Venäläinen ex-upseeri: Jevgeni Prigozhin suunnittelee vallankaappausta

Jevgeni Prigozhin on kohdistanut toistuvasti rankkaa kritiikkiä Venäjän valtiojohtoon.

Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n entinen upseeri Igor Girkin syyttää yksityisarmeija Wagnerin johtajaa Jevgeni Prigozhinia vallankaappauksen suunnittelusta, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Girkin on Venäjällä tunnettu hahmo. Hän on äärikansallismielinen ja aktiivinen sotabloggaaja sekä niin sanotun ”sotapuolueen” näkyvin edustaja. Ryhmä kannattaa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta sen mielestä sotatoimet eivät ole tarpeeksi kovia.

Girkin väittää julkaisemallaan videolla, että Prigozhin suunnittelee vallankaappausta Ukrainan vastahyökkäyksen yhteyteen. Girkin perustelee asiaa muun muassa sillä, että Prigozhin on käskenyt Wagner-joukkojensa vetäytyä Ukrainasta tukikohtiinsa Venäjälle, vaikka Ukrainan odotetaan aloittavan vastahyökkäyksensä pian.

Girkin väittää myös, että Wagnerin joukot eivät ole koskaan vannoneet valaa, jolla lupaisivat olemaan taistelematta Venäjää tai sen asevoimia vastaan.

Jevgeni Prigozhin.

Prigozhin on viime aikoina syyttänyt julkisesti Venäjän puolustusministeriötä muun muassa huonosta sodanjohtamisesta. Hän on kohdistanut rankkaa kritiikkiä Venäjän valtiojohtoon, joidenkin tulkintojen mukaan jopa Vladimir Putiniin. Girkin nostaa videokommentissaan myös tämän: hän syyttää maan asevoimien johtoa siitä, ettei se ole puuttunut Prigozhinin puheisiin.

ISW:n mukaan Prigozhin ilmoitti lauantaina ”päättävänsä myöhemmin”, jatkavatko Wagner-joukot taisteluita Ukrainassa vai siirtyvätkö ne johonkin muuhun maahan. Ajatushautomon mukaan se on jälleen yksi esimerkki siitä, että Prigozhin johtaa joukkojaan itsenäisesti, Venäjän asevoimien virallisesta komentoketjusta irrallaan.

Igor Girkin – joka tunnetaan myös nimellä Strelkov – on paitsi entinen FSB-mies, myös Itä-Ukrainan sodan veteraani, jonka Ukraina on etsintäkuuluttanut terroristina.

Vuonna 2014 Girkin operoi Ukrainassa ja oli junailemassa Krimin valtausta sekä Itä-Ukrainan venäjänmielisten asejoukkojen perustamista.

Girkin oli mukana myös malesialaisen matkustajakoneen alasampumisessa kesällä 2014. Malaysia Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa, ja kaikki koneessa olleet 298 ihmistä kuolivat.

Igor Girkin.

