Asiantuntija ampuu alas hurjan väitteen Euroopan yllä leijailevasta radioaktiivisesta pilvestä

Venäjän väitteet radioaktiivisesta pilvestä Euroopan yllä ovat ristiriidassa mittaustulosten kanssa.

Venäjän valtion uutistoimisto TASS julkaisi perjantaina rajun väitteen: Venäjä on tuhonnut Ukrainan länneltä saamien köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten varaston, minkä vuoksi Euroopan yllä leijailee radioaktiivinen pilvi.

Radioaktiivisesta pilvestä teorisoi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev, joka tunnetaan Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena. Hän antoi lausuntonsa Komin tasavallan pääkaupungissa Syktyvkarissa Pohjois-Venäjällä.

– Puolassa on jo havaittu säteilytasojen nousua, Patrushev sanoi.

Väitettä levitettiin myös sosiaalisessa mediassa jo ennen TASS:n uutista. Venäjän Kenian-suurlähetystö puolestaan twiittasi Patrushevin puheista perjantaina.

Köyhdytetty uraani on ydinvoimaloissa tai ydinaseiden valmistuksessa syntyvä sivutuote. Kyseessä on hyvin tiheä ja kova aine, josta valmistetut ammukset ovat erittäin läpäisykykyisiä. Ammukset tuottavat palaessaan kaasuja, joiden hengittäminen on ihmiselle vaarallista.

Britannia päätti maaliskuussa toimittaa Ukrainaan köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia.

Säteilyturvakeskuksen laboratorionjohtaja Aleksi Mattilan mukaan radioaktiiviseen pilveen liittyvät huhupuheet on noteerattu Säteilyturvakeskuksella.

Itse väitettä hän pitää Venäjän propagandana.

– Ei ole mitään tietoa köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten räjähtämisestä, vaikka Ukrainan tapahtumiin emme voi sinänsä ottaa kantaa. Suomessa säteilytilanne on täysin normaali, eikä muualta Euroopasta ole saatu viestiä säteilytilanteen poikkeavuuksista.

Patrushevin vetoaminen Puolan säteilytasoihin lienee harkittua, sillä Puolassa todella havaittiin tällä viikolla pientä vismutti-isotoopin kohonneisuutta. Asialle on kuitenkin luonnollinen syy.

– Puolalaisten mukaan se johtui luonnollisesta vismuttimäärän vaihtelusta. Saderintamat huuhtovat radioaktiivisuutta ylemmästä ilmakehästä lähemmäs maanpintaa, Mattila kertoo.

Esimerkiksi puolalainen valeuutisia korjaava FakeNews.pl-järjestö osoitti artikkelissaan, että kohonneilla arvoilla ei ole yhteyttä Ukrainan tapahtumiin.

Aiheeseen liittyvä keskustelu on paikoitellen saanut salaliittoteoriaa muistuttavia piirteitä. Villeimpiä tulkintoja on ruokkinut se, että Euroopan komission ylläpitämä säteilykartta ei ole viime päivinä toiminut.

Mattilan mukaan palvelussa on tällä hetkellä tekninen häiriö.

– Ainakin Suomen osalta samat tiedot löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivuilta. Monilla muillakin Euroopan mailla on kansallinen palvelu, josta näitä tilastoja voi katsoa.

Ukrainaan kuitenkin on toimitettu köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia. Voisiko tällaisten ammusten varaston räjähtäminen aiheuttaa säteilyriskin muuallekin Eurooppaan?

– Vaikea spekuloida. Todennäköisesti merkittävin osa köyhdytetystä uraanista jäisi välittömästi räjähdyspaikan lähialueelle ja sataisi alas, Mattila toteaa.