Kommentti: Ukrainalla on täysi oikeus iskeä Venäjälle – mutta asiassa on yksi ongelma

Varsinaisten sotatoimien ohella käydään koko ajan kiihtyvää sotaa varjoissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Laajat lennokki-iskut Moskovassa toivat sodan tiistaina venäläisten keskelle konkreettisemmin kuin aiemmin. Jos väitteet jopa 30 lennokista pitävät paikkansa, kyseessä oli tiettävästi laajin iskusarja tähän mennessä.

Tapausta verhoaa tyypillinen epätietoisuus. Venäjä syyttää Ukrainaa, ja Ukraina totuttuun tapaan kiistää osallisuutensa.

Viime viikkojen ja kuukausien vastaavista tapauksista lienee kuitenkin tehtävissä selkeä johtopäätös: Ukraina on kehittänyt tavan iskeä syvälle Venäjälle. Iskuissa käytetyt miehittämättömät ilma-alukset ovat mitä ilmeisimmin ukrainalaista tekoa. On viitteitä siitä, että muissakin kuin lennokki-iskuissa on Ukrainan sormenjälki.

Tämä ei sulje pois sitä, etteivätkö jotkin tapauksista voisi olla venäläisiä valeoperaatioita Ukrainan syyttämiseksi.

Venäjä onkin ollut iskujen jälkeen erittäin hanakka tuomitsemaan Ukrainan ”terrorista”.

Nimitykselle voisi hymähtää, jos se ei olisi niin tökerö ja julkea. Venäjä käytännössä myöntää, että sen jatkuvat, monenkertaisesti laajemmat iskut ukrainalaiskaupunkeihin ovat myös terroria. Valtiojohtoista terrorismia, kuten koko sotakin.

Mutta voisiko Ukrainaa syyttää samasta?

Oikeus puolustautua

Ei voi, ainakaan tällä hetkellä.

YK:n peruskirjan 51. artikla toteaa selkeästi: ”Jos jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ei mikään tämän peruskirjan säännös saa rajoittaa sen luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen…”

Tämän peruskirjan lauseen voi katsoa saaneen myös lisävahvistusta, kun YK:n yleiskokouksessa 141 maata äänesti sodan vuosipäivän alla viime helmikuussa päätöslauselmasta, jonka mukaan Venäjän on vetäydyttävä Ukrainasta. Näin kansainvälinen yhteisö käytännössä asettui laajana rintamana Ukrainan tueksi.

Ukrainan sotatoimet Venäjää vastaan Venäjän maaperällä ovat siis puolustautumistarkoituksessa täysin laillisia.

Väitetyn lennokki-iskun jälkiä Moskovassa tiistaina.

Ei ole olemassa todisteita siitäkään, että Ukraina olisi tarkoituksella iskenyt siviilikohteisiin, kuten Venäjä tekee jatkuvasti. Moskovalaisten kerrostalojen vauriot ovat voineet syntyä sotilaalliseen kohteeseen matkalla olleen lennokin alasampumisesta, ei itse iskusta. Sodassa sattuu myös oheisvahinkoja.

Ukraina väittää, että Venäjä olisi useita kertoja sodan aikana yrittänyt myös ottaa hengiltä presidentti Volodymyr Zelenskyin. Näin ollen jopa Ukrainan iskut Vladimir Putinia kohtaan olisivat periaatteessa oikeutettuja, vaikkakaan niissä ei olisi juuri järkeä.

Huoli kasvaa

Ukrainan iskut Venäjälle ovat herättäneet poikkeuksellista mielenkiintoa – ja myös huolta.

Oma lukunsa ovat lännen putinistit, jotka toistavat Kremlin propagandaa ja oikeuttavat koko sotaa jälkikäteen Ukrainan vastaiskuilla. Samaa on odotettavissa, kun Ukrainan vastahyökkäys sen omalla maaperällä alkaa.

Iskuihin kohdistuu suuri huomio niiden toteuttamistavan ja salaperäisyyden takia sekä yksinkertaisesti siksi, että moni ajattelee Venäjän saavan nyt maistaa samaa myrkkyä kuin mitä se itse tarjoilee.

Venäjä syyttää tiistain iskuista Ukrainaa, joka kiistää.

On kuitenkin paljon niitäkin, jotka kääntelehtivät huolestuneina ja esittävät vähintään verhottua arvostelua Ukrainaa kohtaan.

Syynä siihen on koko sotaa varjostava pelko Putinin holtittomista reaktioista ja eskaloitumisen vaarasta.

Siksi länsimaissa on jatkuvasti yritetty myös varmistaa, ettei Ukrainan lännestä saamilla asejärjestelmillä isketä Venäjän puolelle. Moni on varmasti huojentunut, että lennokit ovat puhtaasti ukrainalaistuotantoa.

Tässä kohdassa on kuitenkin syytä muistuttaa mieleen jo hokemaksi käynyt tosiasia, että ainoa mikä Putinia provosoi on heikkous ja jahkailu. Ne antavat hänelle luvan tehdä mitä vain.

On vain vähän, jos lainkaan, todisteita siitä, että Ukrainan toteuttamat lailliset sotatoimet kiihdyttäisivät sotaa merkittävästi. Tilanne voi tietysti muuttua.

Voiko tilanne lähteä käsistä?

Täysin ongelmattomia Ukrainan iskut Venäjälle eivät ole.

On ilmeistä, että varsinaisten sotatoimien ohella käydään koko ajan kiihtyvää sotaa varjoissa. Tästä muistutti brittiläisen Venäjä-asiantuntijan Mark Galeottin kirjoitus The Times -lehdessä viime viikonloppuna.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi kuvamateriaalia iskuista Belgorodiin viime viikolla hyökänneitä ”ukrainalaisjoukkoja” vastaan.

Ukraina on järjestelmällisesti kiistänyt osuutensa salaperäisiin tulipaloihin ja räjähdyksiin eri puolilla Venäjää. Samoin Ukrainan armeijalla ei ole ollut muka mitään tekemistä ”venäläispartisaanien” iskuissa Brjanskiin ja Belgorodiin. Puhumattakaan näistä lennokki-iskuista.

Galeottin mukaan tapahtumien arkkitehtinä uskotaan häärivän Ukrainan sotilastiedustelun. Se näyttää pistävän vakoojasodassa pätkiksi venäläisen vastinparinsa mennen tullen, ja sen uskotaan suorittaneen useita onnistuneita operaatioita, myös salamurhia.

Samalla on Galeottin mukaan kuitenkin kasvanut huoli, onko sotilastiedustelu lipsumassa kontrollista?

Sen johtaja Kyrylo Budanov on nostanut profiiliaan niin paljon, että hänellä spekuloidaan jo olevan omia poliittisia ambitioita Zelenskyin haastamiseksi joskus tulevaisuudessa. Samalla herää kysymys, voisiko Budanov jopa sitoa Zelenskyin käsiä mahdollisessa tulevaisuuden rauhanteossa?

Poissuljettuja eivät myöskään ole todella korkean profiilin hämyiset operaatiot. Täytyy muistaa, että Ukrainan sotilastiedustelu on nostettu esiin yhtenä tekijäehdokkaana jopa Nord Stream -kaasuputkien sabotointitutkimuksissa. Yhdysvaltain vuotoasiakirjoista kävi ilmi, että Yhdysvallat olisi joutunut toppuuttelemaan sotilastiedustelua joissain sen suunnitelmissa.

Peruskysymys kuuluu, tietääkö Ukrainan poliittinen johto enää täysin, mitä sotilastiedustelu tekee?

On lukuisia huonoja esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, jos tiedustelu- ja vakoojaorganisaatio saa liikaa valtaa. Ei tarvitse katsoa kuin Venäjää, jota hallitsee Putinin vanha KGB-klikki.