Forsmark 2 suljetaan yöllä Ruotsissa

Ydinvoimalan edustajan mukaan reaktori on poissa käytöstä maanantai-iltaan asti.

Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalan reaktori pysäytetään suunnittelemattoman, pienen korjauksen takia, Expressen uutisoi.

Forsmarkin tiedottaja Josef Nylén sanoi lehdelle, että Forsmark 2 suljetaan sunnuntain vastaisena yönä. Reaktori on poissa käytöstä maanantai-iltaan asti.

Samaan aikaan Forsmarkin toinen reaktio on poissa käytöstä etukäteen suunnitellun vuosihuollon takia.

Myös Oskarshamin ydinvoimala on poissa käytöstä vuosihuollon takia.

– Mutta viime viikon aikana sähkön hinta on ollut erittäin alhainen tästä huolimatta. On ollut tuulista ja vedenpinta korkealla samaan aikaan, kun on ollut leutoa ja lämmintä, joten sähkön tarjonta on ollut suurta, Nylén sanoi Aftonbladetin mukaan.