Sama avustaja lähestyi keväällä myös Ilta-Sanomia yhteistyötarjouksen merkeissä.

Iltalehti poisti tiistaina verkkosivustoltaan kaikkiaan 33 Ukrainassa toimivan, paikallisen avustajansa tekemää artikkelia. Kyseessä on poikkeuksellinen toimenpide, johon IL ryhtyi avustajan työskentelyssä esiin nousseiden epäselvyyksien vuoksi.

– Osa avustajan juttujen kuvista on otettu eri aikoina ja eri paikoissa kuin jutussa on väitetty. Tämän vuoksi on syntynyt syy epäillä myös muiden juttujen tietojen totuudenmukaisuutta. Iltalehti ei ole voinut itsenäisesti tarkistaa tietojen paikkansapitävyyttä ja on siksi päätynyt poistamaan jutun. Iltalehti pahoittelee asiaa, lehden verkkosivuilla kerrotaan kyseisen avustajan juttujen sijaan.

Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen vahvistaa IS:lle selvityksen paljastaneen, että osa avustajan lähettämistä kuvista oli jonkun muun kuin tämän itsensä ottamia. Osa on myös otettu jossakin muualla kuin avustaja oli kertonut.

– Tämä vei luottamuksen myös hänen kirjoittamiinsa juttuihin. Tämän vuoksi poistimme ne, vaikkei sinänsä itse jutuista ollutkaan osoitettavissa valheellisuuksia. Koska emme voi olla varmoja, emme halua pitää niitä yleisön saatavilla, Kauppinen kommentoi IS:lle sähköpostitse tiistaina.

Kauppisen mukaan asiaa ryhdyttiin selvittämään Twitterissä esitetyn kysymyksen sekä hänelle henkilökohtaisesti tulleiden yhteydenottojen johdosta.

Poistetut jutut eivät ole palaamassa Iltalehden sivuille. Kauppisen mukaan jälkikäteen on käytännössä mahdotonta tarkastaa esimerkiksi kuvauksia, joita toimittaja kirjoittaa reportaasiinsa omiin havaintoihinsa perustuen.

Avustajan työsuhde Iltalehteen ei enää jatku. Hän on toiminut vuosien ajan pääasiassa niin sanottuna fikserinä, jonka tehtävä on avustaa Iltalehden toimittajia heidän Ukrainaan tekemillään juttumatkoilla.

– Tässä työssä hän osoittautui luotettavaksi ja äärimmäisen hyvin verkottuneeksi. Monien fiksereiden tavoin hän on itsekin työskennellyt toimittajana. Omia juttuja ostimme häneltä ensimmäisen kerran Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alettua viime vuoden maaliskuussa. Vastedes emme tietenkään jatka yhteistyötä missään muodossa.

Kauppinen ei omien sanojensa mukaan osaa tarkalleen sanoa, mikä IL:n prosessissa petti ja miksi hälytyskellot eivät kyseisen avustajan kohdalla soineet aiemmin.

– Varmaankin on voinut olla jotain epäilyksiä, mutta ei mitään sellaista, mitä olisi voitu konkreettisesti sitten osoittaa.

Luottamus avustajaan on Kauppisen mukaan vuosien varrella vain kasvanut, kun tämä on paikoin vastannut jopa IL:n toimittajien turvallisuudesta Ukrainassa. Kun juttujen faktojen tarkastaminen ei jälkikäteen ole mahdollista, nähtiin juttujen poistaminen luottamuksen kadottua ainoaksi vaihtoehdoksi.

Kauppinen nostaa esille myös länsimaisesta poikkeavan journalismin konvention, joka on hänen mukaansa nähtävissä Ukrainan ja myös Venäjän median julkaisemien artikkelien kirjoitustyylissä. Hän sanoo sen vaikeuttavan entisestään juttujen tarkastamista ja kertoo saaneensa siitä jo aiemmin kysymyksiä lukijoilta. Juttujen muuttamista suomalaisella tyylillä kirjoitetuksi ei ole kuitenkaan pidetty IL:ssä toimivana ratkaisuna.

Kyseinen avustaja on kuluneen kevään aikana tarjonnut myös Ilta-Sanomille mahdollisuutta yhteistyöhön. Yhteydenotossaan hän esitteli työnäytteinään muun muassa saksalaiselle Die Weltille työstämiään artikkeleita sekä Iltalehden julkaiseman reportaasin, jossa hän kuvaili tapahtumia Bahmutin etulinjassa.

IS päätti kuitenkin selvittää avustajan taustat ja varmistaa, että hän on luotettava. Asiaa selvitti viime viikolla ulkomaantoimituksen tuottaja Jari Alenius.

Nopeasti selvisi asioita, joiden vuoksi IS päätti pidättäytyä yhteistyöstä avustajan kanssa.

– Ensivaikutelma oli, että kyseisellä toimittajalla on poikkeuksellisen hyvät kontaktit. Juttu vaikutti kuitenkin ihan jo ensilukemalla täysin epäuskottavalta. Yksi syy oli se, että hän kertoi olleensa Bahmutin rintamalla. Tiedossa on, että sinne päästäkseen täytyy olla lähes sotilas itsekin, Alenius sanoo.

Lisäksi jutussa huomiota herättivät yksityiskohtaiset kuvaukset, joiden perusteella avustaja olisi ollut jollakin tavalla itse osallisena hyökkäyksessä. Aleniuksen mukaan on vielä epäuskottavampaa, että siviili olisi ollut mukana kyseisessä tilanteessa.

– Tultiin siihen johtopäätökseen, että tässä asiassa on jotain mätää.

Ukrainassa useaan otteeseen sodan aikana käynyt IS:n toimittaja Mikko Marttinen otti yhteyttä paikalliseen kontaktiinsa kysyäkseen tältä mahdollisia lisätietoja avustajan työskentelystä. Kyseinen kontakti on kokenut toimittaja, joka on itse raportoinut sodan etulinjasta.

– Myös hän piti tätä juttua liian hyvänä, jotta se voisi olla totta. Hän kysyi suoraan tältä henkilöltä niistä kuvista ja tämä sanoi suoraan ottaneensa niitä Telegramin avoimilta kanavilta, Marttinen kertoo.

Myös hänen mukaansa Bahmut-reportaasissa kiinnitti huomion se, että toimittaja oli päässyt suoraan taistelutilanteeseen, johon medialla ei tähän asti tiettävästi ole ollut pääsyä. Toinen Marttista epäilyttänyt seikka oli tapa, jolla jutussa esiintyvät henkilöt puhuivat taisteluolosuhteissa. Se ei vaikuttanut luontevalta.

Viime viikolla Marttinen esitti Twitterissä sotahistorian asiantuntijalle Emil Kastehelmelle kysymyksen avustajan Bahmut-reportaasiin liittyvästä faktantarkastusprosessista. Kastehelmi työskentelee IL:n erikoistoimittajana keskittyen Ukrainan sotaan.

Jutun luettuaan myös Kastehelmi totesi tarinassa olevan ”piirteitä, jotka herättivät paikoin kysymyksiä”. Hän kertoi Twitterissä selvittelevänsä asiaa.

Kauppisen mukaan ukrainalaisten avustajien käyttäminen sodasta raportoimiseen on nähty Iltalehdessä hyödylliseksi, sillä käytännössä omaa toimittajaa on mahdotonta pitää Ukrainassa jatkuvasti. Myös monet muut suomalaiset tiedotusvälineet, IS mukaan lukien, ovat ostaneet sotaan liittyviä juttuja paikallisilta avustajilta samasta syystä.

Iltalehdellä on Ukrainassa myös toinen paikallinen avustaja, jonka työhön ei Kauppisen mukaan liity minkäänlaisia epäilyjä tai outoja piirteitä.

Vastaavia tapauksia on ilmennyt myös muualla Ukrainan sodan edetessä. Viime marraskuussa uutistoimisto AP ilmoitti erottaneensa kansallisen turvallisuuden kysymyksiin erikoistuneen toimittajansa James LaPortan.

LaPorta kertoi artikkelissaan saaneensa ”korkea-arvoiselta yhdysvaltalaiselta tiedusteluviranomaiselta” vahvistuksen sille, että Venäjä olisi ollut vastuussa Puolassa kaksi ihmistä 15. marraskuuta surmanneesta ohjusräjähdyksestä.

AP:n uutinen levisi nopeasti maailmalla ja sen tietoja siteerasivat useat muut uutistoimistot. Myöhemmin Puolan viranomaiset ja Nato totesivat, että Puolan puolelle päätynyt yksittäinen ohjus oli todennäköisesti ukrainalaisten ampuna.