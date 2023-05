Aikaisemmista tulitaukorikkomuksista huolimatta siviilit olivat toivoneet tulitauon pitävän, jotta maahan voitaisiin saada kipeästi kaivattua apua.

Sudanissa on ollut taisteluita ja ilmaiskuja vain minuutteja sen jälkeen, kun viikon mittainen tulitauko astui voimaan maanantai-iltana.

Silminnäkijät ovat kertoneet taisteluista maan pääkaupungin Khartumin pohjoisosassa ja ilmaiskuista pääkaupungin itäpuolella. Taisteluita on kerrottu olleen myös aiemmin maanantaina ennen tulitauon voimaan astumista.

Ilmaiskut ja laukaukset ovat yleensä hiljentyneet yöksi yli viisi viikkoa jatkuneiden taisteluiden aikana.

Huhtikuun puolivälissä maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä alkaneiden taisteluiden aikana on sovittu tulitauoista useasti aiemminkin, mutta taistelut ovat aina jatkuneet niistä huolimatta.

Aikaisemmista tulitaukorikkomuksista huolimatta siviilit olivat toivoneet tuoreimman tulitauon pitävän, jotta maahan voitaisiin saada kipeästi kaivattua apua. Sudanissa on ollut pulaa niin ruuasta, lääkkeistä kuin muistakin välttämättömistä tarvikkeista.

– Olemme kaikki nälkäisiä, lapset, vanhukset, kaikki kärsivät tästä sodasta. Meillä ei ole enää vettä, sanoi Khartumissa asuva Souad al-Fateh uutistoimisto AFP:lle.

Tuoreinta tulitaukoa olivat olleet sovittelemassa Saudi-Arabia ja Yhdysvallat.

Yhdysvaltojen julkaiseman sopimuksen mukaan taistelevien osapuolten oli määrä käyttää tulitaukoa edeltävät kaksi päivää joukkojensa ohjeistamiseen. YK:n Sudanin-lähettiläs Volker Perthes kertoi kuitenkin YK:n turvallisuusneuvostolle, että taistelut ja joukkojen liikehdinnät olivat jatkuneet, vaikka osapuolet olivat sitoutuneet siihen, etteivät ne tavoittelisi sotilaallista etua ennen tulitauon voimaan astumista.

Noin tuhat ihmistä on saanut surmansa ja yli miljoona joutunut jättämään kotinsa sotimisen vuoksi. Samalla taistelut ovat syösseet muutenkin rutiköyhän maan yhä syvemmälle humanitaariseen kriisiin.

YK:n mukaan yli puolet väestöstä, noin 25 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Lääkintähenkilöstö on toistuvasti varoittanut, että jo ennen sotaa hauras terveydenhuoltojärjestelmä on romahtamisen partaalla muun muassa Khartumissa ja maan länsiosassa sijaitsevalla Darfurin alueella.