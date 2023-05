Kirjailija Martin Amis on kuollut

Amis ehti julkaista 15 romaania.

Brittiläinen kirjailija Martin Amis on kuollut, kertoo New York Times. Lehden mukaan Amis kuoli perjantaina kotonaan Floridan Lake Worthissa. Amisin vaimo Isabel Fonseca kertoi New York Timesille, että Amis sairasti ruokatorven syöpää. Amis oli kuollessaan 73-vuotias.

Amis muistetaan englannin kielen suvereenista hallinnastaan, sanaleikeistään ja purevista, jopa irvokkaan koomisista ja rienaavista romaaneistaan, joissa lähes aina armottomimman kohtelun sai mies.

Amis ehti julkaista 15 romaania ja useita novelli- ja esseekokoelmia. Myöhemmällä iällä hän kirjoitti muun muassa holokaustista (The Zone of Interest, 2014).

Häneltä on suomennettu romaanit Ajan suunta, Tiedoksi, Yöjuna ja Keltainen koira.