Jännite Balkanilla kiristyi jälleen: Serbia lähettää taas sotilaita Kosovon rajalle

Serbia uhittelee armeijan lähettämisellä Kosovon rajalle, jossa serbivähemmistö on mellakoinut rajusti.

Serbian presidentti Aleksandar Vucic ilmoitti perjantaina määränneensä maan armeijan täyteen valmiustilaan ja käski yksiköitä lähemmäs Kosovon rajaa, jossa on osoitettu mieltä rajusti.

Presidentti Vucic määräsi viimeksi joulukuun lopulla vastaavan valmiustilan.

Kosovon poliisi ampui kyynelkaasua serbimielenosoittajien joukkoon Zvecanin kaupungissa. Kosovon asukkaista 90 prosenttia on etnisesti albaaneja, ja vain raja-alueella serbit ovat osin enemmistönä.

Zvecanissa serbit yrittävät estää juuri vaaleissa valitun albaanipormestarin astumista virkaansa. Kosovon serbit olivat boikotoineet vaaleja.

Kosovon poliisin mukaan viisi poliisia sai lieviä vammoja mielenosoittajien heitettyä muun muassa kiviä.

Alueella on nähty myös useita Naton rauhanturvajoukkojen ajoneuvoja.

Jännittyneen tilanteen taustalla on pitkäaikaisia kiistoja: Kosovo on Serbian entinen maakunta ja osapuolten välillä käytiin verinen sota 1990-luvun lopulla. Kosovo julistautui itsenäiseksi vuonna 2008, mutta Serbia ei ole tunnustanut itsenäisyyttä. Kosovon itsenäisyyden tunnustaminen on Serbialle kynnyskysymys.

Pohjois-Kosovossa on myös serbivähemmistö, jota Serbia tukee. Pohjois-Kosovon serbien mukaan heidän edustuksensa albaani­enemmistöisen Kosovon hallinnossa on olematon.

Viime vuoden lopulla tilanne kärjistyi lähelle yhteenottoa, kun serbit ja Kosovon hallinto kiistelivät autojen rekisterikilpien sisällöstä.