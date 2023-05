Tämä tiedetään Belgorodin iskun väitetyistä tekijöistä – viha Putinia kohtaan yhdistää

Kaksi Ukrainan puolella taistelevaa venäläisistä vapaaehtoisista koostuvaa ryhmää on ilmoittanut olevansa Belgorodin iskun takana.

Joukon venäläisvapaaehtoisia väitetään tunkeutuneen Ukrainasta Venäjälle. Venäjä väittää surmanneensa 70 taistelijaa, joskin se ei ole esittänyt mitään todisteita tästä.

Tiistaina Venäjän puolustusministeriö sanoi työntäneensä ”jäänteet” joukosta takaisin Ukrainaan. Ukrainasta tullut joukko on kiistänyt Venäjän väitteet tappioista ja siitä, että kaikki ovat joutuneet vetäytymään Ukrainaan.

Riippumatonta tietoa on kuitenkin vaikea saada alueelta.

Belgorodin tapahtumista on ottanut vastuun kaksi ryhmää: Vapaan Venäjän legioona ja Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK). Molemmat on perustettu Ukrainan sodan aikana ja ne taistelevat Ukrainan puolella. Yhteistä näille ryhmille on myös se, että ne nimenomaan vastustavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallintoa.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi kuvan, jonka sanoo olevan otos ilmaiskusta Belgorodiin tunkeutuneita vastaan.

Vapaan Venäjän legioona toimii mediatietojen mukaan Ukrainan asevoimien alaisen kansainvälisen legioonan alaisuudessa.

Esimerkiksi New York Timesin helmikuisessa artikkelissa sanottiin, että venäläisvapaaehtoiset olivat aina omissa ryhmissään, mutta ukrainalaisupseerien alaisia. Satojen Vapaan Venäjän legioonan sotilaiden kerrottiin osallistuvan Bahmutin taisteluihin.

Myös CNN on uutisoinut ryhmän sotilaiden taistelleen Bahmutissa. Joulukuussa kutsumanimellä Ceasar kertoi, että Bahmutin puolustaminen Venäjää vastaan oli lähes uskonnollinen pakko.

– Sodan ensimmäisestä päivästä sydämeni, oikean venäläisen, oikean kristityn sydän, kertoi minulle, että minun oli pakko olla täällä ja puolustaa Ukrainan kansaa.

Sotilas sanoi, ettei tuntenut mitään sidettä maanmiehiinsä, jotka näkee aseensa tähtäimessä.

– Uskon, että nämä ihmiset ovat rikkoneet ihmisten lakia ja Jumalan lakia. En sääli heitä. Otan heidät vangiksi, jos voin. Mutta useimmiten minun on tapettava heidät.

Caesar sanoi kääntävänsä Ukrainan sodan jälkeen katseensa kotimaahansa ja vapauttavansa sen tyranniasta.

Legioonan maanantaina julkaisemalla videolla toistettiin samaa sanomaa.

– Me olemme venäläisiä kuten te. Haluamme lapsemme kasvavan rauhassa ja olevan vapaita, jotta he voivat matkustaa, opiskella ja olla onnellisia. Mutta se ei ole mahdollista Putinin Venäjällä.

RDK:ta puolestaan on usein kuvailtu puolisotilaalliseksi ryhmäksi, jonka yhteys Ukrainan asevoimiin on epäselvä. Ryhmän on sanottu koostuvan pitkälti Putinia vastustavista äärioikeistolaisista venäläisistä.

RDK nousi uutisotsikoihin maaliskuussa, kun se väitti joukkojensa tunkeutuneen Ukrainan puolelta Venäjälle. Venäjä kutsui maaliskuun tapahtumia ”terrori-iskuksi”. Ukraina antoi tuolloin myös ymmärtää, että kyse oli Venäjän sisäisistä ongelmista.

RDK:n julkaisema kuva sen taistelijasta väitetysti rajanylityspisteellä Kozinkassa Venäjän ja Ukrainan rajalla.

Mediatietojen mukaan RDK:n perustaja on uusnatsiksi kuvailtu Denis ”Nikitin” Kapustin, joka on ollut mukana huligaanitoiminnassa Euroopassa. Hänen on sanottu muuttaneen Ukrainaan vuonna 2017.

Ukrainassa Kapustin loi riippumattoman venäläislehti Meduzan mukaan yhteyksiä Azovin rykmenttiin (nykyisin prikaati). Ukrainan kansallis­kaartiin kuuluva prikaati on viime vuosina pyrkinyt tekemään pesäeroa ääriajatteluun, mutta epäilyksiä on edelleen siitä, että sen riveissä taistelisi äärioikeiston tai uusnatsien ideologiaa kannattavia.

Prikaati nousi viime keväällä uutisotsikoihin, kun sen taistelijat olivat mukana puolustamassa Mariupolia ja Azovstalin tehdasta, joka oli ukrainalaisten viimeinen linnake Mariupolissa. Sittemmin prikaatin taistelijat ovat osallistuneet muun muassa Bahmutin ympäristön puolustamiseen.