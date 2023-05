Tältä näyttää koti Marsissa – Nasa valitsee neljä ihmistä vuoden kokeeseen

Kokeessa kartoitetaan muun muassa pitkäaikaisen eristyksen vaikutuksia ihmisen kehoon ja mieleen.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa suunnittelee neljän koehenkilön asuttamista suljettuun asumisyksikköön, jollaista on tarkoitus käyttää myöhemmin Mars-planeetalla. Huoneisto on rakennettu käyttämällä 3D-tulostinta, ja koehenkilöiden on tarkoitus viettää sen sisällä vuoden päivät.

Asiasta uutisoivan brittilehden Guardianin mukaan asukkaat kasvattavat yksikön sisällä ruokaa, treenaavat ja tekevät kokeita. Projektissa selvitetään ulkoavaruuden eristyksessä vietetyn vuoden vaikutuksia kehoon ja mieleen.

– Olosuhteet ovat todella äärimmäiset. Pyydämme ihmisiä elämään ja työskentelemään yhdessä kokonaisen vuoden. Heidän ei tule vain tulla toimeen keskenään vaan myös suoriutua tehtävässään hyvin, Nasan terveyskeskusta johtava tohtori Suzanne Bell kommentoi lehdelle.

Asumisyksikön kerrotaan sijaitsevan Texasin Houstonissa Lyndon B. Johnson Space Centerin kyljessä. Osallisia ei ole vielä henkilöity, mutta valintakriteerien on kerrottu olevan samat kuin astronauteilla. Se tarkoittaa ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi insinööritaidon tai matematiikan saralla.

157-neliöinen koerakennus kattaa neljä yksityistä huonetta sekä jaetun kylpyhuoneen suihkuineen ja vessoineen. Lisäksi on työpisteitä, lääkintäpiste ja pelikonsoleilla varustettu oleskelutila. Koehenkilöt voivat kasvattaa vihanneksia sisään rakennetuissa kasvihuoneissa. Tarkoituksena on nähdä, miten kasvatus onnistuisi vastaavanlaisessa tilassa Marsissa.

Tylsyyteen on avuksi instrumentteja.

Koehenkilöt voivat katsella televisiota.

Kenkiä hyllyssä.

Nasa pyrkii lähettämään ihmisiä Marsiin 2030-luvun aikana. Guardianin mukaan kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun vastaavia kokeita on järjestetty. Vuonna 2015 kaksi henkilöä vietti vuoden ulkoavaruudessa sijaitsevalla avaruusasemalla. Tutkijat vertasivat toisen osallisen biometriikkaa hänen identtiseen kaksoseensa kartoittaakseen pitkän avaruuslennon vaikutuksia.

– Riippumatta siitä miten haastavaa, suurta tai kallista jokin tällainen on, se on helpompaa kuin avaruuslennolla. Halutessamme tutkia luu- tai lihaskatoa laitamme ihmiset sänkyyn. Kun haluamme tutkia D-vitamiinia ja ihmisiä, jotka eivät näe aurinkoa, menemme Etelämantereelle, Scott Smith Nasasta jäsentelee.

– Kun tutkimme oksidatiivista stressiä, painumme merenpohjaan. Ja kun tutkimme suljettuja tiloja ja stressiä, rakennamme tämän kaltaisia huoneita.

Jos pitääkin poistua?

Kylpyhuone on jaettu.