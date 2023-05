"Putinin limusiini” rytyssä Moskovassa – kolaroiko kirkon johtaja?

Venäjän valtiojohdon suosikkimallia oleva auto joutui Moskovassa kolariin.

Moskovan keskustassa maanantaiaamuna sattunut kolari on nostattanut huhumyllyn.

Toinen kolariautoista on malliltaan Aurus Senat, jonka rekisterikilvet ovat esimerkiksi venäläisen oppositiomedia Meduzan mukaan olleet patriarkka Kirillin käytössä. Hän on Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja ja Vladimir Putinin läheinen liittolainen.

Meduzan mukaan kolarissa loukkaantui yksi henkilö. Hän ei suostunut sairaalahoitoon.

Esimerkiksi valkovenäläinen oppositiomedia Nexta jakoi kolarivideota Twitterissä ja puhui Auruksesta ”patriarkka Kirillin autona”. Nextan mukaan ei ole varmuutta, oliko Kirill auton kyydissä.

Venäjän ortodoksinen kirkko on kieltänyt väitteet Kirillin auton osallisuudesta valtio-omisteisen Interfax-median artikkelissa. Interfaxin mukaan heidän lähteensä kertoi patriarkan auton olevan haastatteluhetkellä saapumassa Kristus Vapahtajan katedraalille, joka sijaitsee Moskovassa.

Vuonna 2013 perustettu Aurus on luksusautomerkki, joka valmistaa Venäjän valtiojohdon ja muiden korkeiden edustajien kulkuvälineet. Senat-mallia on kutsuttu ”Putinin limusiiniksi”, koska se on myös presidentin käytössä.