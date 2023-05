Vuonna 2019 uutisotsikoihin noussutta Hvaldimiria kutsuttiin usein ”vakoojavalaaksi,” vaikka varmuutta ei ole siitä, että valas olisi kuulunut Venäjän asevoimille.

Hvaldimir on maitovalas, joka ensi kerran havaittiin Norjan rannikon edustalla 2019.

Ruotsissa Hunnebostrandin edustalla on nähty harvinainen vierailija: maitovalas. Valas nähtiin lähellä laituria sunnuntai-iltana, Expressen uutisoi.

Valas saattaa olla Norjassa neljä vuotta sitten ensimmäisen kerran havaittu Hvaldimir, arvioi Hvaldimiria vuosia seurannut meribiologi Sebastian Strand P4:lle.

Muutamaa päivää ennen Ruotsin havaintoa myös Norjassa oli nähty maitovalas, jonka uskotaan olevan Hvaldimir.

Tuolloin Norjan kalastusviranomainen sanoi CNN:n mukaan, että Hvaldimir oli ”matkustanut Norjan rannikon myötäisesti,” tehden muutaman pysähdyksen. Sen kerrottiin pysyttelevän kalankasvattamoiden lähellä, jolloin se on saanut hyvin saalistettua kalaa.

Hvaldimirin tiedetään seuraavan veneitä ja leikkivän veneilijöiden kanssa. Norjassa sen kerrottiin siirtyneen Oslonvuonon alueelle, mikä herätti huolta siitä, että eläin voisi loukkaantua vilkkaammin liikennöidyllä alueella.

Hvaldimir nousi ensimmäistä kertaa uutisotsikoihin, kun keväällä 2019 norjalaiskalastajat havaitsivat kesyn oloisen maitovalaan, jolla oli valjaat. Norjalaismedia uutisoi tuolloin, että valjaissa oli kiinnike GoPro-kameraa varten.

Pian heräsikin kysymys, voisiko kyse olla vakoojavalaasta. Neuvostoliiton tiedetään kouluttaneen taisteludelfiineitä, joten asiantuntijat pohtivat, että oli mahdollista, että maitovalas olisi koulutettu Venäjän asevoimien käyttöön.

Yhtenä vaihtoehtona pidettiin myös, että valas olisikin liittynyt Pietarin delfinaarioon, joka tekee tutkimustyötä Vienanmerellä, jonne vapaudessa elävät maitovalaat vaeltavat. Toisaalta esimerkiksi norjalaisprofessori kiisti, että venäläistutkijat valjastaisivat valaita.

– Olen ollut yhteydessä venäläisiin meribiologeihin ja he vahvistavat, ettei tutkimuksissa saa valjastaa valaita. Heidän mukaansa todennäköisempää on se, että valas on karannut Venäjän laivastosta Murmanskista, Tromssan yliopiston professori Audun Rikardsen sanoi.

Mitään todisteita ei kuitenkaan ole saatu siitä, että kyse olisi Venäjän ”vakoojavalaasta”.

Hvaldimirin on epäilty olevan myös terapiavalas, muun muassa The Guardian uutisoi vuonna 2019. Myöskään tälle teorialle ei ole saatu vahvistusta.

Lue lisää: Norjassa merestä löytyi kesy valas, jonka ylle oli puettu valjaat

Lue lisää: Taisteludelfiinien kanssa uinut suomalaiseversti: ”En ihmettele, jos käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin”