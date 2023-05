Venäjä väittää vallanneensa Bahmutin – Pekka Toveri kertoo, mitä se tarkoittaa sodan etenemiselle

Venäjä juhlii voittoa Bahmutissa, Ukraina taas ei ole suoranaisesti myöntänyt tappiota. Merkitys on kuitenkin pääasiassa vain symbolinen, arvioi kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Venäjä on aloittanut sunnuntain juhlimalla Bahmutin kaupungin valtaamista Itä-Ukrainassa.

Kaupungista on taisteltu verisesti viime vuoden elokuusta asti, ja ennen sotaa 70 000 asukkaan kotina toiminut kaupunki on raunioitunut sodan seurauksena käytännössä täysin.

Reutersin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin onnitteli palkka-armeija Wagneria sekä Venäjän armeijan joukkoja Bahmutin ”vapauttamisesta”. Putinin mukaan taistelut kaupungista olisivat ohi. Onnitteluissa Bahmutista käytettiin sen Neuvostoajan nimeä Artjomovsk.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaikutti ensin myöntäneen tappion, mutta myöhemmin hän sanoi, että kaupunkia olisikaan vallattu ja että ukrainalaisjoukkoja olisi yhä kaupungissa.

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan vaikuttaa vahvasti siltä, että Venäjä on tosiaan onnistunut saamaan haltuunsa Bahmutin keskusta-alueen. Totuus kaupungin tilanteesta löytynee jostain molempien maiden presidenttien puheiden väliltä, sillä Ukraina on onnistunut saamaan merkittäviä ja nopeita voittoja kaupungin etelä- ja pohjoispuolilla.

– Heillä on nyt hyvät asemat tarvittaessa jatkaa hyökkäyksiä ja saartaa niitä Bahmutissa olevia Venäjän joukkoja tai vain pitää ne linjat, jos voima halutaan käyttää jossain muualla, Toveri sanoo.

– Taistelu ei varmaan vielä ole päättynyt.

Bahmutin keskustan valtaaminen on Pekka Toverin mukaan enemmänkin propagandavoitto kuin sotavoitto.

Bahmutilla ei ole rintama­tapahtumien kannalta suurta strategista merkitystä. Toverin mukaan Ukraina on käyttänyt kaupunkia pääasiassa venäläisjoukkojen kuluttamiseen. Venäjä alkoi keskittyä kaupunkiin sen jälkeen, kun siitä tuli Wagneria johtavan Jevgeni Prigozhinin projekti.

Prigozhin näki, että hänelle olisi hyödyllistä vallata keskisuuri kaupunki aikana, jolloin Venäjän joukot pääasiassa vain vetäytyivät. Taistelu kuitenkin venyi ja Venäjän armeijakin alkoi kiinnostua kaupungista, kun se oli käytännössä ainoa paikka, jossa menestystä tuli.

Toverin mielestä kaupungilla on enemmänkin symbolinen merkitys.

– Venäläiset yrittävät tehdä tästä valtavan propagandajutun, mutta käytännössä sodan kulkuun se ei mitenkään merkittävästi vaikuta.

– Totta kai ukrainalaiset ovat paljon verta uhranneet kaupungin puolustamiseen ja pitämiseen, niin kyllähän se ukrainalaisiakin kirpaisee. Niin kuin sanottu, taistelu ei ole vielä päättynyt.

Ilmakuvaa Bahmutin kärsimistä tuhoista.

Mielenkiintoista onkin seurata, mihin tilanne kaupungissa kehittyy tulevaisuudessa. Bahmut ei Venäjän voitonjuhlista huolimatta ole näillä näkymin jäämässä vielä unholaan.

Kaikki riippuu nyt Ukrainan vastauksesta.

– Yrittävätkö he tehdä paikallisen vastahyökkäyksen ja ottaa kaupungin takaisin saarrostamalla tai toteavatko ne vaan, että venäläisiä on kulutettu tarpeeksi ja Venäjä on siirtänyt sinne reservejä ja nyt on hyvä tilaisuus hyökätä jossain muualla.