Kolme kuollut ampumisessa ja puukotuksessa Japanissa – kaksi uhreista poliiseja

Tapahtumien tarkka kulku on vielä epäselvää. Väkivaltarikokset ovat Japanissa hyvin harvinaisia.

Kolme ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut ampumisessa ja puukotuksessa Japanissa Naganon maaseudulla torstaina, paikallismedia kertoo Reutersin mukaan.

Teoista epäilty mies puukotti naista veitsellä ja ampui myöhemmin myös paikalle saapuneita poliiseja kohti, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK. Puukotetun naisen lisäksi kaksi poliisia kuoli ja yksi henkilö loukkaantui.

NHK:n haastattelema silminnäkijä kertoo soittaneensa poliisille nähtyään puukotuksen. NHK sanoo poliisin kertoneen, että epäilty käytti ilmeisesti haulikkoa ampuessaan poliiseja kohti.

Mediatietojen mukaan teoista epäilty, maastopukuun pukeutunut mies on linnoittautuneena rakennukseen. Uutistoimisto Kyodon mukaan tekijän uskotaan piiloutuneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan taloon. Lähistöllä on kuultu useita laukauksia, ja alueen asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa.

Väkivaltarikokset ovat erittäin harvinaisia Japanissa, missä aseiden omistusta säännellään tiukasti.