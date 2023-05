Republikaanisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Ron DeSantis pyrkii Trumpista oikealta ohi, mikä voi muodostua hänelle lopulta ongelmaksi, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Kirsi Jääskeläinen.

44-vuotias Floridan kuvernööri Ron DeSantisin pääviesti presidenttikisan avauksessa oli, että hän on voittaja: Hän pystyy voittamaan presidentinvaalit Joe Bidenia vastaan, toisin kuin Donald Trump.

Keskiviikkoiltana republikaanisen puolueen esivaaleihin mukaan ilmoittanut DeSantis on Donald Trumpin kovin haastaja. Vaikka esivaaleissa on ehdolla tällä hetkellä viisi muutakin ehdokasta, käytännössä DeSantis ja Trump kisaavat siitä, kumpi heistä tulee olemaan istuvan presidentin, demokraattien Joe Bidenin kilpakumppani marraskuun 2024 vaaleissa.

DeSantis on lanseerannut itsensä järkevänä ja arvokkaana, kohuista vapaana republikaaniehdokkaana, joka voi vedota maltillisiin ja liikkuviin äänestäjiin.

Mutta hänen pääviestinsä on ristiriidassa tämän pyrkimyksen kanssa.

Floridan kuvernöörinä DeSantis nousi maineeseen ja puolueensa tähdeksi konservatiivisten arvojen puolustajana, eräänlaisena kulttuurisotien ykkösnyrkkinä liberaaleja vastaan.

Myös presidenttikisassa hän haluaa olla woken vastainen soturi Yhdysvaltoja jakavissa arvokysymyksissä. DeSantis lupasi saada aikaan Yhdysvalloissa saman kuin Floridassa eli käännöksen huomattavasti konservatiivisempaan suuntaan.

Miamissa osoitettiin mieltä Ron DeSantisin ajamaa politiikkaa vastaan.

Hänen aikaansaamiinsa voittoihin Floridan lainsäädännössä lukeutuu muun muassa entistä vapaampi aselainsäädäntö sekä konservatiivisen kouluopetuksen puolustaminen. Floridan julkisissa kouluissa on rajoitettu merkittävästi oikeutta käsitellä sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää sisältöä.

DeSantis allekirjoitti lakialoitteen, joka kieltää abortin kuudennen raskausviikon jälkeen. Lakialoite on käsiteltävänä Floridan osavaltion korkeimmassa oikeudessa. DeSantis on myös kertonut tukevansa koko Yhdysvaltoja koskevaa aborttikieltoa.

Ja abortista voi tulla DeSantisin kompastuskivi.

Kovan linjan konservatiivisten arvojen ajamisessa piilee DeSantisin vetovoima. Mutta se saattaa kääntyä loppumetreillä DeSantisin heikkoudeksi.

Republikaanien esivaaleissa DeSantisin ajamat arvot ja saavuttamat voitot lainsäädännössä voivat kääntyä hänen voitoksensa.

Ennen kaikkea DeSantisin olisi esivaaleissa saatava puolelleen evankeliskristilliset piirit, jotka ovat merkittävä osa republikaanien uskollisinta äänestäjäkuntaa.

Voi olla, että Trumpia riivaavat lukuisat kohut vieraannuttavat evankeliskristilliset piirit, kun vaihtoehtona on puhtoisessa maineessa oleva mutta samankaltaista oikeistopopulistista politiikkaa ajava DeSantis.

Mutta suurempi kysymysmerkki on, pystyisikö DeSantis voittamaan varsinaiset presidentinvaalit Joe Bidenia vastaan.

Tässä vaiheessa kovan linjan konservatismi voi karkottaa todella tärkeitä liikkuvia äänestäjiä. Näissä liikkuvien äänestäjien ryhmissä merkittävässä asemassa ovat etenkin esikaupunkien naiset.

Kaksi kolmasosaa amerikkalaisista vastustaa tiukkoja aborttikieltoja, joita DeSantis ajaa. Marraskuun 2022 kongressivaaleissa nähtiin, että esikaupunkien naisille aborttioikeus oli ratkaiseva kysymys äänestyskäyttäytymisessä ja sai heidät äänestämään demokraatteja.

Trump on kieltäytynyt kommentoimasta, tukeeko hän maan kattavaa aborttikieltoa. Trump on kiemurrellut aborttikysymyksen kanssa, sillä hän tietää millainen poliittinen kuumaperuna se on.

Vaikka Trump johtaa nyt gallupeja DeSantisia vastaan, vaalikamppailu on vasta alkanut ja tilanne voi muuttua.

Vaikka Joe Bidenin henkilökohtainen kannatus on matalissa luvuissa eikä hänen presidenttiehdokkuutensa ole villinnyt edes demokraatteja, lopulta vaaleissa voi tulla kyseeseen, että ihmiset äänestävät enemmänkin jotain vastaan kuin jonkun puolesta.

Ja tämä saattaa lopulta olla Bidenin tärkein valttikortti vaaleissa, oli vastassa sitten Trump tai DeSantis.