Pekka Toveri: Belgorodin selkkaus on nöyryytys Putinille – näin Ukraina hyötyy

Asiantuntijoiden mukaan on selvää, että Ukraina on Belgorodin tapahtumien takana.

Ukrainan puolella taistelevista vapaaehtoisista koostuva joukko sanoi tunkeutuneensa maanantaina Ukrainasta Venäjän puolelle Kozinkan kautta Belgorodin alueelle. Tiistaina Venäjän puolustusministeriö väitti työntäneensä vapaaehtoisjoukon ”jäänteet” takaisin Ukrainan rajan yli.

Tapahtumista on vaikea saada tietoa riippumattomista lähteistä ja toistaiseksi moni väite on vahvistamatta. Esimerkiksi varmuutta ei ole mahdollisista loukkaantuneista tai kuolleista. Venäjä on väittänyt 70 hyökkääjän saaneen surmansa, kykenemättä kuitenkaan todistamaan väitettään mitenkään.

Kenraalimajuri evp, kansanedustaja (kok) Pekka Toveri arvioi, että Belgorodin tapahtumat asettavat joka tapauksessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kielteiseen valoon.

– Tämä on paha nöyryytys Putinille ja Venäjän viranomaisille, että he eivät pysty pitämään omia alueitaan hallinnassaan.

Sen lisäksi, että selkkaus on näpäytys Venäjälle, Toverin mukaan Ukraina hyötyy siitä myös muuten.

– Se sitoo Venäjän turvallisuusjoukkoja. Siinä pelossa, että tällaisia iskuja tulee lisää, Venäjä joutunee myös vahvistamaan rajapuolustustaan. Ja se on taas pois siitä joukosta, joka voisi taistella Ukrainassa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen liitti STT:n haastattelussa tapahtumat Ukrainan odotettuun vastahyökkäykseen.

– Niillä tiedoilla, mitä nyt on käytettävissä, epäilisin tämän olevan erittäin taitava ja röyhkeä harhautus. Tarkoitus on tukea vastahyökkäystä sitomalla Venäjän joukkoja, Lavikainen sanoi.

Vastuun Belgorodin tapahtumista on ottanut kaksi ryhmää: Vapaan Venäjän legioona ja Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK). Molemmat on perustettu Ukrainan sodan aikana ja ne taistelevat Ukrainan puolella.

Vapaan Venäjän legioona toimii mediatietojen mukaan Ukrainan asevoimien alaisen kansainvälisen legioonan alaisuudessa. Esimerkiksi New York Timesin helmikuisessa artikkelissa sanottiin, että venäläisvapaaehtoiset olivat aina omissa ryhmissään, mutta ukrainalaisupseerien alaisia. Satojen Vapaan Venäjän legioonan sotilaiden kerrottiin osallistuvan Bahmutin taisteluihin. Myös CNN on uutisoinut ryhmän sotilaiden taistelleen Bahmutissa.

RDK:ta puolestaan on usein kuvailtu puolisotilaalliseksi ryhmäksi, jonka yhteys Ukrainan asevoimiin on epäselvä. Ryhmän on sanottu koostuvan pitkälti Putinia vastustavista äärioikeistolaisista venäläisistä.

RDK nousi uutisotsikoihin maaliskuussa, kun se väitti joukkojensa tunkeutuneen Ukrainan puolelta Venäjälle. Venäjä kutsui maaliskuun tapahtumia ”terrori-iskuksi”. Ukraina antoi tuolloin myös ymmärtää, että kyse oli Venäjän sisäisistä ongelmista.

RDK:n julkaisema kuva Kozinkasta, Venäjän ja Ukrainan rajalta.

Venäjän puolustusministeriö syytti Belgorodin tapahtumista ”ukrainalaista nationalistista muodostelmaa”. Ukrainan mukaan kyse on Venäjän hallintoa vastustavista Venäjän kansalaisista, jotka toimivat itsenäisesti.

– Vaikka ukrainalaiset ovat sanoneet, ettei heillä ole mitään tekemistä iskun kanssa, totta kai he ovat ainakin antaneet siunauksensa sille, että heidän maaperäänsä käytetään tällaisen iskun toteuttamiseen, Toveri sanoo.

Myöskään Lavikainen ei usko Ukrainan väitteitä, ettei sillä olisi mitään tekemistä Belgorodin iskun kanssa ja huomauttaa Ukrainan kiistäneen osallisuutensa samoin termein kuin Venäjä kiisti osallisuutensa Itä-Ukrainan sotaan ja Krimin tapahtumiin vuosina 2014 ja 2015.

Lavikaisen mukaan on "sataprosenttisen selvää", että Belgorodiin hyökänneiden ryhmien aseet ja muu tuki tulevat Ukrainan asevoimilta, joiden riveissä venäläiset ovat jo aiemmin taistelleet. Ukraina antaa siis Venäjän maistaa nyt vuosien tauon jälkeen omaa lääkettään.

– Ei sillä ole niin väliä, ovatko he (Belgorodiin hyökänneet) Venäjän kansalaisia vai eivät, se on Ukrainan operaatio. Kun ukrainalaiset tämän kieltävät samanlaisilla sanankäänteillä, niin se on silmänisku muille ja suoraan sanottuna vittuilua Venäjälle, Lavikainen sanoi.

Toverin mukaan Belgorodiin tehty isku on vaatinut tiedustelutietoa, jotta on tiedetty, että isku toteutuu helposti. On mahdollista, että tällaista tietoa on saatu Ukrainalta.

– Tässä ilmeisesti Venäjällä ei ole ollut juuri muuta kuin muutama hassu rajavartija ja poliisia paikalla.

Kuvakaappaus Venäjän julkaisemalta videolta, jolla väitetään näkyvän ilmaisku Belgorodiin tunkeutuneita joukkoja vastaan.

Lisäksi Ukrainan uskotaan varustaneen ainakin joitain venäläisiä vapaaehtoisjoukkoja. Esimerkiksi keväisessä asiakirjavuodossa julkisuuteen päätyneistä dokumenteista käy ilmi, että Ukrainan epäillään kouluttaneen vapaaehtoisjoukkoja Nato-kaluston avulla ja tarjonneen venäläisvapaaehtoisille ”kokonaisvaltaista tukea” Venäjän alueiden vapauttamiseen Putinin tyranniasta aseellisin keinoin, The Guardian uutisoi.

Lehden mukaan RDK on myös julkaissut videoita, jotka on kuvattu ilmeisesti ennen Belgorodin alueelle tunkeutumista. Videolla näkyvät ajoneuvot näyttävät Yhdysvalloissa valmistetuilta sotilasajoneuvoilta kuten Humvee- ja International Maxxpro 1224 -ajoneuvoilta.

– Näitä ajoneuvoja on luovutettu useampia tuhansia Ukrainalle, Toveri sanoo.

Maanantaina Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja toisti, ettei Yhdysvallat tue Ukrainan sotilaallisia toimia Ukrainan rajojen ulkopuolella.

Toveri ei kuitenkaan usko Yhdysvaltojen lopettavan tukeaan Ukrainalle, mikäli paljastuisi, että Belgorodissa on käytetty Yhdysvaltojen luovuttamia ajoneuvoja.

– En jaksa siihen uskoa. Kyllä Ukraina hyvin tarkasti miettii kaikki operaationsa niin, ettei vaaranneta lännestä saatavaa tukea. Sen takia iskut, joita Venäjälle on tehty, on tehty sotilaallisiin kohteisiin tai sotatoimia tukeviin varastoihin tai polttoainevarastoihin.