Kreikka sai takaisin satoja varastettuja arkeologisia esineitä

Palautus on pitkän oikeustaistelun tulos. Kreikka myös neuvottelee maailman museoiden kanssa kulttuuriperintönsä palauttamisesta.

Kreikka kertoo saaneensa takaisin suuren joukon arkeologisia esineitä, joista vanhimmat ovat neoliittiselta kaudelta eli kivikauden loppuajoilta ja uusimmat Bysantin aikakaudelta.

Merkittävimpiä aarteita ovat pienoispatsas, joka on veistetty valkoisesta kivestä yli 3 000 vuotta sitten, sekä Aleksanteri Suurta esittävä pronssipatsas 100-luvulta.

Asiasta tiedotti Kreikan kulttuuriministeri Lina Medoni perjantai-iltana. Siitä kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Esineitä on 351, ja niiden palauttamisen taustalla on 17 vuotta kestänyt Kreikan oikeustaistelu brittiläistä antiikkikauppiasta Robin Symesia vastaan. AFP:n mukaan Symesilla on pitkään tiedetty olleen yhteyksiä arkeologisten esineiden laittomaan kauppaan ja italialaisiin haudanryöstäjiin.

Vuonna 2016 Italian ja Sveitsin poliisilaitokset löysivät merkittävän kokoelman Italiasta varastettuja arkeologisia esineitä Symesin varastoimana Genevestä. Italian kulttuuriministeri Medoni ei kertonut, liittyvätkö nyt palautetut esineet tähän löytöön.

Kreikka on nähnyt viime vuosina vaivaa vääryydellä viedyn kulttuuriperintönsä saamiseksi takaisin.

Esimerkiksi alkuvuodesta Kreikalle palautettiin paavi Franciscuksen käskyllä marmoriveistosten osia, jotka oli viety Vatikaaniin 1800-luvulla Ateenan Akropolis-kukkulalla sijaitsevasta Parthenon-temppelistä.

Kreikka on myös neuvotellut British Museumin kanssa niin sanottujen Parthenonin marmoreiden palauttamisesta. Asiaa on kutsuttu maailman mahdollisesti pisimpään jatkuneeksi kulttuurikiistaksi, jossa on kyse siitä, oliko Lordi Elginillä oikeus viedä marmoriveistokset 1800-luvun alussa Ateenasta, joka kuului tuolloin Osmanien valtakuntaan.