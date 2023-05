Neuvostoliitosta irtautuneet maat ovat liian riippuvaisia Venäjästä, jotta ne voisivat hylätä sen.

Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaan moni maa käänsi selän Venäjälle ja katkaisi kaikki suhteet.

Oli jopa toiveita siitä, että Vladimir Putinin läheiset ystävät ja liittolaiset, Neuvostoliiton hajottua itsenäistyneet Keski-Aasian maat, kääntäisivät selkänsä Putinille.

Lue lisää: Nämä asiat sinetöivät Putinin kohtalon – "Yhtäkkiä emme vain enää näe häntä"

Tällöin Putinin Venäjä olisi jäänyt todella yksin hyökkäyssotansa kanssa.

Nyt on reilu vuosi sotaa takana, mutta Keski-Aasian maat eivät ole tehneet selvää pesäeroa Venäjään. Eivätkä tee.

Lue lisää: Podcast: Suomen­venäläiset listaavat varoitus­merkit, jotka Putinista jäivät huomaamatta lännessä – ”Hälytys­kellojen olisi pitänyt soida”

– En tiedä, ovatko maat kääntämässä selkää Venäjälle. Se voi olla meidän länsimaiden puolelta turhaa toiveikkuutta, Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori Anni Kangas sanoo.

Maat varovat edelleen kritisoimasta Venäjää eivätkä halua suututtaa Putinia. Esimerkiksi yhdessäkään YK:n äänestyksessä maat eivät ole asettuneet tukemaan Venäjään kohdistuvia pakotteita.

Syyt ovat valitettavan käytännönläheiset. Neuvostoliitosta irtautuneet maat ovat suurissa määrin riippuvaisia Venäjästä.

Keski-Aasian maat eivät ole tehneet selvää pesäeroa Vladimir Putinin johtamaan Venäjään.

– Selän kääntäminen Venäjälle ei ole kovin todennäköistä. Maiden taloudet ovat täysin riippuvaisia Venäjästä ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta. Tuonnissa ja viennissä Venäjä on niin keskeinen toimija, että irtautuminen on vaikeaa, Kangas pohtii.

– Esimerkiksi Tadzhikistanissa, Kirgisiassa ja Uzbekistanissa iso osa ihmisistä käy töissä Venäjällä. Siirtolaistyöllisyys aiheuttaa molemminpuolista keskinäisriippuvuutta, Kangas jatkaa.

Arvion mukaan esimerkiksi Kirgisiassa Venäjällä töissä käyvät muodostavat jopa 35 prosentin osuuden bruttokansantulosta. Jos Venäjä panisi kirgisialaisilta rajan kiinni, niin Kirgisian talous luhistuisi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan nostaa esiin senkin, onko Keski-Aasian mailla oikeasti edes halua kääntää selkää Venäjälle.

Kaikki Neuvostoliitosta irtautuneet maat ovat poliittiselta järjestelmältään hyvin autoritäärisiä. Valtaeliitin pyrkimys on säilyttää oma valta-asemansa, ja sen toteutumiseksi hyvä suhde Venäjään on hyvin kannattavaa.

Keski-Aasian maiden johtajat ovat ainoita valtionpäämiehiä, joita Vladimir Putin on tavannut sodan alkamisen jälkeen. Putin ja Kirgisian presidentti Sadyr Japarov tapasivat 8. toukokuuta Kremlissä.

EU ja länsi ovat puolestaan vastakohtia: autoritäärisyyttä tuomitsevia demokratian kannattajia.

– Näiden maiden eliitit ovat venäjänkielisiä, ja he ovat opiskelleet Neuvostoliitossa. Lämmin suhde Venäjään on edelleen hyödyllinen, sillä Moskova on autoritäärisen järjestelmän suojelusenkeli, Silvan miettii.

Hyvin merkittävää on sekin, että Venäjän propaganda ja narratiivi näiden maiden suuntaan on hyvin vahvaa.

– Monet aivan tavalliset keskiaasialaiset ovat vakuuttuneita, että Ukraina on provosoinut Venäjää hyökkäämään, Silvan sanoo.

Tietynlaista lojaaliutta Venäjän suuntaan on sekin, että juuri näiden maiden kautta lännen asettamat pakotteet vuotavat. Etenkin Keski-Aasian maista Venäjälle valuu pakotelistalla olevia kiellettyjä tuotteita.

Suomen tulli pysäytti huhtikuussa 2022 Vaalimaalla Venäjälle menossa olevan kuorman EU-pakotteiden alaisia tuotteita. Monessa Keski-Aasian maassa pakotetuotteet pääsevät läpi.

– Sillä ehkä halutaan osoittaa Putinille, etteivät maat hyväksy lännen asettamia pakotteita. Voi myös olla, että valtaryhmät ajavat omaa etuaan ja intressejään ja myyvät tuotteet Venäjälle selvästi korkeampaan hintaan. Esimerkiksi Valko-Venäjä hyötyi valtavasti Krimin valtauksen jälkeen, kun se osti EU:sta maataloustuotteita ja myi ne eteenpäin Venäjälle sievoisin voitoin, Silvan kuvaa.

Lännen tulevissa pakotepaketeissa saattaa olla sanktioita myös pakotetuotteita vuotaville maille, mutta se sisältää omat riskinsä. Sanktiot voivat ajaa maat entistä visummin Venäjän syliin.

Tutkijatohtori Kristiina Silvan sanoo, että Keski-Aasian maat eivät välttämättä edes halua tehdä pesäeroa Venäjään.

– Lännessä ei täysin ymmärretä, miten haavoittuvassa asemassa nämä maat ovat. Jos uhataan pakotteilla, pitäisi myös tarjota näille maille jotain, esimerkiksi investointeja. Toisaalta ihmis­oikeus­rikkomuksille ei pidä ummistaa silmiä, Silvan katsoo.

Kangas ja Silvan lisäävät, että etenkin Neuvostoliiton aikana eläneillä vanhemmilla ikäluokilla on yhä jäljellä tiettyä lojaaliutta ja nostalgiaa Neuvostoliiton ajoista sekä aitoa venäjämielisyyttä ja epäluuloa länttä kohtaan.

Vaikutusta on myös Turkin roolilla ja uskonnollisilla tekijöillä. Turkki on alueella keskeinen toimija, ja iso osa Keski-Aasian alueen kielistä on turkkilaisperäisiä.

Venäjä avasi hiljattain suorat lennot Georgiaan vuosien tauon jälkeen ja poisti georgialaisilta viisumipakon. Silvan näkee tämän symbolisena kiitoksena.

Georgiassa suorien lentojen palautuminen ei miellyttänyt. Tbilisin lentokentän ulkopuolella oli mielenosoituksia lentoja vastaan.

– Se oli porkkana siitä, ettei Georgia ole asettunut vastustamaan Ukrainan sotaa niin tiukasti. Venäjä haluaa näyttää, että kumppanuudesta sen kanssa on myös hyötyä. Porkkanan vastapainoksi on tarjolla uhkana myös keppiä. Jos maat asettuvat sanoillaan tai teoillaan Venäjää vastaan, Kreml uhkaa sillä olevan ikäviä seurauksia, Silvan sanoo.

Kangas on tehnyt tutkimustyötä Uzbekistanissa ja tuntee maan olot. Uzbekistanissa on vahva ajatus siitä, että maan täytyy saada itse tehdä omat päätöksensä.

– Uzbekistanin presidentti on esimerkiksi sanonut, että Uzbekistan ei pidä siitä, että heille osoitetaan ulkopuolelta, että heidän pitäisi valita puolensa. Heillä itsellään on enemmänkin ajatus omavaltaisuudesta ja itsenäisestä päätöksenteosta geopoliittisiin tapahtumiin.

Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirzijojev on todennut, että maa haluaa itse päättää, kenen joukoissa se seisoo.

– Lisäksi olen pariltakin taholta kuullut, että Uzbekistan olisi ilmoittanut EU-edustustoille, että pitäisi vähän vaimeammalla äänellä vaatia tukea Ukrainalle.

Kangas sanoo, että vaikka Uzbekistanin poliittinen johto varoo kritisoimasta Venäjää, niin kansalaiset ovat melko kriittisiä.

Tavallisten ihmisten suhtautuminen on aika penseä – enemmän kuitenkin käytännön syiden kuin sodan takia.

– Kun Uzbekistaniin on tullut paljon venäläisiä, niin heidän tulonsa on esimerkiksi nostanut vuokratasoa valtavasti pääkaupunki Tashkentissa. Venäläiset myös odottavat, että joka paikassa palvelut pitäisi saada venäjäksi, vaikka Uzbekistanissa kaikki eivät venäjää puhu. Venäläiset käyttäytyvät muutenkin uzbekkeja kohtaan rasistisesti ja imperialistisesti, Kangas sanoo.

Elämänmenoa Tashkentissa vuonna 2006.

Merkittävää länsivastaisuutta Kangas ei sen sijaan havainnut.

– Yhdessä tutkimuksessa ihmisiltä kysyttiin, minne he haluaisivat kaikista eniten mennä. Lähes järjestäen vastauksissa esiintyi Yhdysvallat ja Green Cardin (oleskelu- ja työluvan) saaminen. Kun taas kysyttiin, kenestä maailman johtajasta ei pidä, niin Joe Bidenin nimi nousi useasti esiin, Kangas sanoo.

Keski-Aasian maat joutuvat silti käymään melkoista tasapainoilua. Olosuhteiden pakosta välejä Venäjään on pidettävä kiinteinä, mutta aitoa huolta herättää se, että rajanaapurina ja välittömässä läheisyydessä on hyvin ennalta-arvaamaton maa.

Mutta mitkä ovat vaihtoehdot? Toisella puolella on Kiina, joka on toinen vahva peluri.

– Länsi on kaukana. Turkin ja Intian kanssa voi tehdä yhteistyötä, mutta niiden resurssit ovat rajalliset. Keski-Aasian maat ovat ainakin toistaiseksi valinneet, että pidetään sopivan läheiset mutta sopivan etäiset välit Venäjän kanssa, Silvan kuvaa.

Myös Kiina on kiinnostunut yhteistyöstä Keski-Aasian maiden kanssa. Laatuaan ensimmäinen Kiinan ja viiden Keski-Aasian maan välinen huippukokous pidettiin 19. toukokuuta Xianissa.

Silvanin mukaan Venäjällä ei silti voida olla täysin huolettomina siitä, että Keski-Aasian maat pysyvät lojaaleina jatkossakin.

– Kyllä Kremlissä ollaan huolissaan siitä, että Venäjän uskollisia liittolaisia yritetään painostaa kääntymään sitä vastaan. Sodan myötä tästä on alettu puhua yhä enemmän, Silvan sanoo.