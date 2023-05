Asiantuntijat Putinin tukijan lohkaisusta: Julkeaa propagandaa

Puola on venäläisten hampaissa.

Venäjän duuman puhemies Vjatsheslav Volodin vaatii Puolaa luovuttamaan Venäjälle alueita ja maksamaan rahallisia korvauksia.

Volodin kirjoittaa venäläisessä viestipalvelu Telegramissa, että Puola on olemassa ainoastaan Venäjän ja Neuvostoliiton ansiosta.

Volodinin mielestä Puolan olisi nyt maksettava Venäjälle korvauksia niistä uhrauksista, jotka Neuvostoliitto teki Puolan hyväksi ja maan jälleenrakentamiseksi toisen maailmansodan jälkeen.

Hannu Himanen pitää Vjatsheslav Volodinin sanomisia johdonmukaisena jatkeena sille uholle, jota venäläiset ovat harrastaneet.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen pitää venäläisen nokkamiehen lohkaisua johdonmukaisena jatkeena sille uholle, jota venäläiset ovat harrastaneet.

– Puolan historia, Puolan ja Venäjän suhteet on mutkikas kokonaisuus. Sieltä löytyy tonkimalla kaikenlaista, mutta tämähän on tietysti julkeaa propagandaa.

Himanen muistuttaa, että Venäjä on arvostellut Puolaa viime aikoina, koska Puola on ollut Baltian maiden kanssa tiiviisti yhteisessä rintamassa Ukrainaa tukemassa.

– Tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen lähihistorian erityispiirre, että ennen nykyisiä ongelmia ja ennen kuin Ukrainan sota alkoi vuonna 2014, niihin aikoihin asti Puolan ja Venäjän välillä toimi vaikeiden kysymysten komissio.

Komissiossa oli historian tutkijoita molemmista maista. He kävivät läpi yhteisen historian hankalia kysymyksiä.

Komissio hautautui sen jälkeen, kun Donbassin sota käynnistyi Ukrainassa ja Venäjä otti Krimin niemimaan laittomasti haltuunsa.

– Komission työstä johtuen heillä on paljon yhteistä historiaa tässä asiassa.

Markku Kangaspuro muistelee, että Volodin on heitellyt rajuja heittoja aikaisemminkin.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sanoo, ettei hän lähtisi Vjatsheslav Volodinin puheista vielä hätäjarrua vetämään.

Kangaspuro muistelee, että Volodin on heitellyt rajuja heittoja aikaisemminkin.

– Mutta tietysti kun duuman puheenjohtaja päästelee tuollaisia suustaan, onhan se huolestuttava seikka.

Kangaspuro muistuttaa, että Venäjältä on kuulunut levottomia puheita jo pitkään. Volodin on ollut yksi uhoilija ja toinen on ollut Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev.

– Medvedevin suusta on tähän asti kuultu hurjimmat puheet. Voisi sanoa hirtehishumoristisesta, että nämä Volodinin sanomiset ovat jopa mietoja puheita.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev on muun muassa uhkaillut länttä ydinaseilla ja väläyttänyt uutta maailmansotaa.

Vjatsheslav Volodinia pidetään Venäjän presidentin Vladimir Putinin liittolaisena.

Volodin kuuluu valtapuolue Yhtenäiseen Venäjään, ja hän on Venäjän duuman pitkäaikainen puhemies. Suomessa hän vastaisi eduskunnan puhemiestä.

– Hän kuuluu Venäjän ja Putinin valtapiirin poliitikoihin. On ollut spekulaatioita siitä, kuinka lähellä valtaa hän loppujen lopuksi on, Markku Kangaspuro kertoo.

Puola on ollut Ukrainan sodan aikana venäläisten hampaissa.

Markku Kangaspuro muistuttaa, että Venäjällä on esitetty Puolaa vastaan monenlaisia väitteitä ja historian tulkintoja jo monta vuotta.

– Tietysti kun sotaa Ukrainassa käydään, onhan tämä huolestuttavaa, että tällainen heittely, käsittämättömät kommentit ja lauseet vain jatkuvat.

Oma pohdinnan paikkansa on Kangaspuron mielestä siinä, miten paljon heitot on tarkoitettu oman kotimaan yleisölle, venäläisille itsellensä, sodan kannatuksen ylläpitämiseksi ja viholliskuvien luomiseksi.

– Nyt kun Venäjä on kainaloitaan myöten Ukrainan savessa taistelemassa ja sota junnaa paikallaan, vaikea ajatella, että venäläisillä olisi mitään oikeita aikeita Puolaa kohtaan.

Venäjällä ja Puolalla ei ole yhteistä maarajaa, joten vaatimus alueluovutuksista on käytännössä vaikea toteuttaa.

Kangaspuro tulkitsee, että vaatimuksissa kosketellaan historian tapahtumia, joissa venäläiset ovat olleet osallisina.

– Eivät he edes odota, että väitteitä otettaisiin lännessä siten kuin ne kotimaassa ymmärretään.

Kangaspuro arvelee, että Volodinin sanomiset tuskin hätkäyttävät ketään.

Kangaspuro lisää, että poliitikot joka maassa heittelevät kaikennäköistä ja että osa ihmisistä ottaa sanomiset tosissaan.

– Sehän tekee näistä löysistä ja vastuuttomista puheista vaarallisia, mutta toisaalta tiedetään menneisyydestä, että venäläiset ovat oppineet lukemaan rivien välistä.

Puola on Markku Kangaspuron mukaan nyt venäläisten hampaissa, sillä maa on aktiivisimpia ja tärkeimpiä Ukrainan tukijoita.

Puola on ollut etujoukoissa vaatimassa Ukrainalle lisää aseistusta ja sotilaallista tukea. Puola on kovaan ääneen kiirehtinyt esimerkiksi hävittäjien toimittamista Ukrainaan.

– Ei ole mitenkään ihmeellistä, että Venäjän huomio on Puolassa ja erinäistä arvostelua tulee siihen suuntaan.

” Puolalla on aina ollut enemmän tai vähemmän jännitteiset välit Venäjän kanssa.

Puola on ottanut aktiivisen poliittisen roolin itäisen Euroopan alueella. Maa on arvostellut jo ennen Ukrainan sotaa kovasanaisesti Venäjää.

– Puola on vanha Venäjän kilpailija myös historiassa tämän alueen yhtenä entisenä suurvaltavana. Puolalla on aina ollut enemmän tai vähemmän jännitteiset välit Venäjän kanssa.

Ukrainan sodan aikana Puola on aktivoitunut.

Maa on avoimesti ilmoittanut haluavansa johtavaa roolia Euroopan sotilaallisissa ja turvallisuuskysymyksissä Naton sisällä, Kangaspuro sanoo.

Puola on yrittänyt saada Natoa ottamaan kovempaa linjaa Venäjää vastaan.