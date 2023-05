Venäjä järjesti vastikään uuden näytösluonteisen ”kansan­murha­oikeuden­käynnin” toisen maailmansodan tapahtumista. Suomalaiset asiantuntijat pitävät mahdottomina väitteitä, joiden mukaan suomalaisia sotilaita olisi ollut ylipäätään Voronezhin alueella.

Valtakunnansyyttäjä Igor Krasnov (ylh.) on käynnistänyt eri puolilla Venäjää näytösluonteisia kansanmurhaoikeudenkäyntejä, joiden tavoitteena on oikeuttaa Vladimir Putinin nykyisiä sotatoimia Ukrainassa. Voronezhin alueoikeudessa väitettiin vastikään, että myös suomalaiset olisivat toimineet siellä saksalaisten apuna 1942-43.

Venäjä jatkaa näytösluonteisten kansanmurha­oikeudenkäyntien järjestämistä eri puolilla maata toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista.

500 kilometriä Moskovan eteläpuolella sijaitsevassa Voronezhin kaupungissa järjestettiin vastikään oikeudenkäynti, jossa käytettiin materiaalina silminnäkijöiden aikalaiskertomuksia, salauksesta poistettuja neuvostodokumentteja sekä paikallisten historioitsijoiden todistajalausuntoja.

Venäjän median mukaan oikeus totesi, että Voronezhin aluetta miehittäneet ”saksalais-fasistiset valloittajat ja heidän apurinsa” syyllistyivät neuvostokansan kansanmurhaan.

Paikallisista asiantuntijoista yksi oli Voronezhissa toimivan valtionyliopiston rehtori Sergei Filonenko, joka kertoi oikeudessa tarinan alueella toimineesta suomalaisesta hiihtopataljoonasta.

Filonenkon mukaan Voronezhin alueen valtaamiseen eivät osallistuneet pelkästään saksalaiset, italialaiset ja unkarilaiset, vaan myös suomalaiset, puolalaiset, kroatialaiset ja slovakialaiset sotilaat.

” Suomalaisista sanottiin yleisesti: Eivät ole suomalaisia, vaan petoja.

(Alla olevassa kartassa näkyy Voronezhin hallinnollinen alue korostettuna.)

Filonenko ilmoitti, että suomalaiset hiihtopataljoonan sotilaat olivat Voronezhin alueella opettamassa saksalaisille natsisotilaille talvisodankäynnin taitoja. Hän luonnehdintansa suomalaisista oli karu.

– Suomalaisista sanottiin yleisesti: Eivät ole suomalaisia, vaan petoja, Filonenko todisti oikeudessa Voronezhnews-uutissivuston mukaan.

Suurimmat taistelut Voronezhissa käytiin kesällä 1942, kun Saksan johtamat joukot valtasivat alueen. Puna-armeija valtasi alueet takaisin itselleen tammikuussa 1943.

Väite Voronezhin alueella taistelleista suomalaisista on ollut esillä Venäjän mediassa jo aiemmin useita kertoja viime vuosina. Esimerkiksi Argumenty i Fakty -lehti kirjoitti vuonna 2017, että ”Voronezhin alueella tehdyistä julmuuksista 60 prosenttia on todettu saksalaisten tekemiksi, 30 prosenttia unkarilaisten, 5 prosenttia italialaisten, 3 prosenttia romanialaisten ja 2 prosenttia suomalaisten”.

Kansallisarkisto teki vuonna 2018 selvityksen suomalaisten vapaaehtoisten SS-miesten osallisuudesta toisen maailmansodan väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan. Professori Lars Westerlundin tekemästä selvityksestä julkaistiin vuonna 2019 vielä suomenkielinen täydennetty painos Suomalaiset SS-vapaaehtoiset ja väkivaltaisuudet 1941–1943.

Selvityksessä ei mainita kertaakaan Voronezhia tai Voronezhin aluetta. Paikannimi ei esiinny ylipäätään yleisessä kuvauksessa eikä se nouse esiin myöskään alueena, joissa suomalaisten SS-miesten olisi tiedetty taistelleen.

SS-divisioona Wikingin eri yksiköissä palveli yhteensä 1 408 suomalaista Saksan itärintamalla toisessa maailmansodassa. Valtaosa heistä oli yhtenäisessä suomalaisessa vapaaehtoispataljoonassa divisioonan Nordland-rykmentissä, mutta joitakin suomalaisia oli ripoteltu myös divisioonan muihin yksiköihin eri tehtäviin.

Suomalaisten sodanaikaiset taistelupaikat Saksan itärintamalla ovat tiedossa varsin tarkkaan: heidän reittinsä kulki Ukrainan läpi kaakkoon kohti Donin Rostovia ja siitä Kaukasukselle Pohjois-Ossetiaan.

Westerlund ei ole törmännyt missään tietoihin, että suomalaisia sotilaita olisi ollut Voronezhin alueella taistelemassa tai opettamassa saksalaisille hiihtotaitoja.

– En tunne tällaista tapausta, Westerlund kommentoi IS:lle lyhyesti.

(Alla olevassa kartassa näkyy suomalaisten vapaaehtoisten SS-miesten reitti 1942-1943.)

Kansallisarkiston Venäjän-arkistojen asiantuntija, ylitarkastaja Dmitri Frolov pitää venäläisten nyt esittämiä Suomi-väitteitä kuulopuheina, jotka ovat lähteneet leviämään ihmisten kertomuksissa.

Frolovin mukaan lennokkaita väitteitä suomalaissotilaista on toisteltu säännöllisin väliajoin Venäjän tiedotusvälineissä, jolloin niistä on muodostunut ikään kuin yleisesti hyväksytty fakta jopa nyt järjestetyn oikeudenkäynnin tarpeisiin.

Frolov kertoo selvitelleensä itsekin aiemmin kertomuksia, joiden mukaan suomalaisia olisi ollut taistelemassa milloin missäkin päin Neuvostoliittoa. Esimerkiksi erään historioitsijan isoäiti oli kertonut nähneensä suomalaisia sotilaita syvällä Venäjällä.

– Logiikka on seuraavanlainen. Kun ihmiset ovat nähneet sotilaita, joilla ei ole ollut saksalaista univormua eivätkä he ole puhuneet saksaa, on muisteltu, kenen kanssa Neuvostoliitto sotikaan sitä ennen. Suomalaisten kanssa talvisodassa. Siitä on päätelty, että suomalaiset ovat tulleet siis kostamaan, Frolov kuvaili.

Frolovin mukaan tyypillistä on, että Venäjän arkistoista ei löydy Suomi-väitteistä mitään konkreettisia todisteita.

– Tulan kaupungin arkistojohtaja kyseli minulta viimeksi suomalaissotilaista. Hän puhui jo kokonaisesta suomalaisdivisioonasta. Sekä Tulan alueella että Voronezhissa oli kuitenkin unkarilaisia, ei suomalaisia, Frolov kertoi.

Tula sijaitsee parisataa kilometriä Moskovasta etelään.

Fakta Venäläistuomari hyväksyi päätöslauselman kansanmurhasta Saksalaisia sotilaita Voronezhissa heinäkuussa 1942. Voronezhin alueoikeus päätti 24. toukokuuta hyväksyä Voronezhin syyttäjänviraston vaatimuksen, jonka mukaan ”saksalais-fasististen miehittäjien” alueella suorittamat julmuudet on julistettava kansanmurhaksi. – Oikeus on päättänyt, että Voronezhin alueen syyttäjän vaade hyväksytään, tuomari Igor Tshetsha sanoi Ria Novostin mukaan. Syyttäjän mukaan vuosina 1941–1943 surmansa sai yli 198 000 Voronezhin alueen siviiliä ja liki 77 000 siirrettiin väkivalloin läntiseen Eurooppaan pakkotyöhön. Voronezhin alue oli jaettu miehittäjien kesken saksalaisten, unkarilaisten ja italialaisten valvomiin alueisiin. Voronezhin alueen siviilejä surmattiin muun muassa näännyttämällä heitä nälkään, ampumalla, polttamalla ja myrkkyruiskeilla, syyttäjänvirasto ilmoitti lausunnossaan. Venäjän mediassa julkaistuista tiedoista ei käy ilmi tuomioistuimen päätöslauselman tarkka sanamuoto sen osalta, onko siinä mainittu erikseen myös suomalaiset saksalaismiehittäjien väitettyinä avustajina alueella. Suomalaisten väitetty rooli Voronezhin julmuuksissa nostettiin kuitenkin esiin sekä oikeudenkäynnin suullisessa käsittelyssä että Venäjän median artikkeleissa. Oikeudenkäynti oli osittain salainen. Voronezhin alueoikeuden viralliset sivut eivät avaudu normaalisti Suomesta.

Entäpä väite siitä, että suomalaiset olisivat olleet kouluttamassa Voronezhissa saksalaisia talvisodankäyntiin?

Lars Westerlund kehottaa tarkistamaan asiaa vielä Halikon lukion rehtorina nykyisin toimivalta Ari Leinolta, jolta löytyy aihetta sivuava pro gradu -tutkielma Turun yliopiston Suomen historian opinnoista vuodelta 1994. Tutkielman otsikko on Aseveljet toistensa opissa: suomalaisten ja saksalaisten sotilaallinen koulutusyhteistyö jatkosodan aikana 1941-1944.

Leinon opinnäytetyöstä selviää, että suomalaiset järjestivät saksalaisille parikymmentä kurssia, joilla opetettiin talvi- ja metsäsodankäyntiä. Ensimmäisille kursseille osallistui jopa 250 saksalaista, viimeisille enää muutamia kymmeniä. Suurin osa suomalaisten antamasta koulutuksesta tapahtui Suomessa, mutta joitakin suomalaisupseereja oli mukana koulutustehtävissä myös Saksan itärintaman joukoissa.

Leino käy läpi tutkielmansa IS:n pyynnöstä ja päätyy selkeään johtopäätökseen:

– Voronezhin aluetta ei mainita missään, ja tein aikanaan hyvin perusteellisen selvityksen tätä varten. Lukemistani dokumenteista ei löytynyt mitään merkkiä siitä, että siellä olisi ollut suomalaisia kouluttajia.

Leinon mukaan venäläisten nyt esiin nostamat väitteet vaikuttavat tyypilliseltä disinformaatiolta: taktiikkaan kuuluu, että Venäjä yrittää ulkoistaa koko todistustaakan kulloinkin syyttämilleen tahoille.

– Esitetään kulloiseenkin tilanteeseen sopiva väite ja vaaditaan: todistakaa, että se ei pidä paikkaansa. Ettekö pysty aukottomasti? Se siis pitää paikkansa, Leino kuvailee venäläisten toimintatapaa.

Venäjän federaation valtakunnansyyttäjä Igor Krasnov.

Nyt meneillään olevat yksipuoliset näytöstyyliset kansan­murha­oikeuden­käynnit ovat osa Venäjän valta­kunnan­syyttäjän Igor Krasnovin käynnistämää prosessia. Venäläis­median mukaan maan eri hallinnollisilla alueilla käytävillä oikeuden­käynneillä pohjustetaan Venäjän valtion mahdollisuutta esittää korvausvaatimuksia useille eurooppalaisille valtioille Suomi mukaan lukien.

Yhtenä tavoitteena on vahvistaa julkisuudessa myös kertomusta, jonka mukaan Venäjä jatkaa nyt Ukrainassa taisteluaan juuri näitä samoja natsirikoksiin syyllistyneitä valtioita vastaan.

Vladimir Putin on väittänyt, että Neuvostoliitto ei nostanut hyvää hyvyyttään toisen maailmansodan jälkeen esille neuvostokansalaisten kansanmurhaa, koska Neuvostoliitto halusi rakentaa hyvät suhteet Eurooppaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perustellut venäläisten omien kansanmurha­oikeudenkäyntien tarvetta myös sillä, että Nürnbergin oikeudenkäynnissä ei ehditty käsitellä kuin pieni osa pahimmista natsirikoksista.

Neuvostoliitto jätti Putinin mukaan myös pelkkää hyvää hyvyyttään tutkimatta monet sotarikokset, koska sodan jälkeen haluttiin solmia hyvät suhteet naapurimaihin – ja nyt on aika korjata tuo virhe.

Syksyllä 2022 pietarilainen oikeusistuin ja Leningradin alueen alueoikeus antoivat jo yksipuolisen päätöslauselman, jonka mukaan Leningradin piiritys oli kansanmurha ja kansanmurhaan syyllistyivät piirityksen aikana myös suomalaiset sotilaat.

Neuvostoliitto johti jatkosodan jälkeen Suomessa liittoutuneiden valvontakomissiota, Suomi maksoi Neuvostoliitolle ankarat sotakorvaukset ja Suomessa käytiin myös sotasyyllisyysoikeudenkäynti Neuvostoliiton vaatimuksesta. Väitteitä tai todisteita suomalaisten syyllistymisestä neuvostosiviilien kansanmurhaan ei tuolloin esitetty.