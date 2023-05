Prigozhin Wagnerin palkkasotilaiden hautausmaalla Krasnodarin alueella. Arvioiden mukaan Ukrainan sodassa on kuollut noin 10 000 Wagnerin riveissä sotinutta.

Jevgeni Prigozhin on pahamaineisen palkka-armeija Wagnerin johtaja. Nyt hänen huhutaan suunnittelevan vallankaappausta. Tämä juttu kertoo, miten katugangsteri nousi nykyiseen asemaansa.

Kokki, varas, vaimo ja rakastaja.

Takavuosien taide-elokuvan ruokaa rakastavalla rikollispomolla on jotain yhtäläisyyksiä nykyisin lähes joka päivä uutisiin ilmestyvän hahmon kanssa.

Venäläisen palkka-armeijan Wagnerin päällikkö Jevgeni Prigozhin istui aikanaan 13 vuotta vankilassa ja aloitti sen jälkeen nousunsa Venäjän uusrikkaiden klubiin hodarimyyjänä.

Nyt, noin puolitoista vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen, hän on jopa presidentti Vladimir Putinia näkyvämpi hahmo sotauutisten virrassa.

Lue lisää: Venäläinen ex-upseeri: Jevgeni Prigozhin suunnittelee vallankaappausta

Murhanhimoista retoriikkaa viljelevä entinen ravintoloitsija on matkan varrella värvännyt Wagnerin riveihin rikollisia suoraan vankiloista ja lähettänyt Euroopan parlamenttiin tekovereen tahritun moukarin.

Parlamentti oli juuri nimennyt sodan aloittaneen Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi. Joulukuussa lekoja kolisi Suomen Moskovan suurlähetystön pihaan.

Prigozhin poseerasi tuhoutuneen tehtaan edessä Soledarissa ilmeisesti 1. toukokuuta 2023.

Ennen moukarimieheksi profiloitumista Prigozhinin tunnettiin ”Putinin kokkina”. Nykyiseen asemaan oli kuitenkin vielä matkaa keväällä 1990, kun hän käveli ulos neuvostoliittolaisen vankilan portista.

Prigozhin on Pietarin poikia – aivan kuten suurin osa Putinin muustakin lähipiiristä. Neuvostoliiton aikana kaupunki tunnettiin Leningradina, ja siellä hän syntyi 1. heinäkuuta 1961.

Perheen isä kuoli pian, ja Violetta-äidin harteille jäi paitsi pojan kasvattaminen, myös sairaasta isoäidistä huolehtiminen.

Nuori Jevgeni pysyi hetken kunniallisilla laduilla; hän pyrki tosissaan maastohiihtäjäksi isäpuolensa Samuil Zharkoin valmennuksessa, ja valmistui sisäoppilaitoksesta 1977.

Ura hiihtäjänä jäi kuitenkin vaille kunniamainintoja, ja kahden vuoden kuluttua hän oli ensimmäisen kerran tekemisissä miliisin kanssa: Prigozhin jäi kiinni varastamisesta marraskuussa 1979.

18-vuotiaalle lätkäistiin ehdollinen vankeustuomio, mutta sillä ei ollut ennaltaehkäisevää vaikutusta. Seuraavana keväänä Prigozhin jengeineen oli mittailemassa Leningradin katuja keskiyön korvilla, kun vastaan käveli yksinäinen nainen.

Brittilehti The Guardian kuvaili tapahtumia vanhojen oikeusdokumenttien ja venäläisen oppositiomedian Meduzan aikaisemman raportin pohjalta. Viimeksi mainitusta jutusta Prigozhin nosti kunnianloukkaussyytteen marraskuussa 2020.

Alkuperäisen artikkelin mukaan Prigozhin hyökkäsi naisen kimppuun, kun yksi hänen kavereistaan oli ensin pyytänyt naiselta tupakkaa. Joukkio vei naisen kengät ja kultaiset korvakorut, ja jätti tajuttoman uhrin kadulle makaamaan. Elettiin maaliskuuta 1980.

” Joukkio vei naisen kengät ja kultaiset korvakorut, ja jätti tajuttoman uhrin kadulle makaamaan.

Omaehtoiseen tulonsiirtoon viehtyneet nuorukaiset tunkeutuivat samassa kuussa vielä useampaan asuntoon ja käärivät satojen ruplien suuruisen saaliin ennen kuin käry kävi. Tällä kertaa oikeus ei ollut yhtä armollinen.

Prigozhin sai 13 vuoden tuomion 1981, ja istui kiven sisässä neljän neuvostojohtajan kauden aikana. Ensin kuoli Leonid Brezhnev, sitten peräkanaa Juri Andropov ja Konstantin Tshernenko.

Vuosikymmenen puolivälissä valtaan nousi Mihail Gorbatshov, joka käynnisti perestroikana ja glasnostina tunnetun liennytyksen ajan. Lopulta liennytys ulottui myös vankilan muurien sisäpuolelle; Prigozhin armahdettiin 1988, ja kaksi vuotta myöhemmin hän käveli vapauteen.

Vuonna 1990 Leningradissa muutoksen tuulet eivät vain puhaltaneet, edessä oli myrsky, joka pian pimentäisi koko Neuvostoliiton. Heitä, joilla oli pelisilmää ja häikäilemättömyyttä, odottivat satumaiset rikkaudet. Prigozhinilla oli molempia. Hän aloitti kuitenkin vaatimattomasti.

Pian vapautumisensa jälkeen hän myi hot dogeja isäpuolensa kanssa, ja sekoitti sinapin itse kotitalonsa kellarissa.

– Tienasimme tuhat dollaria kuukaudessa, mikä oli ruplina rahavuori. Äitini sai tuskin laskettua kaikkea, Prigozhin kertoi harvinaisessa haastattelussa pietarilaiselle Gorod 812 -uutissivustolle vuonna 2011.

Pelkkä pikaruoka ei kuitenkaan saanut Prigozhinia kylläiseksi; hänellä oli monta askelta kavuttavanaan ravintoketjussa.

– Hän etsi aina korkeammalla olevia ihmisiä ystävystymään. Ja oli hyvä siinä, Prigozhinin 1990-luvulla tuntenut liikemies kuvaili The Guardianille.

Näin asian näkee myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

– Hän on osannut käyttäytyä esimerkillisesti oikeassa tilanteessa ja oikeaan aikaan.

Prigozhin ei jäänyt ihmettelemään levottomuuksia, jotka johtivat Neuvostoliiton hajoamiseen tapaninpäivänä 1991, vaan haistoi mahdollisuutensa.

Hän sai koulutoverinsa, menestyneen markettiketjun Contrastin omistajan Boris Spektorin ottamaan hänet firmansa osakkaaksi. Vuonna 1995 hän puhui Contrastin toimitusjohtajan Kirill Zilminovin kumppanikseen perustamaan luksusravintolaa.

” Hän on osannut käyttäytyä esimerkillisesti oikeassa tilanteessa ja oikeaan aikaan.

Jo seuraavana vuonna Vasilinsaareen Nevan suistolle avautui Staraja Tamozhnja eli Vanha Tulli, josta tuli nopeasti sekä Pietarin eliitin että kaupungissa asuneiden suomalaisten lempiravintola.

Prigozhinille kelpasi vain paras; hän palkkasi ravintolan johtajaksi brittiläisen Tony Gearin, joka oli aiemmin työskennellyt Savoyssa Lontoossa, ja johti 1990-luvun puolivälissä yhtä Pietarin harvoista loistohotelleista.

Lassila arvelee, että Prigozhinin menestys ravintolamaailmassa oli sekoitus pelisilmää ja ahkeruutta sekä rikollisia yhteyksiä ja hyvää tuuria.

– Luulen, että siinä on ollut hyvää sattumaa mukana, että hän on päässyt tässä ravintolabisneksessä eteenpäin.

– 1990-luvun Pietarissa lienee ollut selvää, että yksityinen, ja aika aggressiivisesti laajeneva bisnes, ei aivan kaikilta osin päivänvaloa kestä. Hänellä oli väistämättä yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen jo vankilataustansa takia, ja hän oli sillä tavalla sisäistänyt pelin hengen.

Leningradilainen katupoika Jevgeni Prigozhin on raivannut tiensä vallan kamareihin uskomattomalla tavalla.

1997 Prigozhin ja Ziminov avasivat uuden luksusravintolan, tällä kertaa kelluvan.

He olivat käyttäneet vajaan puolen miljoonan dollarin suuruisen summan Vjatka-joella ruostuneen laivan kunnostamiseen ja muuttamiseen ravintolaksi. Paatista tuli ravintola Uusi Saari – ja siitä nopeasti Pietarin ykköspaikka.

Vuonna 2001 tuore presidentti Vladimir Putin isännöi ranskalaista virkaveljeään Jacques Chiracia illallisella Uudessa Saaressa. Kaksi vuotta myöhemmin Putin juhli paikassa syntymäpäiviään.

Venäjällä sittemmin lopetetun liberaalin Novaja Gazeta -lehden mukaan Putin ja Prigozhin olivat tavanneet ensimmäisen kerran jo 1991, kun Putin johti kasinoita ja uhkapeliä valvovaa hallintoneuvostoa Pietariksi vaihtuvassa Leningradissa.

Kuitenkin viimeistään presidentin syntymäpäiväjuhlien jälkeen Prigozhin oli luikerrellut Kremlin kamareihin, kirjaimellisesti keittiön kautta. Seuraavina vuosina Uusi Saari -ravintolassa nähtiinkin liuta valtiovieraita.

Pötyä pöytään. Vladimir Putin päivällisellä, Prigozhin itse tarjoiluvuorossa.

Venäläinen tutkiva journalisti Dmitri Kolezev julkaisi viime vuonna Twitterissä kuvan, jossa Yhdysvaltain presidentti George W. Bush nauttii illallista Putinin seurassa. Bushin vieressä seisoo roteva mies tarjoamassa lisää juotavaa: Jevgeni Prigozhin.

Putin ja Bush vaimoineen illallisella Uusi Saari -ravintolassa vuonna 2002.

Amerikkalaislehti Newsweek kysyi, tarjoiliko rikollisjärjestöksi Yhdysvalloissa määritellyn Wagnerin johtaja aikanaan illallista presidentti Bushille?

Kyllä, eikä vain Bushille. Arkaluontoisten yhdysvaltalaisasiakirjojen vuoto alkuvuodesta 2023 vahvisti muun muassa sen, että Prigozhin ehti tarjoilla keitoksiaan kymmenille maailman johtajille vuosien varrella. Suomesta pöydissä ovat istuneet ainakin presidentit Sauli Niinistö ja Tarja Halonen sekä pääministeri Mari Kiviniemi.

Bush sai Prigozhinilta kaviaaria ja tryffeleitä lautaselleen ainakin kahdesti: Pietarin G8-huippukokouksen yhteydessä 2006 ja Newsweekin faktantarkistuksen mukaan myös 2002 samassa paikassa.

– Tässä kuviossa hän on päässyt asemaan, jossa on pystynyt luomaan yhteyksiä Putiniin, mutta luulen, että on aika lailla onnenkantamoinen, että hän omisti ravintoloita, joita valtionjohto sitten alkoi käyttää, Jussi Lassila arvioi.

Prigozhinin ravintolarypäs huolehti tarjoiluista, kun mahtimiehet kokoontuivat G8-maiden kokoukseen Pietariin 2006. Istumassa Kiinan presidentti Hu Jintao (vas.) Yhdysvaltain presidentti George W. Bush ja Vladimir Putin.

Prigozhin sai Vladimir Putinin vieraakseen yritysryppäänsä elintarviketehtaaseen Pietarin liepeillä.

Muutos lipevästä ravintoloitsijasta pahamaineisen palkka-armeijan pomoksi käynnisti Prigozhinin elämän toistaiseksi viimeisen suuren näytöksen. Tällä kertaa hän oli itse pääosassa.

The Guardian julkaisi tammikuussa jutun, jossa joukko korkeita venäläisiä ex-virkamiehiä muisteli vajaan vuosikymmenen takaista kohtaamista Prigozhinin kanssa. Tapaamisen seuraukset valkenivat monelle vasta paljon myöhemmin.

Miehet odottivat Prigozhinia Moskvajoen pientareella sijaitsevassa Venäjän federaation puolustusministeriön rakennuksessa kesällä 2014. Sisään astui kalju keski-ikäinen mies, joka alkoi ladella käskyjä suoraviivaiseen sävyyn.

Tämä kummastutti läsnäolijoita, sillä kalju oli heille tuttu ainoastaan henkilönä, joka vastasi sopimuksista armeijan muonituksessa.

Nyt tämä vaati saada puolustusministeriöltä käyttöönsä maa-alueita, jotta voisi kouluttaa ”vapaaehtoisia”, joilla ei olisi virallista yhteyttä Venäjän armeijaan, mutta jotka voisivat tarvittaessa osallistua Venäjän sotiin.

Rotevan miehen lähestymistapa ei herättänyt ihastusta ministeriön riveissä, mutta tämä teki selväksi, että kyse ei ole pyynnöstä.

– Määräykset ovat iskältä.

Tämän jälkeen asiassa ei The Guardianin mukaan ollut epäselvyyttä. Prigozhin käyttää lempinimeä “iskä” isännästään Vladimir Putinista. Tiettävästi lempinimi on Prigozhinin antama eikä ole muuten yleinen Venäjällä.

Prigozhin vieraili pommiattentaatissa kuolleen sotabloggaaja Vladlen Tatarskin hautajaisissa Pietarissa 8. huhtikuuta.

Komentaja Prigozhin joukkojensa edessä. Wagner-palkka-armeijan perustajana Prigozhin on pitänyt jyliseviä puheita, joissa hän on kironnut Venäjän sodanjohdon alimpaan helvettiin.

Uppsalan yliopiston Venäjän ja Euraasian tutkimuksen professori Stefan Hedlund näkee Prigozhinin olevan veistetty samasta puusta kuin "iskänsäkin".

– Koko klikki Putinin ympärillä koostuu saman sortin miehistä; katuojassa kasvaneista ja katuojan arvot omaksuneista. Prigozhin todennäköisesti teki vaikutuksen Putiniin viileänä koviksena, johon voi luottaa, ja hänen Wagner-luomuksensa luultavasti vahvisti hänen asemaansa.

Prigozhin sai haluamansa maa-alueet, ja siellä koulituista sopimustaistelijoista todella muodostui Ryhmä Wagner, palkka-armeija, jonka verivana alkoi Syyriasta.

Venäjän asevoimat taisteli Syyrian presidentin Bashar al-Assadin puolella kapinallisia vastaan loppuvuodesta 2015 alkaen. Sotaretkeä on myöhemmin pidetty Putinin harjoitussotana valmistautumisessa Ukrainan “erikoisoperaatioon”. Oppi iskuista sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin ei ainakaan ole seitsemässä vuodessa unohtunut.

Wagner pysyi kuitenkin julkisena salaisuutena vuosia, kunnes Prigozhin viime syyskuussa myönsi suurieleisesti perustaneensa sen 2014.

– Puhdistin itse vanhat aseet, hankin luodinkestävät liivit ja löysin joukon erikoismiehiä auttamaan minua siinä. Sillä hetkellä, toukokuun 1. päivänä 2014, syntyi isänmaallisten ryhmä, jota alettiin myöhemmin kutsua Wagnerin pataljoonaksi, Prigozhin julisti.

Äiti Venäjän puolesta. Prigozhin poseerasi Venäjän lipun kanssa ”siellä jossakin”.

Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa Prigozhin värvää vankeja vankilan pihalta. Hän tekee selväksi, että todennäköisin vaihtoehto rintamalla Ukrainassa on kuolema, mutta puolen vuoden palvelus ja eloonjääminen palkittaisiin armahduksella ja avokätisellä palkalla.

– Loppujen lopuksi hän on yksi meistä, eräs vangeista sanoi haastattelussa värväystilaisuuden jälkeen.

– Hänkin istui vankilassa. Luulen, että moni teki sopimuksen, koska he luottavat Prigozhiniin. He eivät luota viranomaisiin, mutta uskovat, että Prigozhin saa heidät vapaiksi.

“Erikoisoperaation” osuessa yhä enemmän Putinin omaan nilkkaan, on frakkinsa maastopukuun vaihtanut Prigozhin noussut yhä enemmän esiin totuuden torvena, joka ryöpyttää jopa Kremlin ylintä rinkiä Telegram-avautumisissaan.

Toukokuun alussa hän ilmoitti videolla Wagnerin vetäytyvän Bahmutista, kiitos ammuksia panttaavan puolustusministerin Sergei Shoigun ja pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin.

Toissa viikolla hän kuitenkin kertoi joukkojensa vallanneen Bahmutin ja jättävänsä sen rauniot Venäjän asevoimien hallintaan. Keskiviikkona hän varoitti, että Venäjä häviää sodan, mikäli maan eliitti ei ala suhtautua siihen vakavammin.

Mitä peliä Prigozhin oikein pelaa?

– Hän kiinnittää huomion toisaalle, Hedlund sanoo.

– Mieleeni tulee Churchillin kuuluisia luonnehdinta Neuvostoliiton politiikasta bulldoggien tappeluna maton alla: Heidän näkee liikkuvan ja kuulee haukkuvan, mutta kenelläkään ei ole aavistustakaan, mitä siellä tapahtuu.

Sir Winston Churchill oli Britannian pääministeri toisen maailmansodan aikana. Häntä pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä henkilöistä.

Jussi Lassila uskoo, että Prigozhin on kaikesta huolimatta edelleen lojaali Putinille.

– Hänen asemansa kertoo ennen kaikkea siitä, että syystä tai toisesta muodostuva lojaalius on tärkein hyve Putinin sisäpiirissä.

– Hän on aika pimeältä puolelta tullut henkilö, joka on tehnyt bisneksensä lailliseksi, mutta säilyttänyt puhtaan rikolliset toimintatapansa. Se kertoo instituutioiden heikkoudesta Venäjällä ja siitä, että suhteilla voi päästä todella pitkälle.

– Toisilta se onnistuu ja toisilta ei.