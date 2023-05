Asiantuntija: ”Sota on laajentunut” – nämä voivat olla Moskovan-iskujen vaikutukset Ukrainan sotaan

”Sotaa ei käydä enää ainoastaan Venäjän rajoilla, vaan myös syvällä Venäjän sisällä”, asiantuntija toteaa tiistain iskuista.

Tiistaina Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan kohdistuneet lennokki-iskut ovat merkki siitä, että sota on laajentunut, sanoo Tampereen yliopiston kansainväliseen politiikkaan erikoistunut Jean Monnet -professori Pami Aalto.

– Sotaa ei käydä enää ainoastaan Venäjän rajoilla, vaan myös syvällä Venäjän sisällä, vielä pääkaupungissa. Se on vielä pientä, mutta kyllä sota on laajentunut. Sillä voi olla tarkoitettuja ja tarkoittamattomia seurauksia.

Venäjä on syyttänyt tiistain iskuista Ukrainaa. IS uutisoi aiemmin, että Venäjän mukaan tiistaiaamun lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän viime aikoina Ukrainaan tekemiin iskuihin.

Venäjä kertoo sen ilmatorjunnan pudottaneen kaikki lennokit, joita oli kahdeksan. Ukraina on kiistänyt tehneensä iskut.

Lennokit tai niistä pudonnut romu osuivat kahteen kerrostaloon ja aiheuttivat vähäistä vahinkoa.

Vielä ei ole tietoa siitä, kuka tiistain iskut on tehnyt. Venäjä syyttää iskuista Ukrainaa, mutta on myös mahdollista, että Venäjä on tehnyt iskut itse.

Esimerkiksi toukokuussa uutisoitiin Venäjän Kremliin kohdistuneista lennokki-iskuista. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että isku oli tosiasiassa Venäjän lavastama. Motiiviksi epäiltiin tarvetta motivoida kotijoukkoja laajemmalle liikekannallepanolle.

– Mysteeri-isku antaa tekosyyn eskaloida, näyttää Venäjän kykyä asettaa sodalle sille sopivia puitteita. Venäjä on kuitenkin törmännyt takaseinään kyvyssään asettaa reunaehtoja, totesi tuolloin Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Pami Aallon mukaan on mahdollista, että kumpi tahansa sodan osapuolista on voinut tehdä tiistain iskut. Tämän hetken tietojen perusteella ”mitään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois”.

– Emme varmaan koskaan saa tarkalleen tietää, kuka ne on tehnyt, ja kenen antamilla välineillä tai rahallisilla resursseilla, ennen kuin joku ottaa niistä vastuun.

Iskuilla on kuitenkin useita vaikutuksia sodan jatkoon.

Aalto toteaa, että Venäjä joutuu nyt kiinnittämään entistä enemmän huomiota sen ilmatorjuntaan ja päätöksentekoon.

– Tähän asti Venäjän johdossa on voitu aika huolettomasti käyttää energiaa siihen, miten saadaan aiheutettua mahdollisimman paljon harmia ja vahinkoa Ukrainalle. Nyt joudutaan miettimään enemmissä määrin myös sitä, miten saadaan pidettyä kotimaan mielialat ylhäällä.

Aalto arvioi, että nyt myös Venäjän päätöksentekijöiden operatiivinen huomio kiinnittyy pois taistelukentältä Ukrainasta, mikä olisi Ukrainan kannalta hyvä asia.

– Se antaa Ukrainalle vastahyökkäyksen valmisteluun enemmän tilaa. Tämä aiheuttaa hälyä venäläiseen päätöksentekoon.

Toisaalta Aalto arvioi, että Venäjä tulkitsee iskujen eskaloivan sotaa. Tämä antaa Venäjälle helpomman syyn laajentaa omaa sotatalouttaan ja kääntää kansalaisten mielipiteitä sodan kannalle.

– Venäjä saa siitä (iskuista) erinomaisen syyn suunnata itseään sotatalouden tarpeisiin, myös kaluston ja sotilaiden rekrytoimisen kannalta. Kyllä tämä väistämättä laajentaa myös sotaa.

Vahingoittuneiden kerrostalojen asukkaat evakuoitiin iskujen jälkeen, mutta he ovat jo päässeet palamaan takaisin.

Sodan laajenemista Aalto kuvailee ”kaksiteräiseksi miekaksi”. Toisaalta se voi lisätä osapuolien ratkaisumahdollisuuksia ja haluja tulitaukoon. Toisaalta sodan laajetessa sota koskettaa entistä isompaa joukkoa ja riskit kasvavat.

– Sodan laajetessa, sen vaikutukset ja riskit laajenevat. Tuleeko sellainen piste, että se laajenee jopa liikaa Venäjän näkökulmasta? Aalto pohtii.

Ukrainan on uskottu sodan aikana varustaneen ainakin joitain venäläisiä vapaaehtoisjoukkoja. Esimerkiksi toukokuussa uutisoitiin Belgorodin tapahtumista. Tuolloin Ukraina puolella taistelevista venäläisistä vapaaehtoisista koostunut joukko kertoi tunkeutuneensa Ukrainasta Venäjän puolelle Kozinkan kautta Belgorodin alueelle.

Myös The Guardian uutisoi keväisestä asiakirjavuodosta, jonka mukaan Ukrainan epäillään kouluttaneen vapaaehtoisjoukkoja Nato-kaluston avulla ja tarjonneen venäläisvapaaehtoisille ”kokonaisvaltaista tukea” Venäjän alueiden vapauttamiseen asein Putinin vallasta.

Vaikka uutiset voivat antaa viitteitä siitä, että Ukraina voisi yrittää horjuttaa Venäjän valtaa sisältä päin, ei Aalto usko esimerkiksi teoriaan siitä, että Ukraina yrittäisi aiheuttaa Venäjälle ikään kuin ”sisällissotaa”.

– En usko, että kukaan pystyy ulkopuolelta kaatamaan Venäjän hallintoa tai aiheuttamaan ulkopuolelta sellaista kehityskulkua, joka kaataa Venäjän. Ne ovat sisäisiä heikkouksia tai sisäisiä voimia, jotka sen tekee, jos tekee, vallankumouksen.