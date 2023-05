Mitä Ukraina voisi saada aikaan hävittäjillä? Tällainen on F-16

Suurimmat hankaluudet uuden hävittäjäkaluston käyttöönotossa liittyvät koneiden yhteensopivuuteen, huoltoon ja aseistamiseen. Eivätkä venäläiskoneet ole nekään aivan hampaattomia, jos ne kohtaavat F-16-koneita.

Yhdysvallat päätti viime viikolla muuttaa linjaansa ja antaa liittolaisilleen luvan toimittaa F-16-monitoimihävittäjiä Ukrainaan. Yhdysvallat ei omia koneitaan anna, mutta Ukraina saa amerikkalaisilta apua lentäjiensä F-16-koulutuksessa.

Eurooppalaiset F-16-kaluston käyttäjät kokoavat parhaillaan koalitiota, jotta Ukraina saisi riittävän määrän hävittäjiä ja niiden tarvitsemaa aseistusta. Mukana hankkeessa ovat ainakin Norja, Tanska, Hollanti ja Puola.

IS esittelee tässä artikkelissa F-16-hävittäjän ja arvioi kansainvälisten lähteiden perusteella sen käyttökelpoisuutta Ukrainan puolustussodassa.

Mikä se on?

F-16 on kevyt, yksimoottorinen monitoimihävittäjä, jota on valmistettu sekä yksi- että kaksipaikkaisena. F-16 teki ensilentonsa jo vuonna 1973, mutta konetyyppiä on jatkuvasti modernisoitu ja päivitetty. Uusin kehitysversio Block 70/72 on yhä edelleen tuotannossa Lockheed Martinin tehtailla. Aktiivisessa käytössä eri puolilla maailmaa on vielä noin 2 200 konetta.

Konetyyppi oli tarjolla Suomen ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi 1990-luvun alussa. F-16:n silloinen valmistaja General Dynamics kuitenkin hävisi tarjouskilpailun, sillä kone ei täyttänyt kaikkia ilmavoimien vaatimuksia. Tarjouskilpailun voitti F/A-18 Hornet.

Yhdysvaltain ilmavoimien koelentolaivueen F-16 lennolla Floridassa helmikuussa 2019.

Mihin se kykenee?

F-16 edustaa neljättä hävittäjäsukupolvea. Se on ketterä ja suorituskykyinen: maksiminopeus vaakalennossa on 2 Machia ja lakikorkeus 18 000 metriä. Taistelusäde on asekuormasta riippuen noin 550 kilometriä ilman välitankkausta.

F-16 on asevalikoimaltaan monipuolinen. Se kykenee sekä ilmataisteluun, hävittäjätorjuntaan että pintamaalien tuhoamiseen. Ukraina pääsisi käyttämään muun muassa maaliin hakeutuvia Jdam- ja Paveway-täsmäpommeja, jotka soveltuvat hyvin maavoimien taistelun tukemiseen ja iskuihin komento-, huolto- ja viestikeskuksiin. Kone voi kantaa myös Jassm-risteilyohjuksia.

F-16 sopii hyvin vihollisen ilmapuolustusjärjestelmien tuhoamiseen, jos se varustetaan tutkasäteilyyn hakeutuvin Harm-ohjuksin. Mustanmeren-laivastoa vastaan se voisi iskeä Harpoon-ohjuksin.

Lue lisää: Asian­tuntija: Tätä Yhdys­valtain päätös F-16-hävittäjistä voisi tarkoittaa

Kuinka monta konetta Ukraina saisi?

Ukraina on toivonut jopa kahtasataa uutta hävittäjää. Niin sanottu F-16-koalitio ei kuitenkaan ole kertonut toimitettavien koneiden lukumäärää.

Periaatteessa Ukrainan pitäisi saada ainakin 20–30 konetta, jotta niillä olisi merkitystä puolustussodassa. Käytännössä osa kalustosta on joka hetki pois pelistä: tankattavana, aseistettavana, huollossa tai korjattavana. Ukraina voi myös menettää koneita.

Ukrainalle toimitettavat F-16-koneet ovat eurooppalaisten Nato-maiden käytöstä poistuvaa kalustoa ja siten todennäköisesti jo vuosikymmeniä vanhoja, mutta niille on tehty elinkaaripäivitykset.

Ongelma on se, että Ukrainalle toimitettavien hävittäjien pitäisi olla keskenään yhteensopivia: niillä pitäisi muun muassa olla samantyyppinen tutka, sama tietokoneohjelmisto sekä samanlainen elektronisen sodankäynnin varustus. Toistaiseksi on vielä epäselvää, kuinka suuri yhdenmukainen F-16-laivasto Ukrainalle voidaan koota.

Uusia koneita Ukrainan arvioidaan saavan operatiiviseen käyttöön aikaisintaan ensi syksynä, mahdollisesti vasta loppuvuodesta.

Yhdysvaltalainen F-16 aseistettavana Eglinin lentotukikohdassa vuonna 2018. Uloimmassa siipiripustimessa Amraam-ilmataisteluohjus.

Mitä haasteita uusi kalusto asettaa?

Neuvostoliittolaisiin MiG-29- ja Suhoi Su-27 -koneisiin tottuneet ukrainalaiset hävittäjäohjaajat pitää ensin kouluttaa lentämään länsimaisella kalustolla. Se ei tuottane heille vaikeuksia. Tottuminen uusiin taistelutapoihin ja toimimiseen uudella kalustolla korkean luokan uhkaympäristössä kestää kauemmin.

F-16 toimii parhaiten sileiltä kiitoteiltä – se ei ole yhtä hyvä toimimaan hajautetuista ja varustukseltaan vaatimattomista lentotukikohdista kuin esimerkiksi ruotsalainen Saab JAS 39 Gripen.

Ohjaajien lisäksi koulutusta tarvitsee maahenkilöstö, joka aseistaa, huoltaa ja korjaa koneet. Siihen tarvittavat tekniset järjestelmät pitää rakentaa ukrainalaisiin tukikohtiin, sillä koneita tuskin voidaan operoida Naton jäsenmaiden tukikohdista. Se veisi puolustusliiton hyvin lähelle sodan osapuolen roolia.

Iso haaste on myös koneiden aseistus ja muu varustus, joka käy lahjoittajille kalliiksi. Pärjätäkseen ilmataistelussa Venäjän moderneille hävittäjille Ukraina tarvitsee suuren määrän ohjuksia. Yksi AIM-120 Amraam-ilmataisteluohjus maksaa noin miljoona euroa.

Lue lisää: Pääkirjoitus: F-16-hävittäjät eivät yksin ratkaise sotaa – Ukrainan kohtalon­kysymys on laajan ase- ja materiaali­avun jatkuminen

Suhoi Su-35 on Venäjän nykyaikaisimpia monitoimihävittäjiä.

Millaisia ovat F-16:n venäläiset vastustajat?

Nykyaikaiset ilmataistelut käydään tyypillisesti etäisyyksillä, jotka ovat lentäjän näkökentän ulkopuolella. Venäläisistä hävittäjistä ainakin MiG-31 ja Suhoi Su-35 voidaan aseistaa tehokkain R-37-ilmataisteluohjuksin, jotka ulottuvat kauemmas kuin AIM-120C Amraam. Näissä venäläiskoneissa on myös kauas näkevä tutka.

Lisäksi Venäjä voi käyttää Berijev A-50 tutkavalvonta- ja taistelunjohtokoneita ohjaamaan omien hävittäjiensä toimintaa. Näin venäläiset hävittäjälentäjät voivat välttää oman tutkan käyttöä, joka paljastaa koneet vastustajalle.

On mahdollista, ettei Ukraina kykene saavuttamaan ilmaherruutta alueellaan uusien F-16-koneiden avulla.

Miten Venäjä reagoi konetoimituksiin?

Venäläiset diplomaatit ovat varoittaneet Natoa ajautumasta suoraan sodan osapuoleksi ja huomauttaneet, että Ukrainan iskut Krimille tulkittaisiin iskuiksi Venäjän federaation alueelle.

”Ukrainassa ei ole infrastruktuuria F-16-koneiden operoinnille, eikä myöskään tarvittavaa määrää lentäjiä ja huoltohenkilöstöä, kommentoi Venäjän Yhdysvaltain-lähettiläs Anatoli Antonov maanantaina Telegram-kanavallaan.

Varaulkoministeri Sergei Rjabkov puolestaan sanoi uutistoimisto RIA:n mukaan, että hävittäjätoimitukset Ukrainalle ovat ”täysin turhia ja typeriä” eikä niillä ole merkitystä ”sotilaallisen erikoisoperaation” päämäärien saavuttamisen kannalta.

Lähteet: Flight Global, CNN, Reuters, Sky News