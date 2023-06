Sofi Oksasen kolumni: Venäjä on kulissiyhtiö

Ukrainalaisprofessorin mukaan Venäjän suurin vientituote ei ole öljy, vaan korruptio, kirjoittaa Sofi Oksanen.

Perestroikan aikaan markkoja vaihdettiin rupliksi Tallinnassa suomalaisten hyvin tunteman Viru-hotellin kulmilla. En ajatellut silloin, että tehdessämme niin asioimme itse asiassa rikollisten kanssa.

Jobbarit eivät vaikuttaneet kriminaaleilta; he olivat palvelualttiita ja kohteliaita nuorukaisia. Neuvostomyymälöissä asiakkaat olivat myyjille välttämätön paha, kiitos tuntematon sana, katsekontakti yhtä vierasta. Ero jobbareiden kanssa asiointiin oli merkittävä. Tajusin vasta myöhemmin, että nämä liikemiesten ja kriminaalien alut taisivat tuoda länsimaisen palvelukulttuurin Neuvostoliittoon.

Virallisen kurssin mukaan valuuttaa vaihdettiin Viru-hotellin valuutanvaihtopisteellä. Seitsemällä markalla sai yhden ruplan.

Hotellin kulmalla jobbari antoi sadasta markasta sata ruplaa, kaksisataa, tai enemmän.

Kukaan ei tainnut vaihtaa rahojaan virallisesti. Laiton toiminta oli helppoa, asiakas oli tervetullut ja ennen kaikkea jobbarien kurssi tuntui reilummalta, sillä muuten moni asia olisi ollut laatuun nähden kallista.

Samalla tavalla lahjonta voi näyttäytyä tämän päivän Venäjällä oikeudenmukaisemmalta kuin laillisten kanavien kautta toimiminen ja usein epävirallinen reitti varmistaa oikeuden toteutumisen. Sitä paitsi jos vaikkapa liikennerikkomukseen syyllistynyt maksaa lahjuksia poliisille päästäkseen pälkähästä, eikö se ole jo rangaistus?

Järjestäytynyt rikollisuus kytkeytyi Venäjällä tavallisten ihmisten arkeen ja maan hallintoon jo paljon ennen Putinin valtakautta.

Jokainen on omalla tavallaan osarikollinen ja järjestelmän mahdollistaja, sillä elämä on muuten mahdotonta.Venäjä on usein määritelty kleptokratiaksi: korruptio on institutionalisoitu. Se on käytäntö, vallan muoto, hyväksytty tapa hoitaa asioita, saada ne sujumaan. Turvallisuuspalveluille rikollisjärjestöt tarjoavat verkostoja monenlaisiin tarpeisiin, kuten ihmisten salakuljetukseen.

Venäjän armeijan sotilaat ryöstävät Ukrainasta pesukoneita ja tietokoneita, koska yksityisomaisuuden kunnioitus on vieras ajatus. Heidän äitinsä kehottavat tuomaan tavaraa Ukrainasta, koska koko yhteiskunta on rakentunut varastamiselle niin yksilö- kuin valtiotasolla.

Armeija järjestää varastetun tavaran postituksen, koska sotilaille on annettava edes jokin motiivi taistella sodassa, joka ei motivoi. Neuvostoliitto ei olisi selvinnyt hetkeäkään ilman jatkuvaa alusmaiden riistoa. Anastaminen on normaalia, oli kyse sitten jääkaapista, ukrainalaisten lapsista tai Fortumista.

Venäläissotilaiden vetäydyttyä Ukrainan Hersonista löytyi heidän majapaikastaan varastettuja elektroniikkalaitteita ja muuta tavaraa. Kuva marraskuulta 2022.

Tietokirjailija Mark Galeotti ajoittaa Venäjän ammattirikollisuuden ja valtion yhteensulautumisen ensi askeleet viime vuosisadan alkuun. Teollistuminen ja tiiviimpi asuminen olivat tuoneet rikollisjengit osaksi kaupunkielämää myös muualla, mutta vallankumouksen myötä kehitys lähti Neuvostoliitossa suuntaan, joka erosi lännestä. Stalin oli jo tottunut rahoittamaan kumouksellista toimintaansa ryöstöillä, joten ei ollut ihme, että kun vallankumouksen palvelukseen tarvittiin karskeja tyyppejä, palkattu lihas löytyi alamaailmasta.

Massiivisen vankileirijärjestelmän myötä vartijoiden tarve kasvoi. Unelmatyöksi ei vankien vahtimista Siperiassa voinut sanoa, joten oikeille vartijoille olisi pitänyt maksaa edes kunnon palkkaa. Ammattirikolliset olivat halvempi vaihtoehto leirijärjestyksen ylläpitoon.

Kun aikaisemmin ammattirikollisten kunniakoodi oli kieltänyt yhteistyön virkamiesten kanssa, leirien kultakautena koodi alkoi murentua. Kriminaalien yhteys puoluevirkailijoihin säilyi leirijärjestelmän alasajon jälkeen ja rikolliset luonnollisesti vapautettiin ennen poliittisia vankeja, sillä professorit ja taiteilijat olivat Neuvostoliitolle vaarallisempia kuin murhaajat.

Putinin valtaantulo nosti tämän perinteen takaisin Venäjän hallitsevaksi piirteeksi; tyranniassa juuri ajatukset ja ideat ovat turvallisuus-uhista vaarallisimpia, eivät rikolliset.

Jokainen Venäjän lähimenneisyyden murroskausista on tarjonnut rikollisille alati laajenevia liiketoimintamahdollisuuksia. Kertaakaan suunta ei ole ollut toinen. Kertaakaan yhteiskunnan mullistukset eivät ole kitkeneet rikollisten bisnestoimintoja eivätkä vallan kahvaan kiinni päässeet ole pyrkineet siihen, koska he ovat itsekin rikollisia ja nousseet asemaansa rikosten kautta.

Neuvostoliitto romahtaessa myös yhteiskunnan järjestystä ylläpitäneet voimat luhistuivat. Kriminaalit osasivat tarttua tilaisuuteen ja Neuvostoliiton lakkauttamisen synnyttämä valtatyhjiö katosi nopeasti. Tavalliset kansalaiset alkoivat tarvita turvallisuuspalveluita ja apua oikeuden saamiseen. Rikolliset olivat mätää oikeuslaitosta luotettavampi apu esimerkiksi velanperintään. Poliitikot puolestaan kauhistuivat ajatusta vapaista vaaleista. Lääke siihen ahdistukseen saatiin kriminaaleilta.

Perestroikan aikaan raja alamaailman ja päivänvaloa kestävän toiminnan välillä liudentui juuri Viru-hotellin kulmalla päivystäneiden jobbarien muodossa. Tuiki tavalliset ihmiset oppivat asioimaan heidän kanssaan ja juuri tavalliset ihmiset edesauttoivat oligarkian syntyä tietämättään, kun yksityistämisen pääsi vauhtiin.

Osake oli asia, jonka merkitys oli entisille neuvostokansalaisille epäselvä. Siitä huolimatta heille oli jaettu eräänlaisia osakkeiden ostoon oikeuttavia kuponkeja. Yhteiskunta ei kuitenkaan enää pystynyt maksamaan palkkoja tai eläkkeitä säännöllisesti, joten moni myi nämä kupongit halukkaille.

Nuo halukkaat ymmärsivät, mitä osakkeet olivat ja heillä oli käteistä, jolla maksaa niistä. Rahaa heillä oli, koska he olivat sitä jotenkin onnistuneet itselleen järjestämään, palkkatuloilla ei kuponkeja ostettu. Jos joku kieltäytyi luopumasta niistä, palkattu klanipää teki selväksi, että oli parempi muuttaa asian suhteen mieltä. Näin rikolliset pääsivät käsiksi kansalliseen omaisuuteen ja heistä tuli osa Venäjän luonnonvarojen ja teollisuuslaitosten liiketoimintaa. Raja eliittiin liudentui.

Putinin toimiessa Pietarin apulaispormestarina hän ei keskittynyt kitkemään rikollisuutta, vaan päätti hoitaa asiat yhteistyössä kriminaalien kanssa, ja lopulta oltiin päästy tilanteeseen, jossa valtio ja rikollisuus ovat yhtä.

Venäläiskirjailija Mihail Siskinin mukaan yksityisomaisuus on Venäjällä perustaltaan mahdoton ajatus. Se ei ole Venäjällä todellista omaisuutta, vaan korvaus uskollisuudesta. Oligarkki menettää väliaikaiseksi nautintaoikeudeksi katsottavan varallisuuden, jos hän ei ole riittävän lojaali tsaarille. Ukrainaan tunkeutuneen sotilaan mielestä ukrainalaiselta saa varastaa, koska ukrainalainen ei enää ole kuuliainen tsaarille. Mitä isot edessä, sitä pienet perässä.

Ukrainalaisilta varastettua omaisuutta kuljetettiin venäläisellä panssarivaunulla Luhanskin alueella viime vuonna.

Venäjä on niin korruptoitunut, että se on itse asiassa täysin läpinäkyvä. Tutkivien journalistien verkosto Bellingcat perustaa tutkimuksensa avoimiin lähteisiin. Bellingcatin tutkijat käyttivät Venäjän teleoperaattorien puhelutietoja paljastaessaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkyttäjät.

Samojen kanavien kautta he ovat jäljittäneet lukuisia Venäjän länteen soluttautuneita, uuden henkilöllisyyden turvin toimivia illegaaleja. Puhelutietoja he ostavat verkosta erittäin edullisesti. Myös Venäjän rikospoliisi tekee samoin, sillä tavallisten rikosten selvittäminen on sillä tavalla nopeampaa, tuloksia syntyy.

Koska Venäjällä ei varallisuus nauti minkäänlaista turvaa, oligarkit ja varakkaat venäläiset ovat mielellään siirtänyt omaisuuttaan turvaan länsimaihin, sillä omaisuudensuoja on meillä voimakas. Samalla oligarkit ostivat vaikutusvaltaa.

Monet länsimaat kokevat olevansa vähemmän korruptoituneita kuin Venäjä ja korruptiotilastoja lukiessa juuri siltä vaikuttaa. Mutta onko oikeasti niin? Eikö likaista rahaa vastaanottava taho ole yhtä likainen kuin raha, joka on tarkoitus pestä, ja muun väittäminen kaksinaismoralistista?

Edesauttaessaan Venäjän pinnallista länsimaistumista länsi unohti sen, että samalla myös Venäjä vaikutti länteen. Kiovan yliopiston professorin Taras Kuzion mukaan Venäjän suurin vientituote ei ole öljy. Se on korruptio.

Ukrainassa suunta on toinen. Ukrainan parlamentin verokomitean puheenjohtaja Daniil Getmansev kertoi äskettäin yllättävistä uutisista: miljonäärien lukumäärä maassa lisääntyi viime vuonna. Kyse ei ole siitä, että sota rikastuttaisi kansalaisia. Miljonäärit vain ilmoittivat tulonsa tunnollisemmin.

Eikä siinä kaikki. Venäjän miehittämien alueiden asukkaat ja yritykset maksavat yhtä veroja Ukrainaan, vaikka se voi olla vaarallista. Sodan oletettiin laskevan merkittävästi maan verotuloja. Kansalaiset ovat kuitenkin tasanneet pudotusta kitkemällä mätiä veroviranomaisia ja olemalla itse velvollisuudentuntoisempia veronmaksajia.