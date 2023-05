Poliisin mukaan montrealilaisen teinitytön murhaaja varmistui dna-näytteen avulla 100-prosenttisesti.

Vasemmalla on nähtävissä Montrealin poliisin julkaisema kuva Sharron Priorista. Oikealla olevissa kuvissa on hänen murhaajakseen varmistettu Franklin Romine.

Pääsiäisenä 1975 kanadalainen Sharron Prior, 16, sopi näkevänsä ystäviään kotinsa lähellä sijaitsevassa pizzeriassa Montrealissa. Hän ei kuitenkaan koskaan saapunut tapaamiseen.

Neljä päivää myöhemmin Priorin pahoin runneltu, alaston ruumis löytyi metsäaukiolta Longueuilista, joka sijaitsee Montrealin eteläisillä esikaupunkialueilla. Teinitytön raaka seksuaalimurha pysyi ratkaisemattomana lähes 50 vuoden ajan siitä huolimatta, että poliisi ehti tutkia noin sadan ihmisen mahdollista osuutta asiaan.

Tiistaina Montrealin poliisi kertoi selvittäneensä Sharron Priorin murhan. Kuten monissa muissa takavuosina pimeiksi jääneissä tapauksissa, myös tässä ratkaisun avaimet tarjosi kehittynyt teknologia.

Sharron Priorin ruumis löytyi metsäaukiolta neljä päivää tämän katoamisen jälkeen.

Ylikomisario Pierre Duquette kertoi lehdistötilaisuudessa biologisten testien osoittaneen Priorin murhaajaksi 100-prosenttisella varmuudella vuonna 1946 syntyneen Franklin Maywood Rominen. Vastuuseen Romine ei enää teostaan voi joutua, sillä hän kuoli jo vuonna 1982 ollessaan 36-vuotias.

– Sharronin tapauksen ratkeaminen ei koskaan tuo häntä takaisin. Mutta saamme jonkinlaisen päätepisteen, kun tiedämme, ettei hänen tappajansa ole enää tämän maan päällä, eikä hän tapa enää ketään, sanoi Priorin sisar Doreen tiistaina CTV:n mukaan.

Tapauksen ratkeamisesta ovat uutisoineet myös muun muassa Kanadan yleisradio CBC sekä brittilehti Guardian.

Rikostutkijoiden mukaan Priorin vaatteista sekä tämän sitomiseen käytetystä t-paidasta eristetyt dna-näytteet eivät olleet aiemmin riittäviä kunnollisen analyysin tekemiseksi. Dna-teknologian edistyminen muutti kuitenkin tilannetta, sillä sen myötä näyte osoittautui riittävän tarkaksi, jotta sitä kyettiin vertaamaan sukututkimus­tietokannoissa oleviin tuhansien ihmisten profiileihin.

Poliisin rikostutkija Eric Racicot tervehti Sharron Priorin äitiä Yvonne Prioria lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Näyte johti poliisin Romine-sukunimeä kantavien ihmisten jäljille. Lopulta se tuotti osuman, joka sopi yhteen neljän Yhdysvaltain Länsi-Virginiassa asuvan veljeksen kanssa. Kyse oli Rominen veljistä, joilta poliisi sai dna-näytteet.

Varsinainen läpimurto tutkinnassa tapahtui, kun Länsi-Virginiaan haudatun Rominen ruumis kaivettiin ylös tutkimuksia varten.

Rominen tiedetään asuneen Montrealissa Priorin murhan aikoihin. Sinne hän oli paennut raiskattuaan vuonna 1974 naisen Länsi-Virginiassa.

Pari kuukautta Priorin murhan jälkeen Romine pidätettiin Montrealissa kyseisen raiskauksen vuoksi ja hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin. Länsi-Virginiassa hän sai teostaan 10 vuoden vankeustuomion.

Sharron Priorin sisaret Moreen (vas.) ja Doreen pitivät lehdistötilaisuudessa tunteikkaan puheen.

Vapauduttuaan Romine palasi Kanadaan, mutta kuoli vain hieman tämän jälkeen. Miehellä oli kontollaan myös muita Kanadassa ja Yhdysvalloissa tapahtuneita rikoksia kuten muun muassa 60-luvulla tapahtunut vankilapako.

Paikalla tiistain lehdistötilaisuudessa oli Priorin Doreen-siskon lisäksi myös hänen toinen sisarensa Moreen sekä perheen äiti Yvonne Prior. Siskot kertoivat Sharronin olleen lämmin­sydäminen tyttö, joka haaveili eläinlääkärin urasta.

– Tulemme aina olemaan sinun äitisi, pikkuveljesi ja siskosi, jotka istuivat sinä pääsiäis­viikonloppuna ikkunalla toivoen näkevänsä, että sinä kävelisit kotiin. Et ehkä ikinä palannut kotiimme sinä viikonloppuna, mutta et koskaan poistunut sydämistämme, etkä tule poistumaan. Me rakastamme sinua, Sharron. Toivon sinun lepäävän nyt todella rauhassa, Priorin sisar Moreen sanoi.