Nainen katosi Kanadassa jälkiä jättämättä 12 vuotta sitten – nyt tutkinnassa tapahtui käänne

12 vuotta kateissa ollen naisen jäänteet on vihdoin löydetty.

Kanadan ratsupoliisi kertoo vuonna 2011 kadonneen Madison Scottin jäänteiden löytyneen maaseudulla sijaitsevalta tontilta Vanderhoofissa keskisessä Brittiläisessä Kolumbiassa.

Toronto Star -lehden mukaan löydös tehtiin päivälleen tasan 12 vuotta sen jälkeen, kun Scott ilmoitettiin kadonneeksi perheenjäsenen toimesta.

20-vuotias Scott katosi varhain aamulla toukokuun 28. päivä 2011 oltuaan ystävänsä synttärijuhlissa Vanderhoofin piirikunnan laitamilla sijaitsevalla Hogsback-järvellä.

Kanadan ratsupoliisi löysi jäänteet suorittaessaan kotietsintää kiinteistöllä.

Poliisin mukaan Scottin jäänteet on tunnistettu Brittiläisen Kolumbian kuolinsyyntutkijoiden palvelun toimesta. Jäänteiden löytymisestä on ilmoitettu Scottin perheelle, joka on pyytänyt yksityisyyttä.

Löydön kerrotaan olevan huomattava kehitys yhä jatkuvassa tutkinnassa. Kanadan ratsupoliisi ei ole sulkenut pois Scottin kuolemaan liittyvää mahdollista rikosta.