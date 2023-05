Viron ex-presidentti irvailee Venäjä-yhteyksiään puolustaneelle Paavo Lipposelle – ”Olen fiksumpi kuin te typerykset”

Toomas Hendrik Ilves piruilee Twitterissä Lipposen yritykselle puolustella Nord Stream -lobbaustaan.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on jakanut Twitterissä Ilta-Sanomien jutun Paavo Lipposen Suomen Atlantti-seuran tilaisuudessa pitämästä luennosta sarkastisin saatesanoin.

– Tein aina töitä sen Suomen Nato-jäsenyyden eteen. Siksi aloin työskennellä Nord Streamille, Ilves piruilee Twitter-tilillään Suomen entiselle pääministerille ja eduskunnan puhemiehelle.

Ilves jatkaa ikään kuin Lipposen puolesta puhuen: ”Alistuin salaa Venäjälle, koska tiesin, että Nord Stream on huono juttu Euroopalle.”

– Olen fiksumpi kuin te typerykset. OLEN EUROOPPALAINEN. RAKASTAN NATOA!!!, Ilves twiittaa kyyneleet silmissä kieriskelevän nauruhymiön kera.

Eräs suomalainen Twitter-käyttäjä on kommentoinut Ilveksen twiittiä pyytämällä, ettei hän tuomitsisi kaikkia suomalaisia.

– En syytä suomalaisia. Jotkut suomalaiset päättäjät, no...Ilves vastaa käyttäjälle.

Viron ex-presidentti Ilves on tunnettu kommenteistaan, joissa hän on piikitellyt Suomen johtajia Tarja Halosesta Erkki Tuomiojaan ja Mauno Koivistosta Paavo Lipposeen.

Ilves on kritisoinut suomalaisjohtajia muun muassa siitä, etteivät he ole tukeneet Viroa riittävästi. Hän on aiemmin arvostellut kovin sanoin Suomea siitä, että kokee Suomen myötäilleen Neuvostoliiton ja Venäjän etuja. Hän on hämmästellyt muun muassa Venäjän ja Georgian sodan aikaan presidentti Halosen lausuntoa, jonka mukaan Viro tuki Georgiaa, koska sillä oli ”jälkineuvosto­liittolainen traumaattinen stressi”.

Tällä kertaa Ilveksen hampaisiin joutui Lipponen, joka väitti luennollaan, että on ajanut Suomea koko ajan kohti länttä ja Natoa. Luennollaan Lipponen sanoi, ettei hänellä ollut mitään poliittista roolia Saksan ja Venäjän välille vedetyn kaasuputken valmistelussa. Lipposen mukaan kyse oli Saksan elintärkeistä intresseistä ja hanke täytti kansainvälisen merioikeuden perusteet.

Kun Suomi päätti, että kaasuputki on Suomelle vain ympäristökysymys, estettä Lipposen konsultoinnille Nord Streamissa ei ollut, hän perustelee. Sen sijaan hän korosti luennolla rooliaan Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön rakentamisessa.

Muun muassa kirjailija Sofi Oksanen on kuvaillut Lipposen toimintaa kaasuputki­hankkeen parissa sanoilla ”maanpetturuus”. Ilves on aiemminkin kritisoinut ankarasti Paavo Lipposen toimintaa Nord Stream 2 -kaasuputken puuhamiehenä.