvasti. Sitä varten hallitus on keventänyt komponenttien tuontimääräyksiä ja verotusta. Rahaa on tullut muun muassa yksityiseltä Army of Drones -hankkeelta, joka on on BBC:n mukaan kerännyt jo lähes 100 miljoonaa euroa miehittämättömien ilma-alusten hankintaan, valmistukseen ja käyttäjäkoulutukseen. Yleisin etulinjassa käytettävä drone on DJI Mavic, jonka kappalehinta on alle 2 000 euroa.

Ukraina valmistaa myös itse miehittämättömiä järjestelmiä, joiden kantama on satoja kilometrejä ja hyötykuorma kymmeniä kiloja – vastaavia laitteita kuin iranilaiset Shahed-sarjan lennokit.

Ukrjetin valmistaman UJ-22-dronen toimintamatka on jopa 800 kilometriä ja lentoaika noin seitsemän tuntia. Laite pystyy kuljettamaan mukanaan neljä 82 millimetrin kranaattia tai kuusi singon ammusta. Ukrainan sotilastiedustelun arvellaan käyttäneen tätä järjestelmää Moskovaan viime tiistaina tehdyissä lennokki-iskuissa.