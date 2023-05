Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs syyttää, että Yhdysvallat tahtoo tuottaa ”strategisia tappioita” Venäjälle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden täytti Ukrainan pitkäaikaisen haaveen luvatessaan, että Yhdysvaltain liittolaiset voivat toimittaa F-16-hävittäjiä maan ilmavoimille. Samalla hän kertoi, että Yhdysvallat aikoo osallistua F-16-kalustoon siirtyvien ukrainalaislentäjien koulutukseen.

Venäläisdiplomaatti, Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov syytti maanantaina Yhdysvaltoja siitä, että hävittäjälupauksellaan se alisti G7-maat ajamaan sen omaa agendaa – joka on hänen mukaansa "strategisten tappioiden” tuottaminen Venäjälle.

Hän jakoi lausuntonsa suurlähetystön Telegram-kanavalla uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Yhdysvallat alisti G7-jäsenmaat täysin omalle politiikalleen Ukrainan konfliktin suhteen, hän kirjoitti.

Antonovin mukaan puhuttu hävittäjälahjoitus pakottaa Venäjän pohtimaan Nato-maiden roolia Ukrainan konfliktissa.

– Ukrainalla ei ole infrastruktuuria F-16-hävittäjien operoinnille, eikä siellä ole tarvittavaa määrää lentäjiä tai huoltohenkilöstöä, venäläisdiplomaatti kirjoitti.

– Mitä seuraa, jos amerikkalaiset hävittäjät nousevat ilmaan Naton lentokentiltä, ulkomaalaisten ”vapaaehtoisten” operoimana?

Biden hyväksyi perjantaina ukrainalaislentäjien tulevat koulutusohjelmat.

Volodymyr Zelenskyi saapui G7-maiden kokoukseen Japanin Hiroshimaan lauantaina.

Viikonloppuna G7-maat julistivat kokouksessaan Japanissa, että ne sitoutuvat tukemaan pitkäaikaisesti Ukrainaa. Kokoukseen osallistunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi olevansa olevansa vakuuttunut, että maa tulee vastaanottamaan liittolaisiltaan F-16-hävittäjiä.

Aiemmin hän on kertonut, ettei hävittäjiä käytetä Venäjän alueelle menemiseen. Toistaiseksi yksikään maa ei ole luvannut antaa niitä Ukrainalle.

Brittiläisen Sky News -uutissivuston haastattelema sotilasasiantuntija Richard Barrons arvioi, että F-16-hävittäjät voivat olla käänteentekevä lisä Ukrainan sotakoneistoon. Tämä tosin vain sillä edellytyksellä, että hävittäjien varustelu ja lentäjien koulutus onnistuvat.

– Meidän tulee ymmärtää, että kestää noin 18 kuukautta saada F-16-koneet taistelukäyttöön Ukrainassa. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä G7-maat että presidentti Zelenskyi odottavat, vastahyökkäyksen lopputuloksesta huolimatta, että sota jatkuu ensi vuoteen, Barrons arvioi.

Venäjä on aloittamansa laajamittaisen hyökkäyksensä edetessä ja sodan aikana yhä enemmän asemoinut, että ”erikoisoperaation” vastapuolena olisikin länsi, ei niinkään Ukraina.

Antonov linjasi myös viestissään, että mikä tahansa isku Krimin niemimaalle voitaisiin mieltää iskuksi Venäjää vastaan. Hänen mukaansa olisi tärkeää, että Yhdysvallat on ”täysin tietoinen” tällaisten iskujen seurauksista.

– Haluaisin varoittaa hallinnon edustajia harkitsemattomista arvioista Krimin suhteen, erityisesti kun puhutaan Ukrainan hallinnon "siunaamista” ilmahyökkäyksistä niemimaalle, Antonov kirjoitti viestissään.

– Haluan muistuttaa, että suhtaudumme tälle alueelle tehtyihin iskuihin samalla tavoin, kuin hyökkäyksenä mille tahansa Venäjän Federaation alueelle.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö ja neuvonantaja Myhailo Podolyak näyttää Twitterissä vastanneen suurlähettilään puheisiin.

– Krim on kiistaton ja erottamaton osa Ukrainaa. Oli, on ja tulee olemaan. Krimin vapauttaminen millä tahansa sotilaallisella voimalla ja keinolla on ainoa järkevä tapa päättää ”Venäjän aggressio” ja saattaa maailma kansainvälisen oikeuden alaisuuteen.

Venäjä liitti Krimin laittomasti alueeseensa vuonna 2014. Ukraina on viime aikoina tehostanut monin paikoin iskujaan Venäjän miehittämille alueille ja erityisesti Krimille.

Britannian puolustusministeriö arvioi viime viikolla, että ”onnistuneet sabotaasit” lisäävät entisestään Venäjän huolta siitä, pystyykö se suojelemaan Krimin infrastruktuuria. Puolustusministeriö muistuttaa, että Krimillä on tärkeä rooli niin psykologisesti kuin logistisestikin Ukrainan sodassa.