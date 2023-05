Ensimmäiset saudit ammuttiin matkaan kohti Kansainvälistä avaruusasemaa

SpaceX:n raketti laukaistiin Floridasta sunnuntaina.

Avaruusyhtiö SpaceX:n alus lähti sunnuntaina matkaan kohti Kansainvälistä avaruusasemaa (ISS). Kyseessä on kaikkien aikojen toinen yksityinen avaruusasemalle tehty matka.

Aluksen kyydissä on kaksi saudiarabialaista. He ovat maansa ensimmäiset kansalaiset, jotka matkustavat avaruusasemalle. Lisäksi kyydissä on Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan entinen astronautti Peggy Whitson sekä yhdysvaltalainen yrittäjä John Shoffner, joka toimii lentäjänä.

Alus lähti matkaan Floridan osavaltiossa sijaitsevasta Kennedyn avaruuskeskuksesta.