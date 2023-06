Sanna, 42, luokitellaan Amerikassa pienituloiseksi, mutta silti rahaa jää enemmän elämiseen kuin Suomessa

Moni suomalainen haaveilee muuttamisesta Amerikkaan. Sanna Loppi tarttui tilaisuuteen ja tekee nyt tutkimustyötä Arizonassa. Suomesta hän kaipaa erityisesti kahta asiaa.

Outokummussa kasvanut Sanna Loppi, 42, oli haaveillut Amerikkaan muutosta pienestä pitäen.

Loppi työskenteli pitkään farmaseuttina, mutta hän päätti opiskella proviisoriksi. Hän teki väitöskirjan aivohalvauksesta ja siihen liittyvästä neuroinflammaatiosta.

Suomessa proviisorien työmahdollisuudet olivat kuitenkin hyvin rajalliset. Tohtoriksi väitellyt nainen löysi Arizonan yliopistosta määräaikaisen tutkijan paikan omalta erikoisalaltansa.

Nyt hän on asunut komeista villin lännen maisemista tunnetussa Arizonassa neljä vuotta. Tavoitteena Lopilla on jäädä Yhdysvaltoihin loppuelämäkseen.

Työmahdollisuuksia on Yhdysvalloissa huomattavasti enemmän kuin Suomessa.

– Suomessa toimii kaksi lääketehdasta, kun taas Yhdysvalloissa niitä on yli kaksituhatta, Loppi kertoo.

– On aivan selvä, että rahaa liikkuu huomattavan paljon enemmän ja työpaikkoja on enemmän. Ylipäätään Yhdysvalloissa lääketeollisuuden ja farmasian puolella markkinat ovat paljon suuremmat kuin Suomessa. Lisäksi Suomessa valtiollinen sääntely pitkälti estää uusien lääkkeiden markkinoinnin.

Arizonan osavaltio sijaitsee lähellä Meksikon rajaa ja se tunnetaan villin lännen maisemista.

Loppi kertoo, että hän tienaa puolet enemmän kuin hän Suomessa ansaitsisi. Hänen vuosipalkkansa on 55 000 dollaria. Pienempi verotus takaa mukavan elintason.

– Vaikka minut ja puolisoni luokitellaan täällä pienituloisiksi, niin silti elintaso on täällä paljon parempi.

Elintasossa pitää toki ottaa huomioon, että terveydenhuolto on huomattavan paljon kalliimpaa. Lopilla on työnantajan tarjoama vakuutus, josta hänelle jää osa maksettavaksi itse. Lappi on diabeetikko, ja insuliini maksaa enemmän kuin Suomessa.

– Silti tuntuma on, että rahaa jää huomattavasti paljon enemmän käyttöön kuin Suomessa, Loppi sanoo.

– Terveydenhoidon laatu on vähintään yhtä hyvää kuin Suomessa, paikoin jopa parempaa.

Lopin kokemuksen mukaan apteekit toimivat huonommin kuin Suomessa.

– Suomessa apteekkijärjestelmä on parempi. Kun itse tein töitä apteekissa Suomessa, niin siellä työskenneltiin ihmisten hyväksi. Täällä tuntuu, että kukaan ei tee yhtikäs mitään.

Sanna Lopin mukaan Arizonassa parasta on se, että auringon näkee joka päivä.

Arizonassa parasta on Lopin mielestä ilmasto. Auringon näkee joka päivä. Lämpötilat voivat nousta yli 40 asteeseen.

– Vaikka lämpötila nousee tosi kuumaksi kesällä, niin se ei ole niin tukalaa, koska täällä on kuivaa. Joka päivä jaksan olla kiitollinen siitä, että näen auringon omin silmin.

Loppi ei ole törmännyt suurempiin haasteisiin tai kulttuurishokkeihin.

– Suomi on kuitenkin sen verran amerikkalainen yhteiskunta, että hyvin vähän käytännön haasteita on ollut. Toki ruoanlaitossa on edelleen hieman haastavaa hahmottaa erilaiset mittayksiköt, Loppi sanoo ja naurahtaa.

Loppi elää vuokratussa omakotitalossa lähellä yliopiston kampusta. Alue on rauhallinen ja viihtyisä.

Puolen miljoonan asukkaan Tucson on amerikkalaisittain kohtuullisen pieni kaupunki. Loppi viihtyy kaupungissa hyvin. Hän ei ole törmännyt rikollisuuteen tai muihin ikäviin ilmiöihin.

Amerikasta löytyi myös puoliso: toinen viisumilla maahan saapunut suomalainen.

Suomesta Loppi kaipaa kahta asiaa.

– Ruisleipää ja hiillosmakkaraa.